ఈ-కామర్స్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలా? A to Z పూర్తి వివరాలు మీ కోసం! - How To Start Ecommerce Company

How To Set Up And Register An Ecommerce Company In India

How To Set Up And Register An Ecommerce Company In India : భారతదేశంలో ఈ-కామర్స్ బిజినెస్ చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. దాదాపుగా అందరి చేతిలోనూ స్మార్ట్​ఫోన్స్​ ఉండడం, తక్కువ ధరకే ఇంటర్నెట్ లభిస్తుండడం, లేటెస్ట్ బిజినెస్​ టెక్నిక్స్​ అందుబాటులోకి రావడమే ఇందుకు కారణం. అందుకే భారత్​లో ఈ-కామర్స్ వ్యాపారాన్ని అతి తక్కువ పెట్టుబడితో, చాలా పెద్ద స్థాయిలో చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

అంతేకాదు నేటి డిజిటల్ టెక్నాలజీ సాయంతో చాలా వేగంగా ఆర్థిక లావాదేవీలు చేయడానికి, కస్టమర్లకు త్వరగా వస్తు, సేవలు అందించడానికి అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ మన దేశంలో ఈ-కామర్స్ వ్యాపారానికి చాలా అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. మరి మీరు కూడా ఈ-కామర్స్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిద్దామని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే.

ఈ-కామర్స్ కంపెనీ అంటే ఏమిటి?

What is an E-commerce Company : ఈ-కామర్స్​ కంపెనీని ఒక డిజిటల్ మార్కెట్ ప్లేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంటర్నెట్ సాయంతో ఆన్​లైన్​ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి, వస్తు, సేవలను కస్టమర్లకు అందించడానికి ఇది ఒక వేదికగా పనిచేస్తుంది. సాధారణంగా ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్​ 4 రకాలుగా ఉంటాయి. అవి:

B2B (బిజినెస్​ - టు - బిజినెస్​) B2C (బిజినెస్​ - టు - కన్జూమర్​) C2C (కన్జూమర్​ - టు- కన్జూమర్​) C2B (కన్జూమర్​ - టు - బిజినెస్​)

ఈ-కామర్స్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం వల్ల కలిగే లాభమేమిటి?

ఈ డిజిటల్ యుగంలో ఈ-కామర్స్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం వల్ల అనేక ఉపయోగాలు ఉంటాయి. అవి:

భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువ జనాభా కలిగిన దేశం. పైగా ఎక్కువ మంది స్మార్ట్​ఫోన్ వాడుతున్నారు. ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ చాలా చీప్​గా లభిస్తోంది. కనుక ఈ-కామర్స్ వ్యాపారానికి కావాల్సినంత మంది కస్టమర్లు లభిస్తారు. పైగా ఇది డిజిటల్ మార్కెట్ ప్లేస్ కనుక ఇతర దేశాల కస్టమర్లు కూడా మీకు లభిస్తారు. సంప్రదాయ వ్యాపారాల కంటే, ఈ-కామర్స్​ వ్యాపారాన్ని చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించవచ్చు. పైగా వ్యాపారం కోసం బిల్డింగ్​లు, ఆఫీసులు లాంటివి స్థాపించాల్సిన పనిలేదు. కనుక పెట్టుబడి ఖర్చులు పెద్దగా ఉండవు. సప్లై చెయిన్ మేనేజ్​మెంట్ ద్వారా కస్టమర్లకు సులువుగా వస్తు, సేవలు అందించవచ్చు. సంప్రదాయ వ్యాపారాలను రోజంతా నిర్వహించలేము. ఎందుకంటే షాప్​ అయినా, ఆఫీస్​ అయినా నిర్దిష్ట సమయం తరువాత వాటిని మూసివేయాల్సిందే. కానీ ఈ-కామర్స్ వెబ్​సైట్లు 24x7 అందుబాటులో ఉంటాయి. కనుక కస్టమర్లకు చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీగా ఉంటుంది. మీకు కూడా మంచి వ్యాపారం జరుగుతుంది. భారతదేశంలో ఒక ఫ్యాక్టరీ, ఆఫీస్​, షాపు మొదలైనవి పెట్టాలంటే, చాలా అనుమతులు అవసరం అవుతాయి. పైగా భారీగా పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఈ-కామర్స్ వ్యాపారానికి ఇలాంటి సమస్యలు పెద్దగా ఉండవు. ఈ-కామర్స్ వ్యాపారాన్ని కాలానికి తగ్గట్టుగా మార్చుకోవడం చాలా సులువు. సంప్రదాయ వ్యాపారాల్లో ఇది చాలా కష్టం. అందువల్ల ఈ-కామర్స్ బిజినెస్​ గ్రోత్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ-కామర్స్ వ్యాపారం చేసేవాళ్లు కస్టమర్ల నుంచి చాలా విలువైన డేటాను సంపాదించడానికి వీలవుతుంది. ముఖ్యంగా కస్టమర్ల అభిరుచులు, అలవాట్లు, ప్రాధాన్యాలు, ఇష్టాఇష్టాలు, సాధారణ ప్రవర్తన, కొనుగోలు ప్రవర్తనలను తెలుసుకోవచ్చు. కనుక వినియోగదారులకు ఆకర్షించి వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడం కోసం బిజినెస్ స్ట్రాటజీలను రూపొందించుకోవచ్చు. ఈ-కామర్స్ వ్యాపారంలో విభిన్న రకాలైన వస్తు, సేవలను అందించవచ్చు. కనుక మీ కస్టమర్ బేస్​ను బాగా వృద్ధి చేసుకోవచ్చు. సంప్రదాయ వ్యాపారాల్లో ఇది అంత సులభం కాదు. మీ కస్టమర్లకు అనుగుణంగా కస్టమైజ్డ్​ డీల్స్​, రికమండేషన్స్​ చేసి, వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. పైగా చక్కని సర్వీస్ కూడా ఇచ్చి వినియోగదారుల ఆదరాభిమానాలను పొందవచ్చు. మీ ఈ-కామర్స్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా డిజిటల్ ఇండియా లక్ష్యానికి మీ వంతుగా చేయూత ఇవ్వవచ్చు. దీని వల్ల భారత్​లో డిజిటల్ లిటరసీ, ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్​ పెరుగుతుంది. పైగా భారత ఆర్థికాభివృద్ధి కూడా పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వం వివిధ పథకాలు ద్వారా దేశంలో డిజిటల్ బిజినెస్​, ఈ-కామర్స్​ వ్యాపారాలను ప్రోత్సహిస్తోంది. ఇవి కూడా మీకు కలిసివస్తాయి.

ఈ-కామర్స్ బిజినెస్​ మోడల్స్​

ఈ-కామర్స్ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టాలని అనుకునేవారికి రెండు ఆప్షన్లు ఉంటాయి. అవి:

1. స్వయంగా ఈ-కామర్స్ వైబ్​సైట్ క్రియేట్ చేసుకుని వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టడం. లేదా

2. ఇప్పటికే బాగా పాపులర్​ అయిన ఈ-కామర్స్​ వెబ్​సైట్​ల్లో సెల్లర్​గా నమోదు చేసుకోవడం.

ఇండియాలో ఈ-కామర్స్ కంపెనీని ప్రారంభించడం ఎలా?

మీకు ఏ మాత్రం అనుభవం లేకపోతే, ఇప్పటికే బాగా పాపులర్ అయిన ఈ-కామర్స్ వెబ్​సైట్లలో సెల్లర్​గా రిజిస్టర్ చేసుకోవడం మంచిది. కానీ మీరు స్వయంగా వ్యాపారం చేసి, జీవితంలో ఎదగాలని అనుకుంటే, ఈ-కామర్స్ వెబ్​సైట్​ క్రియేట్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. అందుకే ఇప్పుడు భారత్​లో ఈ-కామర్స్ బిజినెస్​ను ఎలా ప్రారంభించాలో తెలుసుకుందాం.

స్టెప్​ -1 : మీ బిజినెస్ మోడల్​ను ఎంచుకోండి.

భారతదేశంలో 4 రకాల బేసిక్ బిజినెస్​ మోడల్స్ ఉన్నాయి. అవి: