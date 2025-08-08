HPCL Chairman on Russia Oil Imports : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందన్న కారణంతో భారత్పై 50 శాతం సుంకాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ రంగ రిఫైనరీ హిందూస్తాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ (హెచ్ పీసీఎల్) ఛైర్మన్, ఎండీ వికాస్ కౌశల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యన్ చమురు దిగుమతులపై ప్రభుత్వం నుంచి తమకు ఎటువంటి ఆదేశాలు అందలేదని తెలిపారు. మాస్కో నుంచి చమురు దిగుమతులు ఆపేస్తే ప్రత్యామ్నాయాల కోసం వెతుక్కునే స్వేచ్ఛ తమకు ఉందన్నారు.
"హెచ్పీసీఎల్ రష్యన్ చమురు ప్రాసెసింగ్ను తగ్గించింది. ఇందుకు కారణం భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు కాదు. ఇప్పటివరకు రష్యన్ ముడి చమురు దిగుమతుల అంశంపై ప్రభుత్వం నుంచి హెచ్పీసీఎల్కు ఎటువంటి ఆదేశాలు రాలేదు. భవిష్యత్తులో ఏవైనా ఆంక్షల కారణంగా రష్యన్ ముడి చమురు కొనుగోలును పూర్తిగా నిలిపివేస్తే, మాకు ప్రత్యామ్నామ మార్గాలను అన్వేషించడానికి స్వేచ్ఛ ఉంది. హెచ్పీసీఎల్ ప్రాసెస్ చేసిన ముడి చమురులో రష్యన్ ముడి చమురు వాటా జూన్ 30తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో 13.2 శాతానికి గణనీయంగా తగ్గింది. ప్రధానంగా మాస్కో బారెల్స్ పోటీతత్వాన్ని దెబ్బతీసిన తక్కువ డిస్కౌంట్ల కారణంగానే ఇలా జరిగింది."
--వికాస్ కౌశల్, హెచ్ పీసీఎల్ ఛైర్మన్, ఎండీ
"హెచ్పీసీఎల్ రష్యన్ ముడి చమురును కొనుగోలు చేయడం లేదని కాదు. రష్యన్ చమురును ప్రాసెస్ చేయకపోవడం వల్ల కలిగే ఆర్థిక నష్టాన్ని కంపెనీ గ్రహించగలిగింది. ఆర్థికంగా ఎక్కడ తక్కువకు ముడి చమురు లభిస్తే అక్కడే కొనుగోలు చేస్తాం. ఏదైనా ఆంక్షలకు సంబంధించిన కారణాల వల్ల మనం రష్యన్ ముడి చమురును కొనుగోలు చేయకపోతే, ఆ ప్రభావం మాపై పెద్దగా ఉండదు" అని వికాస్ కౌశల్ పేర్కొన్నారు.
ట్రంప్ టారిఫ్ల ఎఫెక్ట్
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్పై మరో 25 శాతం టారిఫ్లను విధిస్తున్నట్లు ఇటీవలే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇప్పటికే భారత్పై 25 శాతం ప్రతీకార సుంకాలను వేశారు. దీంతో భారత్ నుంచి దిగుమతయ్యే ఉత్పత్తులపై 50 శాతం టారిఫ్లు పడనున్నాయి. అయితే ఈ చర్యలను భారత్ ఖండించింది. అదనపు సుంకాల విధింపును అసమర్థమైనవి, అసమంజసమైనవిగా అభివర్ణించింది. అయితే ట్రంప్ తొలిసారి సుంకాల విధించినప్పటి నుంచి భారత ప్రభుత్వ రంగ శుద్ధి సంస్థలు రష్యా చమురు కొనుగోళ్లను బాగా తగ్గించాయి.
అమెరికా, పశ్చిమాసియా దేశాలు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయొద్దని భారత్పై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని ముగించడానికి క్రెమ్లిన్ను బలవంతం చేసేందుకు రష్యా వ్యాపారాన్ని దెబ్బ కొట్టాలని యోచిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో రష్యా నుంచి ఎక్కువ చమురు దిగుమతి చేసుకుంటున్న భారత్ను అమెరికా టార్గెట్ చేసింది. ఈ క్రమంలో ఇండియా దిగుమతులకు ఏకంగా 50 శాతం టారిఫ్లను విధించారు.
మూడేళ్లలో పెరిగిన దిగుమతులు
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధ ప్రారంభంలో మాస్కో నుంచి భారత్ చాలా తక్కువ చమురునే దిగుమతి చేసుకునేది. దాదాపుగా 2 శాతం కంటే తక్కువ ఆయిల్ను దిగుమతి చేసుకుంది. ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధం తర్వాత ఎక్కువ పశ్చిమాసియా దేశాలు రష్యన్ ముడి చమురును తిరస్కరించాయి. ఈ క్రమంలో రష్యా తమ ముడి చమురుపై డిస్కౌంట్లను అందించడం ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో భారతీయ రిఫైనరీలు ఈ అవకాశాన్ని త్వరగా అందిపుచ్చుకున్నాయి. దీని ఫలితంగా భారతదేశానికి ముఖ్య చమురు సరఫరాదారుగా కొన్ని నెలల్లోనే రష్యా అవతరించింది. భారత్ మొత్తం చమురు దిగుమతుల్లో రష్యా ఇప్పుడు 35-40 శాతం వాటా కలిగి ఉండడం గమనార్హం.