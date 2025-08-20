Cibil Score for Bank Jobs : 'సిబిల్' (CIBIL) స్కోర్ తక్కువగా ఉంటే లోన్లు, క్రెడిట్ కార్డులు రావు అనేది పాత విషయమే. కొత్త రూల్ ప్రకారం దీనివల్ల జాబ్స్ కూడా రావట !! వినడానికి షాకింగ్గా ఉన్నా ఇది నిజమే. తాజాగా పార్లమెంటు వేదికగా ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ధ్రువీకరించింది. అంటే 'సిబిల్' ద్వారా జారీ అయ్యే క్రెడిట్ స్కోరు తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి. ఏయే రంగాల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి 'సిబిల్ స్కోర్' నిబంధన వర్తిస్తుంది? ఉద్యోగం రావాలంటే కనీసం ఎంత సిబిల్ స్కోర్ ఉండాలి? ఒకవేళ సిబిల్ రికార్డు అప్డేటెడ్గా లేకుంటే అభ్యర్థులు ఏం చేయాలి? ఇంతకీ ఈ నిబంధన ఎందుకు? తెలుసుకుందాం.
'క్రెడిట్ స్కోర్', 'సిబిల్ స్కోర్' ఏమిటివి?
మన ఆర్థిక క్రమశిక్షణకు ఒక శాస్త్రీయ కొలమానమే 'క్రెడిట్ స్కోర్'. మనం ఎన్ని అప్పులు చేస్తున్నాం? అప్పులను సరిగ్గా, సకాలంలో తీరుస్తున్నామా లేదా? క్రెడిట్ కార్డులను ఎలా వినియోగిస్తున్నాం? అనే అంశాల ఆధారంగా మన క్రెడిట్ హిస్టరీ రూపొందుతుంది. ఈ సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు క్రెడిట్ బ్యూరోలు నమోదు చేస్తుంటాయి. మన దేశంలోని ప్రఖ్యాత క్రెడిట్ బ్యూరోలు 'ట్రాన్స్ యూనియన్ సిబిల్ ' (CIBIL), ఎక్స్పీరియన్(Experian), ఈక్విఫ్యాక్స్(Equifax), క్రిఫ్ హై మార్క్(CRIF High Mark). వీటిలో 'సిబిల్' చాలా ఫేమస్. రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డుల మంజూరుకు బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు సిబిల్ స్కోరునే ఎక్కువగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. అందుకే ఇటీవలే పార్లమెంటు ప్రశ్నోత్తరాల్లోనూ 'క్రెడిట్ స్కోర్' అని కాకుండా 'సిబిల్ స్కోర్' అని ప్రస్తావించారు. క్రెడిట్ స్కోరు అనేది 300 నుంచి 900 వరకు ఉండే 3 అంకెల సంఖ్య. మన క్రెడిట్ హిస్టరీ బాగుంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ స్కోరు వస్తుంది. ఒకవేళ బాగా లేకుంటే తక్కువ క్రెడిట్ స్కోరు వస్తుంది. కాగా, సిబిల్, ఈక్విఫ్యాక్స్ అనేవి అమెరికా కంపెనీలు. ఎక్స్పీరియన్ అనేది ఐర్లాండ్ కంపెనీ. క్రిఫ్ హై మార్క్ కంపెనీ భారత్లోనే స్థాపితం కాగా, దానిలోని మెజారిటీ వాటాను ఇటలీ కంపెనీ క్రిఫ్ కొనుగోలు చేసింది.
కనీసం 650 సిబిల్ స్కోర్ ఉంటేనే బ్యాంకు ఉద్యోగమా?
తాజాగా పార్లమెంటు సమావేశాలు వేదికగా సీపీఎం రాజ్యసభ ఎంపీ జాన్ బ్రిటాస్ కేంద్ర ఆర్థిక శాఖను కీలకమైన ప్రశ్నను అడిగారు. ''బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసే అభ్యర్థులకు 650 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సిబిల్ స్కోరును తప్పనిసరి చేశారా?'' అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ''సిబిల్ స్కోరు తక్కువగా ఉన్న పేద, మధ్యతరగతి అభ్యర్థుల సమస్యలను ప్రభుత్వం పట్టించుకుంటుందా? విద్యా రుణాలను తిరిగి చెల్లించేందుకు అవస్థలు పడుతున్న విద్యార్థుల ఆవేదనను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారా?'' అని ఎంపీ జాన్ బ్రిటాస్ అడిగారు.
అప్లై చేసే టైంలో 'సిబిల్' అక్కర్లేదు : కేంద్రం
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ (ఐబీపీఎస్ - IBPS) 2023-2024 (CRP-XIII)కు సంబంధించిన జాతీయ బ్యాంకుల ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియలో అభ్యర్థులకు కనీసం 650 సిబిల్ స్కోర్ ఉండాలనే రూల్ను పెట్టిందని కేంద్రం తెలిపింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి రాజ్యసభకు చెప్పారు. అయితే, ఈ నిబంధనను 2024-25 (CRP-XIV)కు సంబంధించిన జాతీయ బ్యాంకుల ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియ నుంచి తొలగించామని ఆయన వెల్లడించారు. ఇప్పుడు బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసే సమయంలో అభ్యర్థులు సిబిల్ స్కోరును పొందుపర్చాల్సిన అవసరం లేదని పంకజ్ చౌదరి స్పష్టం చేశారు. కానీ వారు బ్యాంకులో ఉద్యోగంలో చేరే సమయంలో క్రెడిట్ స్కోరును చూపించాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఒకవేళ ఎవరైనా అభ్యర్థికి చెందిన సిబిల్ రికార్డు అప్డేటెడ్గా లేకుంటే, అతడు బ్యాంకు/ఆర్థిక సంస్థ నుంచి నో ఆబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ (ఎన్ఓసీ - NOC)ను పొందాల్సి ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు.
బ్యాంకింగ్ జాబ్స్కు 'సిబిల్ స్కోర్' ఎందుకు?
సిబిల్ స్కోరు 650 కంటే తక్కువగా ఉన్న అభ్యర్థుల ఆఫర్ లెటర్ను సంబంధిత బ్యాంకు రద్దు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి అన్నారు. ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయం ఉద్యోగ నియామకాలు చేసుకునే బ్యాంకు చేతుల్లోనే ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. జాతీయ బ్యాంకుల నిర్వహణ కోసం కంపెనీ బోర్డులు ఉంటాయని, ఆర్థికపరమైన క్రమశిక్షణ కలిగిన వారినే ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకునేందుకు వారు ఈ నియమాన్ని ప్రవేశపెట్టారన్నారు. ప్రజాధనంతో ముడిపడిన ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్వహించే బ్యాంకింగ్ ఉద్యోగాల్లో ఉండేవారికి చక్కటి క్రెడిట్ హిస్టరీ ఉండాలని బ్యాంకులు కోరుకుంటున్నాయని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు.
మొత్తం మీద క్రెడిట్ స్కోర్ అనేది లోన్లు, క్రెడిట్ కార్డుల మంజూరుతో పాటు జాబ్ ఆఫర్ ఇవ్వడానికి కూడా కొలమానంగా మారింది. అందుకే మనం చక్కటి క్రెడిట్ హిస్టరీ కోసం కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డుల చెల్లింపులు సకాలంలో చేయాలి. అతిగా అప్పులు చేయకూడదు.