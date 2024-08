ETV Bharat / business

UPI ద్వారా రాంగ్ నంబర్​కు డబ్బులు పంపించారా? డోంట్ వర్రీ - ఇకపై 24 గంటల్లోనే రీఫండ్​! - UPI Wrong Transaction Refund

How to get Refund for Wrong UPI Transaction : యూపీఐ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్​. ఆర్​బీఐ కొత్త రూల్ ప్రకారం, ఇకపై యూపీఐ ద్వారా రాంగ్​ నంబర్​కు పంపించిన డబ్బులను, మీరు 24 గంటల నుంచి 48 గంటల్లోపు వెనక్కు తీసుకోవచ్చు. పంపించిన వ్యక్తి, ఆ డబ్బులు పొందిన వ్యక్తి, ఇద్దరు కూడా ఒకే బ్యాంక్ ఖాతాదారులు అయ్యుంటే, రీఫండ్ త్వరగా వస్తుంది. ఒకవేళ వారి అకౌంట్​లు వేర్వేరు బ్యాంకులకు సంబంధించినవి అయితే, ఈ రీఫండ్ రావడం కాస్త ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

యూపీఐ పద్ధతిని అభివృద్ధి చేసిన ఎన్​పీసీఐ, సింగిల్ మొబైల్ యాప్​నకు అనేక బ్యాంకు అకౌంట్​లను లింక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది. అందువల్ల యూజర్లు చాలా సులువుగా డబ్బులు పంపడానికి, బిల్లులు పే చేయడానికి, ఆన్​లైన్ షాపింగ్ చేయడానికి, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్​ వివరాలు తెలుసుకోవడానికి వీలవుతోంది. ఇంత వరకు ఓకే. ఇప్పుడు మనం UPI ద్వారా రాంగ్ అకౌంట్​కు డబ్బులు పంపించి ఉంటే, దాని గురించి Paytm, BHIM, Google Pay, PhonePe వంటి UPI యాప్​లలో ఏ విధంగా రిపోర్ట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం.

Paytm UPI : మీరు Paytm ద్వారా రాంగ్ అకౌంట్​కు డబ్బులు పంపినట్లయితే, మీరు నేరుగా ఆ వ్యక్తిని సంప్రదించి మీ మనీ తిరిగి ఇవ్వమని అడగాలి. అది వీలుకాకపోతే, రిసీవర్ బ్యాంక్​ను సంప్రదించాలి. అప్పటికీ ఫలితం లేకపోతే Paytm కస్టమర్​ కేర్​ను సంప్రదించాలి.

మొదట మీ ఫోన్​లో పేటీఎం యాప్​ను ఓపెన్​ చేసి ఎగువ ఎడమవైపున ఉన్న ప్రొఫైల్ పిక్చర్ మెనుపై నొక్కాలి.

ఆ తర్వాత క్రిందికి స్క్రోల్ చేసి 24×7 Help and Support అనే ఆప్షన్​పై నొక్కాలి.

అనంతరం మళ్లీ స్క్రోల్ డౌన్ చేసి View All Servicesపై క్లిక్ చేయాలి.

UPI Payment & Money Transfer అనే విభాగానికి వెళ్లాలి.

అక్కడ మీరు చేసిన wrong transactionను ఎంచుకోవాలి.

ఆ తర్వాత మీరు ఫిర్యాదు చేయడానికి, రీఫండ్ ప్రక్రియను ప్రారంభించడానికి Paytm అసిస్టెంట్‌తో చాట్‌ని ప్రారంభించాలి. జరిగిన విషయం చెప్పాలి.

అప్పుడు Paytm బృందం రిసీవర్​ని సంప్రదించి, మీరు యూపీఐ ద్వారా పంపిన మొత్తాన్ని రీఫండ్ చేస్తుంది.

BHIM UPI :