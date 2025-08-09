Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మినిమం బ్యాలెన్స్​ రూ.50వేలకు పెంపు- ఆ కస్టమర్లకు మాత్రమే! - ICICI BANK RAISES MINIMUM BALANCE

ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్​- అకౌంట్​ మినిమం బ్యాలెన్స్​ పెంపు- మరి వడ్డీ రేట్లు పరిస్థితి ఏంటి?

ICICI Bank
ICICI Bank (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read

ICICI Bank Raises Minimum Balance : దేశంలో రెండో అతిపెద్ద రుణదాత అయిన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్​ ఆగస్టు 1 నుంచి ఖాతాదారులు తమ అకౌంట్​లో ఉంచాల్సిన మినిమం యావరేజ్​ బ్యాలెన్స్​ను పెంచింది. వాటి పూర్తి వివరాలు మీ కోసం!

ఆగస్టు 1న లేదా ఆ తరువాత ఐసీఐసీఐ బ్యాంకులో పొదుపు ఖాతా తెరిచిన మెట్రో, పట్టణ ప్రాంతాల ఖాతాదారులు నెలవారీగా రూ.50,000 మినిమం యావరేజ్​ బ్యాలెన్స్​ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ వారి ఖాతాలో నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్ లేకపోతే జరిమానాలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది.

పాత కస్టమర్ల సంగతేంటి?
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ తన వెబ్​సైట్​లో ఉంచిన తాజా నోటిఫికేషన్​ ప్రకారం, పాత కస్టమర్ల కనీస సగటు బ్యాలెన్స్​ రూ.10,000గానే ఉంది. అయితే సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాల్లోని కొత్త కస్టమర్లు రూ.25,000 వరకు కనీస సగటు బ్యాలెన్స్​ను నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కొత్త ఖాతాదారులు కూడా నెలవారీ మినిమం బ్యాలెన్స్​ కింద రూ.10,000 నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అయితే గ్రామీణ, సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాల్లోని పాత కస్టమర్లు మాత్రం మినిమం యావరేజ్ బ్యాలెన్స్​గా రూ.5,000 ఉంచితే సరిపోతుంది.

పెనాల్టీలు
ఒకవేళ ఎవరైనా ఖాతాదారుడు తన అకౌంట్​లో కనీస సగటు బ్యాలెన్స్​ను ఉంచకపోతే, వారిపై 6 శాతం లేదా రూ.500, వీటిలో ఏది తక్కువ అయితే, అది జరిమానాగా విధించబడుతుంది.

ఇవి ఉచితం!
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్​ తమ ఖాతాదారులకు 3 కాంప్లిమెంటరీ నగదు డిపాజిట్లను ఉచితంగా అనుమతిస్తుంది. కానీ ఆ తరువాత చేసే ప్రతి లావాదేవీకి రూ.150 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్​కు సంబంధించిన సంచిత విలువ పరిమితి (కుములేటివ్​ వాల్యూ లిమిట్​) నెలకు రూ.1 లక్ష.

భారీగా తగ్గిన వడ్డీ రేట్లు
2025ల ఏప్రిల్​లో ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంక్​ తన పొదుపు ఖాతాలపై ఇచ్చే వడ్డీ రేటును 0.25 శాతం తగ్గించింది. దీనితో రూ.50 లక్షల వరకు డిపాజిట్లు ఉన్న సేవింగ్స్​ బ్యాంక్​ ఖాతాలపై ఇప్పుడు 2.75 శాతం వడ్డీ మాత్రమే వస్తుంది.

ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఖాతాదారులు నెలకు 3 సార్లు మాత్రమే కాంప్లిమెంటరీగా నగదు ఉపసంహరణలు చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇక థర్డ్ పార్టీ క్యాష్ డిపాజిట్​ కింద రూ.25,000 వరకు చేసుకోవచ్చు. ఇది అన్ని పొదుపు ఖాతాలకు వర్తిస్తుంది.

ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, మన దేశంలో చాలా బ్యాంకులు మినిమం బ్యాలెన్స్​ను తగ్గించడమో, లేదా పూర్తిగా ఆ నియమాన్ని తొలగించడమో చేస్తున్నాయి. కానీ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా, మినిమం యావరేజ్ బ్యాలెన్స్​ను పెంచింది. పైగా పెనాల్టీలు కూడా వేస్తోంది.

భారతదేశంలో అతిపెద్ద బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్​బీఐ) 2020లోనే మినిమం బ్యాలెన్స్ నియమాన్ని రద్దు చేసింది. మన దేశంలోని చాలా బ్యాంకుల్లో, ఖాతాదారులు నిర్వహించాల్సిన మినిమం బ్యాలెన్స్ రూ.2000 నుంచి రూ.10,000 మధ్యలో ఉన్నాయి.

నెలకు రూ.1000 SIP చేస్తే రూ.2.25 కోట్లు రాబడి - ఈ మ్యూచువల్​ ఫండ్​ ఏమిటో తెలుసా?

రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.లక్ష పెన్షన్ కావాలా? ఈ స్కీమ్​లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్!

ICICI Bank Raises Minimum Balance : దేశంలో రెండో అతిపెద్ద రుణదాత అయిన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్​ ఆగస్టు 1 నుంచి ఖాతాదారులు తమ అకౌంట్​లో ఉంచాల్సిన మినిమం యావరేజ్​ బ్యాలెన్స్​ను పెంచింది. వాటి పూర్తి వివరాలు మీ కోసం!

ఆగస్టు 1న లేదా ఆ తరువాత ఐసీఐసీఐ బ్యాంకులో పొదుపు ఖాతా తెరిచిన మెట్రో, పట్టణ ప్రాంతాల ఖాతాదారులు నెలవారీగా రూ.50,000 మినిమం యావరేజ్​ బ్యాలెన్స్​ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ వారి ఖాతాలో నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్ లేకపోతే జరిమానాలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది.

పాత కస్టమర్ల సంగతేంటి?
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ తన వెబ్​సైట్​లో ఉంచిన తాజా నోటిఫికేషన్​ ప్రకారం, పాత కస్టమర్ల కనీస సగటు బ్యాలెన్స్​ రూ.10,000గానే ఉంది. అయితే సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాల్లోని కొత్త కస్టమర్లు రూ.25,000 వరకు కనీస సగటు బ్యాలెన్స్​ను నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కొత్త ఖాతాదారులు కూడా నెలవారీ మినిమం బ్యాలెన్స్​ కింద రూ.10,000 నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అయితే గ్రామీణ, సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాల్లోని పాత కస్టమర్లు మాత్రం మినిమం యావరేజ్ బ్యాలెన్స్​గా రూ.5,000 ఉంచితే సరిపోతుంది.

పెనాల్టీలు
ఒకవేళ ఎవరైనా ఖాతాదారుడు తన అకౌంట్​లో కనీస సగటు బ్యాలెన్స్​ను ఉంచకపోతే, వారిపై 6 శాతం లేదా రూ.500, వీటిలో ఏది తక్కువ అయితే, అది జరిమానాగా విధించబడుతుంది.

ఇవి ఉచితం!
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్​ తమ ఖాతాదారులకు 3 కాంప్లిమెంటరీ నగదు డిపాజిట్లను ఉచితంగా అనుమతిస్తుంది. కానీ ఆ తరువాత చేసే ప్రతి లావాదేవీకి రూ.150 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్​కు సంబంధించిన సంచిత విలువ పరిమితి (కుములేటివ్​ వాల్యూ లిమిట్​) నెలకు రూ.1 లక్ష.

భారీగా తగ్గిన వడ్డీ రేట్లు
2025ల ఏప్రిల్​లో ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంక్​ తన పొదుపు ఖాతాలపై ఇచ్చే వడ్డీ రేటును 0.25 శాతం తగ్గించింది. దీనితో రూ.50 లక్షల వరకు డిపాజిట్లు ఉన్న సేవింగ్స్​ బ్యాంక్​ ఖాతాలపై ఇప్పుడు 2.75 శాతం వడ్డీ మాత్రమే వస్తుంది.

ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఖాతాదారులు నెలకు 3 సార్లు మాత్రమే కాంప్లిమెంటరీగా నగదు ఉపసంహరణలు చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇక థర్డ్ పార్టీ క్యాష్ డిపాజిట్​ కింద రూ.25,000 వరకు చేసుకోవచ్చు. ఇది అన్ని పొదుపు ఖాతాలకు వర్తిస్తుంది.

ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, మన దేశంలో చాలా బ్యాంకులు మినిమం బ్యాలెన్స్​ను తగ్గించడమో, లేదా పూర్తిగా ఆ నియమాన్ని తొలగించడమో చేస్తున్నాయి. కానీ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా, మినిమం యావరేజ్ బ్యాలెన్స్​ను పెంచింది. పైగా పెనాల్టీలు కూడా వేస్తోంది.

భారతదేశంలో అతిపెద్ద బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్​బీఐ) 2020లోనే మినిమం బ్యాలెన్స్ నియమాన్ని రద్దు చేసింది. మన దేశంలోని చాలా బ్యాంకుల్లో, ఖాతాదారులు నిర్వహించాల్సిన మినిమం బ్యాలెన్స్ రూ.2000 నుంచి రూ.10,000 మధ్యలో ఉన్నాయి.

నెలకు రూ.1000 SIP చేస్తే రూ.2.25 కోట్లు రాబడి - ఈ మ్యూచువల్​ ఫండ్​ ఏమిటో తెలుసా?

రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.లక్ష పెన్షన్ కావాలా? ఈ స్కీమ్​లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్!

For All Latest Updates

TAGGED:

ICICI BANK MINIMUM BALANCEICICI BANK PENALTIESICICI BANK INTEREST RATESICICI BANK SAVINGS BANK RULESICICI BANK RAISES MINIMUM BALANCE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.