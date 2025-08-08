Essay Contest 2025

'అమెరికా వద్దంటే మనకు మరో మార్కెట్‌- ఈయూతో FTA కుదుర్చుకోవాలి'

16వ ఆర్థిక సంఘం ఛైర్మన్ అర్వింద్ పనగారియా కీలక వ్యాఖ్యలు- అమెరికా మార్కెట్ మూతపడేలా ఉంటే, మరో మార్కెట్‌‌ను తెరుచుకోవాలి- తక్కువ పన్నులు విధించే దేశాల దిశగా మార్గాన్ని మార్చుకోవాలి

Aravind Panagaria on US Tariffs on India
Aravind Panagaria on US Tariffs on India (IANS)
Published : August 8, 2025 at 8:22 PM IST

Aravind Panagaria on US Tariffs on India : భారత్‌పై అమెరికా దిగుమతి సుంకాల బాదుడుపై 16వ ఆర్థిక సంఘం ఛైర్మన్ అర్వింద్ పనగారియా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వీలైనంత త్వరగా యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ)తో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని (ఎఫ్‌టీఏ) కుదుర్చుకునే దిశగా భారత్ చొరవ చూపాలన్నారు. ఒక దేశపు (అమెరికా) మార్కెట్ మనకు మూతపడేలా ఉన్నప్పుడు, అంతకంటే పెద్దదైన మరో మార్కెట్‌‌ను తెరుచుకునే దిశగా మనం కసరత్తు చేయాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ‘‘2047 నాటికి వికసిత భారత్ సాకారానికి బ్లూప్రింట్’ అనే అంశంపై శుక్రవారం రోజు ఓ మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో అర్వింద్ పనగారియా మాట్లాడారు. భారత వస్తు,ఉత్పత్తులపై అమెరికా భారీగా పన్నులు విధిస్తున్నందున, తక్కువ పన్నులు విధించే మరో చోటుకు మార్గాన్ని మార్చుకోవాల్సిందేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో సుంకాలు ఎక్కువగా ఉండి, ఈయూలో సుంకాలు తక్కువగా ఉంటే భారతదేశ ఎగుమతులు ఈయూకు మారిపోవచ్చన్నారు. వియత్నాం లాంటి పలుదేశాలపై అమెరికా తక్కువగా సుంకాలు విధిస్తోందని అర్వింద్ పనగారియా చెప్పారు. వ్యాపారులు చాలా స్మార్ట్‌గా ఆలోచిస్తారని, వాణిజ్యంలో వారికి లాభమే పరమావధిగా ఉంటుందని చెప్పారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లోనూ లాభదాయకత ఉండే దేశాలు, ప్రాంతాల వైపుగా భారత్‌లోని సప్లై చైన్లు వాటంతటవే దిశను మార్చుకుంటాయని ఆయన తెలిపారు.

మరోసారి సంస్కరణల అజెండాతో ముందుకుసాగాలి
ప్రపంచ వాణిజ్యం సవాళ్లమయంగా మారిన ప్రస్తుత తరుణంలో భారత్ మరోసారి సంస్కరణల అజెండాతో ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉందని అర్వింద్ పనగారియా పేర్కొన్నారు. 1991 తరహా పరిస్థితులే ఇప్పుడున్నాయని, ఆనాడు భారత్ చాలానే సంస్కరణలు చేసిందని, ఇంకా చేయాల్సిన సంస్కరణలు కొన్ని మిగిలే ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఒక్కసారి గత కాలపు అనుభవాలను తరచి చూసుకొని, భవిష్యత్ వ్యూహాన్ని భారత్ సిద్ధం చేసుకోవాలన్నారు. ఎగుమతుల పెంపు కోసం ఆసియా దేశాల మార్కెట్లపై భారత్ ఫోకస్ చేయొచ్చన్నారు. చైనా విషయంలో మనదేశ వైఖరిని పునస్సమీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అర్వింద్ పనగారియా పేర్కొన్నారు. ‘‘మనం మన సొంతింటిని చక్కదిద్దుకుంటే, వృద్ధి దిశగా మనదేశ పయనాన్ని మరేదీ ఆపలేదు. మన దేశానికి గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి’’ అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

భారత్ రక్షణవాద దేశమా?
‘‘భారత్ అంతర్జాతీయ వాణిజ్యాన్ని కట్టడి చేసే రక్షణవాద దేశమా?’’ అని ప్రశ్నించగా, కొన్ని రక్షణవాద చర్యలను అమలు చేస్తుంటుందని పనగారియా తెలిపారు. భారత్ స్వేచ్ఛా ఆర్థిక వ్యవస్థనా అంటే మాత్రం, కచ్చితంగా తాను అవుననే సమాధానమే చెబుతానన్నారు. ‘‘భారత్‌ది డెడ్ ఎకానమీ’’ అంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యను ఆయన తప్పుపట్టారు. డెడ్ ఎకానమీ ఏటా 7 శాతానికిపైగా వృద్ధిని సాధించలేదన్నారు. డెడ్ ఎకానమీ అంటే తనకు తెలియదని, బహుశా డెడ్ బాడీలు కదలాడుతాయేమో అని పనగారియా కామెంట్ చేశారు.

లేబర్ కోడ్‌ అమలు చేయాలి- భూ సంస్కరణలు చేయాలి
ఇప్పటికే పార్లమెంటు ఆమోదాన్ని పొందిన లేబర్ కోడ్‌లను భారత్‌లో అమల్లోకి తేవాల్సిన అవసరం ఉందని అర్వింద్ పనగారియా చెప్పారు. దీనివల్ల ఎంతోమందికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కుతాయన్నారు. దేశంలోని తయారీ రంగానికి ఊతం లభిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. దేశంలో పట్టణీకరణను ప్రోత్సహించడం అంటే నగరాలు, పట్టణాల్లోని ప్రజలకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తేవడమేనని, దాన్ని వ్యాపార కోణంలో చూడబోమని అర్వింద్ పనగారియా పేర్కొన్నారు. అందుకే దేశంలో మరిన్ని భూ సంస్కరణలను చేయాల్సి ఉందన్నారు. భూముల సేకరణతో ముడిపడిన నిబంధనలను కేంద్ర, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో మారిస్తే దానికి సంబంధించిన వ్యాపారాలు రెక్కలు తొడుగుతాయని ఆయన తెలిపారు. భారత్ నుంచి విదేశాలకు వస్తు,ఉత్పత్తుల ఎగుమతికి చాలా అనుమతులను తీసుకోవాల్సి వస్తోందని, దీనివల్ల ఎగుమతుల ప్రక్రియకు ఆటంకం ఏర్పడుతోందన్నారు. ప్రపంచంలో కేవలం మనదేశంలోనే ఈవిధంగా ఎగుమతుల కోసం ఎక్కువ సంఖ్యలో అనుమతులు అవసరం అవుతున్నాయని అర్వింద్ పనగారియా చెప్పారు.

