Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

రష్యన్ చమురు దిగుమతులపై ఇంకా ప్రభుత్వ ఆదేశాలు లేవు : HPCL ఛైర్మన్ - HPCL CHAIRMAN ON RUSSIA OIL IMPORTS

రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులపై HPCL ఛైర్మన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఏమన్నారంటే?

hpcl chairman on russia oil imports
hpcl chairman on russia oil imports (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2025 at 6:02 PM IST

3 Min Read

HPCL Chairman on Russia Oil Imports : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందన్న కారణంతో భారత్​పై 50 శాతం సుంకాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ రంగ రిఫైనరీ హిందూస్తాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ (హెచ్ పీసీఎల్) ఛైర్మన్, ఎండీ వికాస్ కౌశల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యన్ చమురు దిగుమతులపై ప్రభుత్వం నుంచి తమకు ఎటువంటి ఆదేశాలు అందలేదని తెలిపారు. మాస్కో నుంచి చమురు దిగుమతులు ఆపేస్తే ప్రత్యామ్నాయాల కోసం వెతుక్కునే స్వేచ్ఛ తమకు ఉందన్నారు.

"హెచ్​పీసీఎల్ రష్యన్ చమురు ప్రాసెసింగ్‌ను తగ్గించింది. ఇందుకు కారణం భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు కాదు. ఇప్పటివరకు రష్యన్ ముడి చమురు దిగుమతుల అంశంపై ప్రభుత్వం నుంచి హెచ్​పీసీఎల్​కు ఎటువంటి ఆదేశాలు రాలేదు. భవిష్యత్తులో ఏవైనా ఆంక్షల కారణంగా రష్యన్ ముడి చమురు కొనుగోలును పూర్తిగా నిలిపివేస్తే, మాకు ప్రత్యామ్నామ మార్గాలను అన్వేషించడానికి స్వేచ్ఛ ఉంది. హెచ్​పీసీఎల్ ప్రాసెస్ చేసిన ముడి చమురులో రష్యన్ ముడి చమురు వాటా జూన్ 30తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో 13.2 శాతానికి గణనీయంగా తగ్గింది. ప్రధానంగా మాస్కో బారెల్స్ పోటీతత్వాన్ని దెబ్బతీసిన తక్కువ డిస్కౌంట్ల కారణంగానే ఇలా జరిగింది."

--వికాస్ కౌశల్, హెచ్ పీసీఎల్ ఛైర్మన్, ఎండీ

"హెచ్​పీసీఎల్ రష్యన్ ముడి చమురును కొనుగోలు చేయడం లేదని కాదు. రష్యన్ చమురును ప్రాసెస్ చేయకపోవడం వల్ల కలిగే ఆర్థిక నష్టాన్ని కంపెనీ గ్రహించగలిగింది. ఆర్థికంగా ఎక్కడ తక్కువకు ముడి చమురు లభిస్తే అక్కడే కొనుగోలు చేస్తాం. ఏదైనా ఆంక్షలకు సంబంధించిన కారణాల వల్ల మనం రష్యన్ ముడి చమురును కొనుగోలు చేయకపోతే, ఆ ప్రభావం మాపై పెద్దగా ఉండదు" అని వికాస్ కౌశల్ పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్ టారిఫ్​ల ఎఫెక్ట్
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్‌పై మరో 25 శాతం టారిఫ్​లను విధిస్తున్నట్లు ఇటీవలే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. ఇప్పటికే భారత్‌పై 25 శాతం ప్రతీకార సుంకాలను వేశారు. దీంతో భారత్‌ నుంచి దిగుమతయ్యే ఉత్పత్తులపై 50 శాతం టారిఫ్​లు పడనున్నాయి. అయితే ఈ చర్యలను భారత్ ఖండించింది. అదనపు సుంకాల విధింపును అసమర్థమైనవి, అసమంజసమైనవిగా అభివర్ణించింది. అయితే ట్రంప్ తొలిసారి సుంకాల విధించినప్పటి నుంచి భారత ప్రభుత్వ రంగ శుద్ధి సంస్థలు రష్యా చమురు కొనుగోళ్లను బాగా తగ్గించాయి.

అమెరికా, పశ్చిమాసియా దేశాలు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయొద్దని భారత్​పై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధాన్ని ముగించడానికి క్రెమ్లిన్​ను బలవంతం చేసేందుకు రష్యా వ్యాపారాన్ని దెబ్బ కొట్టాలని యోచిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో రష్యా నుంచి ఎక్కువ చమురు దిగుమతి చేసుకుంటున్న భారత్​ను అమెరికా టార్గెట్ చేసింది. ఈ క్రమంలో ఇండియా దిగుమతులకు ఏకంగా 50 శాతం టారిఫ్​లను విధించారు.

మూడేళ్లలో పెరిగిన దిగుమతులు
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధ ప్రారంభంలో మాస్కో నుంచి భారత్ చాలా తక్కువ చమురునే దిగుమతి చేసుకునేది. దాదాపుగా 2 శాతం కంటే తక్కువ ఆయిల్​ను దిగుమతి చేసుకుంది. ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధం తర్వాత ఎక్కువ పశ్చిమాసియా దేశాలు రష్యన్ ముడి చమురును తిరస్కరించాయి. ఈ క్రమంలో రష్యా తమ ముడి చమురుపై డిస్కౌంట్లను అందించడం ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో భారతీయ రిఫైనరీలు ఈ అవకాశాన్ని త్వరగా అందిపుచ్చుకున్నాయి. దీని ఫలితంగా భారతదేశానికి ముఖ్య చమురు సరఫరాదారుగా కొన్ని నెలల్లోనే రష్యా అవతరించింది. భారత్ మొత్తం చమురు దిగుమతుల్లో రష్యా ఇప్పుడు 35-40 శాతం వాటా కలిగి ఉండడం గమనార్హం.

HPCL Chairman on Russia Oil Imports : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందన్న కారణంతో భారత్​పై 50 శాతం సుంకాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ రంగ రిఫైనరీ హిందూస్తాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ (హెచ్ పీసీఎల్) ఛైర్మన్, ఎండీ వికాస్ కౌశల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యన్ చమురు దిగుమతులపై ప్రభుత్వం నుంచి తమకు ఎటువంటి ఆదేశాలు అందలేదని తెలిపారు. మాస్కో నుంచి చమురు దిగుమతులు ఆపేస్తే ప్రత్యామ్నాయాల కోసం వెతుక్కునే స్వేచ్ఛ తమకు ఉందన్నారు.

"హెచ్​పీసీఎల్ రష్యన్ చమురు ప్రాసెసింగ్‌ను తగ్గించింది. ఇందుకు కారణం భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు కాదు. ఇప్పటివరకు రష్యన్ ముడి చమురు దిగుమతుల అంశంపై ప్రభుత్వం నుంచి హెచ్​పీసీఎల్​కు ఎటువంటి ఆదేశాలు రాలేదు. భవిష్యత్తులో ఏవైనా ఆంక్షల కారణంగా రష్యన్ ముడి చమురు కొనుగోలును పూర్తిగా నిలిపివేస్తే, మాకు ప్రత్యామ్నామ మార్గాలను అన్వేషించడానికి స్వేచ్ఛ ఉంది. హెచ్​పీసీఎల్ ప్రాసెస్ చేసిన ముడి చమురులో రష్యన్ ముడి చమురు వాటా జూన్ 30తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో 13.2 శాతానికి గణనీయంగా తగ్గింది. ప్రధానంగా మాస్కో బారెల్స్ పోటీతత్వాన్ని దెబ్బతీసిన తక్కువ డిస్కౌంట్ల కారణంగానే ఇలా జరిగింది."

--వికాస్ కౌశల్, హెచ్ పీసీఎల్ ఛైర్మన్, ఎండీ

"హెచ్​పీసీఎల్ రష్యన్ ముడి చమురును కొనుగోలు చేయడం లేదని కాదు. రష్యన్ చమురును ప్రాసెస్ చేయకపోవడం వల్ల కలిగే ఆర్థిక నష్టాన్ని కంపెనీ గ్రహించగలిగింది. ఆర్థికంగా ఎక్కడ తక్కువకు ముడి చమురు లభిస్తే అక్కడే కొనుగోలు చేస్తాం. ఏదైనా ఆంక్షలకు సంబంధించిన కారణాల వల్ల మనం రష్యన్ ముడి చమురును కొనుగోలు చేయకపోతే, ఆ ప్రభావం మాపై పెద్దగా ఉండదు" అని వికాస్ కౌశల్ పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్ టారిఫ్​ల ఎఫెక్ట్
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్‌పై మరో 25 శాతం టారిఫ్​లను విధిస్తున్నట్లు ఇటీవలే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. ఇప్పటికే భారత్‌పై 25 శాతం ప్రతీకార సుంకాలను వేశారు. దీంతో భారత్‌ నుంచి దిగుమతయ్యే ఉత్పత్తులపై 50 శాతం టారిఫ్​లు పడనున్నాయి. అయితే ఈ చర్యలను భారత్ ఖండించింది. అదనపు సుంకాల విధింపును అసమర్థమైనవి, అసమంజసమైనవిగా అభివర్ణించింది. అయితే ట్రంప్ తొలిసారి సుంకాల విధించినప్పటి నుంచి భారత ప్రభుత్వ రంగ శుద్ధి సంస్థలు రష్యా చమురు కొనుగోళ్లను బాగా తగ్గించాయి.

అమెరికా, పశ్చిమాసియా దేశాలు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయొద్దని భారత్​పై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధాన్ని ముగించడానికి క్రెమ్లిన్​ను బలవంతం చేసేందుకు రష్యా వ్యాపారాన్ని దెబ్బ కొట్టాలని యోచిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో రష్యా నుంచి ఎక్కువ చమురు దిగుమతి చేసుకుంటున్న భారత్​ను అమెరికా టార్గెట్ చేసింది. ఈ క్రమంలో ఇండియా దిగుమతులకు ఏకంగా 50 శాతం టారిఫ్​లను విధించారు.

మూడేళ్లలో పెరిగిన దిగుమతులు
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధ ప్రారంభంలో మాస్కో నుంచి భారత్ చాలా తక్కువ చమురునే దిగుమతి చేసుకునేది. దాదాపుగా 2 శాతం కంటే తక్కువ ఆయిల్​ను దిగుమతి చేసుకుంది. ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధం తర్వాత ఎక్కువ పశ్చిమాసియా దేశాలు రష్యన్ ముడి చమురును తిరస్కరించాయి. ఈ క్రమంలో రష్యా తమ ముడి చమురుపై డిస్కౌంట్లను అందించడం ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో భారతీయ రిఫైనరీలు ఈ అవకాశాన్ని త్వరగా అందిపుచ్చుకున్నాయి. దీని ఫలితంగా భారతదేశానికి ముఖ్య చమురు సరఫరాదారుగా కొన్ని నెలల్లోనే రష్యా అవతరించింది. భారత్ మొత్తం చమురు దిగుమతుల్లో రష్యా ఇప్పుడు 35-40 శాతం వాటా కలిగి ఉండడం గమనార్హం.

For All Latest Updates

TAGGED:

HPCL CHAIRMAN ON RUSSIA OIL IMPORTSINDIA OIL IMPORTS FROM RUSSIAHPCL RUSSIAN OIL IMPORTSUS TARIFFS ON INDIA IMPORTSHPCL CHAIRMAN ON RUSSIA OIL IMPORTS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.