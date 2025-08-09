ICICI Bank Raises Minimum Balance : దేశంలో రెండో అతిపెద్ద రుణదాత అయిన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఆగస్టు 1 నుంచి ఖాతాదారులు తమ అకౌంట్లో ఉంచాల్సిన మినిమం యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ను పెంచింది. వాటి పూర్తి వివరాలు మీ కోసం!
ఆగస్టు 1న లేదా ఆ తరువాత ఐసీఐసీఐ బ్యాంకులో పొదుపు ఖాతా తెరిచిన మెట్రో, పట్టణ ప్రాంతాల ఖాతాదారులు నెలవారీగా రూ.50,000 మినిమం యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ వారి ఖాతాలో నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్ లేకపోతే జరిమానాలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది.
పాత కస్టమర్ల సంగతేంటి?
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ తన వెబ్సైట్లో ఉంచిన తాజా నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, పాత కస్టమర్ల కనీస సగటు బ్యాలెన్స్ రూ.10,000గానే ఉంది. అయితే సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాల్లోని కొత్త కస్టమర్లు రూ.25,000 వరకు కనీస సగటు బ్యాలెన్స్ను నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కొత్త ఖాతాదారులు కూడా నెలవారీ మినిమం బ్యాలెన్స్ కింద రూ.10,000 నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అయితే గ్రామీణ, సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాల్లోని పాత కస్టమర్లు మాత్రం మినిమం యావరేజ్ బ్యాలెన్స్గా రూ.5,000 ఉంచితే సరిపోతుంది.
పెనాల్టీలు
ఒకవేళ ఎవరైనా ఖాతాదారుడు తన అకౌంట్లో కనీస సగటు బ్యాలెన్స్ను ఉంచకపోతే, వారిపై 6 శాతం లేదా రూ.500, వీటిలో ఏది తక్కువ అయితే, అది జరిమానాగా విధించబడుతుంది.
ఇవి ఉచితం!
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ తమ ఖాతాదారులకు 3 కాంప్లిమెంటరీ నగదు డిపాజిట్లను ఉచితంగా అనుమతిస్తుంది. కానీ ఆ తరువాత చేసే ప్రతి లావాదేవీకి రూ.150 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్కు సంబంధించిన సంచిత విలువ పరిమితి (కుములేటివ్ వాల్యూ లిమిట్) నెలకు రూ.1 లక్ష.
భారీగా తగ్గిన వడ్డీ రేట్లు
2025ల ఏప్రిల్లో ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ తన పొదుపు ఖాతాలపై ఇచ్చే వడ్డీ రేటును 0.25 శాతం తగ్గించింది. దీనితో రూ.50 లక్షల వరకు డిపాజిట్లు ఉన్న సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాలపై ఇప్పుడు 2.75 శాతం వడ్డీ మాత్రమే వస్తుంది.
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఖాతాదారులు నెలకు 3 సార్లు మాత్రమే కాంప్లిమెంటరీగా నగదు ఉపసంహరణలు చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇక థర్డ్ పార్టీ క్యాష్ డిపాజిట్ కింద రూ.25,000 వరకు చేసుకోవచ్చు. ఇది అన్ని పొదుపు ఖాతాలకు వర్తిస్తుంది.
ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, మన దేశంలో చాలా బ్యాంకులు మినిమం బ్యాలెన్స్ను తగ్గించడమో, లేదా పూర్తిగా ఆ నియమాన్ని తొలగించడమో చేస్తున్నాయి. కానీ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా, మినిమం యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ను పెంచింది. పైగా పెనాల్టీలు కూడా వేస్తోంది.
భారతదేశంలో అతిపెద్ద బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) 2020లోనే మినిమం బ్యాలెన్స్ నియమాన్ని రద్దు చేసింది. మన దేశంలోని చాలా బ్యాంకుల్లో, ఖాతాదారులు నిర్వహించాల్సిన మినిమం బ్యాలెన్స్ రూ.2000 నుంచి రూ.10,000 మధ్యలో ఉన్నాయి.
