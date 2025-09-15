ETV Bharat / business

పాలసీదారుడు, నామినీ ఒకేసారి మరణిస్తే ఎలా? బీమా క్లెయిమ్ ఎవరికి లభిస్తుంది?

పాలసీదారుడు, నామినీ ఒకేసారి మరణిస్తే ఆ బీమా పాలసీని ఎవరు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి?- చట్టపరమైన హక్కుదారులు ఎవరు ?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 1:00 PM IST

If Policy holder And Nominee Die Simultaneously : జీవిత బీమా పాలసీని తీసుకునేటప్పుడు మన పేరు ఎంత అవసరమో, నామినీ పేరు కూడా అంతే అవసరం. ఎందుకంటే పాలసీదారుడు ఆకస్మికంగా మరణిస్తే, అతడి నామినీ బీమా పాలసీని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ బీమా పాలసీదారుడు, అతడి నామినీ ఇద్దరూ చనిపోతే ఎలా? ఇలాంటప్పుడు బీమా పాలసీ డబ్బును పొందే హక్కు ఎవరికి లభిస్తుంది? చట్టపరమైన రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

క్లెయిమ్ హక్కు ఎవరిది?
జీవిత బీమా పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి చనిపోయాక, నామినీ జీవించి ఉంటే, అతడికే బీమా క్లెయిమ్ మొత్తాన్ని చెల్లిస్తారు. ఒకవేళ పాలసీదారుడు, నామినీ ఇద్దరూ చనిపోతే, బీమా క్లెయిమ్ మొత్తాన్ని పాలసీదారుడి చట్టపరమైన వారసులకు చెల్లిస్తారు. పాలసీదారుడు బతికి ఉండగా వీలునామా రాసి ఉంటే, దానిలో పేర్కొన్న వ్యక్తికి డబ్బు అందుతుంది. వీలునామా లేకపోతే, బీమా క్లెయిమ్ మొత్తాన్ని భారత వారసత్వ చట్టంలో పేర్కొన్న రూల్స్ ప్రకారం పంపిణీ చేస్తారు. దీని ప్రకారం బీమా పాలసీ డబ్బులపై చనిపోయిన పాలసీదారుడి జీవిత భాగస్వామి(భర్త/భార్య), పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు తదితరులు ప్రాధాన్యతా క్రమంలో వస్తారు. పాలసీదారుడి కంటే ముందే నామినీ మరణించి ఉంటే, అలాంటప్పుడు కూడా పాలసీ మొత్తాన్ని పాలసీదారుడి చట్టపరమైన వారసులకే చెల్లిస్తారు.

కేస్ స్టడీ - 1: భార్యాభర్త చనిపోతే!
రాజేశ్ అనే వ్యక్తి జీవిత బీమా పాలసీని తీసుకున్నాడు. అతడు తన భార్య సునీతను నామినీగా చేశాడు. రాజేశ్ అకస్మాత్తుగా చనిపోయాడు. ఆ బీమా క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ కావడానికి ముందే సునీత కూడా చనిపోయింది. ఇలాంటప్పుడు రాజేశ్ బీమా పాలసీని క్లెయిమ్ చేసుకునే హక్కు అతడి చట్టబద్ధమైన వారసులకు లభిస్తుంది. ఈ జాబితాలో రాజేశ్ పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు తదితరులు వస్తారు. బతికి ఉండగా రాజేశ్ వీలునామా రాసి ఉంటే, అందులో అతడు పేర్కొన్న వ్యక్తికే బీమా క్లెయిమ్ హక్కు లభిస్తుంది.

కేస్ స్టడీ- 2: తల్లి, కుమారుడు చనిపోతే!
సీమ అనే మహిళ జీవిత బీమా పాలసీని తీసుకుంది. తన కుమారుడు అమిత్‌ను నామినీగా చేసింది. సీమ అకస్మాత్తుగా మరణించింది. ఈ పాలసీని క్లెయిమ్ చేయడానికి ముందే, ఓ ప్రమాదంలో అమిత్‌ కూడా చనిపోయాడు. పాలసీదారు సీమ, నామినీ అమిత్ లేరు. ఇలాంటప్పుడు బీమా మొత్తాన్ని సీమ చట్టబద్ధమైన వారసులకు చెల్లిస్తారు. ఈ జాబితాలో సీమ భర్త, ఇతర పిల్లలు ఉంటారు. వీరు కూడా లేనప్పుడు, సీమ తల్లిదండ్రులు ఈ పాలసీని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. బతికి ఉండగా సీమ వీలునామా రాసి ఉంటే, అందులో ఆమె పేర్కొన్న వారికి ఈ పాలసీని క్లెయిమ్ చేసుకునే హక్కు లభిస్తుంది.

కేస్ స్టడీ- 3: ఇద్దరు సోదరులు మరణిస్తే!
మనోజ్ అనే వ్యక్తి జీవిత బీమా పాలసీని తీసుకున్నాడు. తన సోదరుడు సంజయ్‌ను నామినీగా చేశాడు. మనోజ్ మరణించిన తర్వాత, బీమా పాలసీని క్లెయిమ్ చేసుకునే హక్కు సంజయ్‌కు లభిస్తుంది. ఒకవేళ ఈ పాలసీని క్లెయిమ్ చేసుకోకుండా సంజయ్ మరణిస్తే, దాన్ని అతడి చట్టబద్ధమైన వారసులకు బదిలీ చేస్తారు. అంటే సంజయ్ భార్య, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు ఈ జాబితాలోకి వస్తారు.

జీవిత బీమా పాలసీని తీసుకునేటప్పుడు ఇలాంటి అంశాల గురించి మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. తద్వారా పాలసీ క్లెయిమ్‌తో ముడిపడిన అంశాలపై పూర్తి క్లారిటీ వస్తుంది. పైన ఉన్న కేస్ స్టడీలను బట్టి, వీలునామాకు కూడా చాలా ప్రాధాన్యత ఉందని స్పష్టమవుతోంది. పాలసీదారులు వీలునామా రాసి ఉంచడం వల్ల, ఇలాంటి అనుకోని సందర్భాల్లో అతడి చట్టపరమైన వారసులు ఎవరు అనే దానిపై క్లారిటీ వస్తుంది.

