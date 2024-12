ETV Bharat / business

How To Negotiate Salary And Benefits : ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల కోసం అప్లై చేసేటప్పుడు జీతభత్యాలు గురించి, అదనపు ప్రయోజనాల గురించి కచ్చితంగా మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. అయితే చాలా మంది ఈ విషయంలో మొహమాటపడుతూ ఉంటారు. ఎక్కువ జీతం అడిగితే ఉద్యోగం ఇవ్వరేమో అని భయపడుతుంటారు. కానీ సాలరీ ప్యాకేజ్‌ విషయంలో ఎలాంటి మొహమాటాలు, భయాలు పెట్టుకోకూడదు. మీ సామర్థ్యానికి, అర్హతకు తగిన విధంగా మంచి జీతం, అదనపు ప్రయోజనాలు పొందే హక్కు మీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అందుకే ఈ ఆర్టికల్‌లో జీతభత్యాల గురించి చర్చించేందుకు అవసరమైన టాప్‌-10 టిప్స్‌ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.