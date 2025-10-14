ETV Bharat / business

దీపావళికి బంగారం కొనాలా? BIS Care Appతో అసలు, నకిలీ ఆభరణాలను గుర్తించండిలా!

బీఐఎస్ కేర్ యాప్​తో చిటికెలో నకిలీ బంగారు, వెండి ఆభరణాల గుర్తించే ఛాన్స్​- ఎలా అంటే?

Gold Purity Test
Gold Purity Test (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2025 at 4:59 PM IST

4 Min Read
Gold Purity Test With BIS Care App : ధన్​తేరస్ (అక్టోబరు 18), దీపావళి (అక్టోబరు 20) పండుగలు సమీపించాయి. ఈ ఫెస్టివల్స్ రాగానే మనదేశంలో బంగారం, వెండి అమ్మకాలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతాయి. దీంతో వాటి ధరలూ రెక్కలు తొడుగుతాయి. ఇంత ధర పెట్టి కొనే గోల్డ్, సిల్వర్ ఆభరణాలు స్వచ్ఛమైనవేనా? నాణ్యమైనవేనా? నకిలీవా? అనేది మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. ఇందుకోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పనేం లేదు. ఎక్కడెక్కడో తిరగాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు. కేవలం 'బీఐఎస్ కేర్ యాప్'ను వినియోగిస్తే చాలు. ఇంతకీ 'బీఐఎస్ హాల్ మార్క్' అంటే ఏమిటి? 'హెచ్‌యూఐడీ' నంబర్ అంటే ఏమిటి? 'బీఐఎస్ కేర్ యాప్​'తో నకిలీ గోల్డ్, సిల్వర్ ఆభరణాలను గుర్తించడం, ఫిర్యాదు చేయడం ఎలా? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

హాల్ మార్కింగ్, హెచ్‌యూఐడీ ఏమిటివి?
బీఐఎస్ (BIS) అంటే 'బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్'. బీఐఎస్ సంస్థ మన దేశంలో తయారయ్యే బంగారు, వెండి ఆభరణాలకు 'హాల్ మార్కింగ్‌' సర్టిఫికెట్లను మంజూరు చేస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా బీఐఎస్ ధ్రువీకరణ పొందిన హాల్‌మార్కింగ్ కేంద్రాలు చాలానే ఉన్నాయి. వీటి నుంచే ఆభరణాల తయారీదారులు 'హాల్ మార్కింగ్‌' సర్టిఫికెట్లను పొందుతారు. బంగారం, వెండి నాణ్యత, స్వచ్ఛత ప్రాతిపదికన ఈ సర్టిఫికెట్‌ను జారీ చేస్తారు. జారీ అయ్యే ప్రతీ హాల్‌మార్కింగ్ సర్టిఫికెట్ సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు బీఐఎస్ అధికారిక పోర్టల్‌లో నమోదు చేస్తారు. హాల్ మార్కింగ్ పొందిన ప్రతీ ఆభరణానికి వేర్వేరుగా ఒక 'హెచ్‌యూఐడీ' నంబరును కేటాయిస్తారు. 'హెచ్‌యూఐడీ' అంటే 'హాల్‌మార్క్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్'. ఇందులో ఆంగ్ల అక్షరాలు, సంఖ్యలు కలిసి మొత్తం 6 ఉంటాయి. ప్రతీ ఆభరణంపైనా బీఐఎస్ గుర్తుతో పాటు 'హెచ్‌యూఐడీ' నంబరు, స్వచ్ఛత సమాచారం ప్రచురించి ఉంటాయి. ఇవి మూడూ లేని ఆభరణాలను ఎవరైనా కొంటే జరిగే ఆర్థిక నష్టానికి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించదు. అందుకే 'హాల్ మార్కింగ్‌' ఉన్న పసిడి, వెండి ఆభరణాలను మాత్రమే కొనాలి. వాటిని రీసేల్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ.

BIS Care App
బీఐఎస్ కేర్ యాప్​ (ETV Bharat)

క్యారట్ల ప్రకారం గోల్డ్ హాల్ మార్కింగ్
బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారట్లలో చెబుతారు. దీని ప్రకారమే గోల్డ్ ఆభరణాలపై క్యారట్ల వివరాలను, అది ఎంత శాతం స్వచ్ఛతను కలిగి ఉందనే సమాచారాన్ని పొందుపరుస్తారు. ఉదాహరణకు '18k750' అని ఉంటే, ఆ ఆభరణాన్ని 18 క్యారట్ల (18k) బంగారంతో తయారు చేశారని అర్థం. ఇందులోని '750' అంటే, ఆ బంగారం 75 శాతం స్వచ్ఛమైందని అర్థం. 14 క్యారట్ల బంగారాన్ని 14K585, 18 క్యారట్ల బంగారాన్ని 18K750, 20 క్యారట్ల పసిడిని 20K833, 22 క్యారట్ల స్వర్ణాన్ని 22K916, 23 క్యారట్ల బంగారాన్ని 23K958, 24 క్యారట్ల గోల్డ్‌ను 24K995 అనే కోడ్‌‌లతో ఆభరణాలపై సూచిస్తారు.

BIS
గోల్డ్ హాల్​మార్కింగ్​ (ETV Bharat)

గ్రేడ్ల ప్రకారం వెండి హాల్ మార్కింగ్
వెండి ఆభరణాలకు కూడా స్వచ్ఛతను బట్టి గ్రేడింగ్ ఇస్తుంటారు. హాల్ మార్కింగ్ పొందిన సిల్వర్ జువెల్లరీపై ఈ గ్రేడ్ ఉంటుంది. 999 అని ఉంటే అది 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన వెండి అని అర్థం. ఇదే విధంగా స్వచ్ఛతను బట్టి సిల్వర్ ఆభరణాలకు 990, 970, 958, 925, 835, 800 గ్రేడ్‌లను కేటాయిస్తుంటారు. 925 గ్రేడ్ కలిగిన దాన్ని స్టెర్లింగ్ సిల్వర్ అంటారు. 958 గ్రేడ్ కలిగిన దాన్ని బ్రిటానియా సిల్వర్ అంటారు.

'బీఐఎస్ కేర్' యాప్‌‌తో నకిలీ పసిడి, వెండిని గుర్తించడం ఎలా?

  • గూగుల్ ప్లే స్టోర్, యాపిల్ యాప్ స్టోర్‌లలో 'బీఐఎస్ కేర్' యాప్ ఉంది. దాన్ని మనం ఫోనులో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం యాప్‌ను తెరిచి, 'Verify HUID' అనే ఆప్షన్‌ను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
  • ఆ వెంటనే 6 అంకెల HUID నంబరును ఎంటర్ చేయమనే ప్రాంప్ట్ వస్తుంది.
  • అందులో మీ బంగారు లేదా వెండి ఆభరణాలపై ముద్రించి ఉన్న 6 అంకెల HUID నంబరును ఎంటర్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కొన్ని సెకన్లలోనే ఆ ఆభరణానికి హాల్‌మార్కింగ్ ఉందా? లేదా? అనేది తెలిసిపోతుంది.
  • ఆ ఆభరణానికి ఏ హాల్‌మార్కింగ్ కేంద్రం నుంచి హాల్‌మార్కింగ్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చింది? దాన్ని ఏ రకమైన లోహంతో తయారు చేశారు? దాని స్వచ్ఛత ఎంత? అనే సమాచారం డిస్‌ప్లే అవుతుంది.
  • ఒకవేళ ఏదైనా ఆభరణానికి చెందిన 6 అంకెల HUID నంబరును ఎంటర్ చేసినా, దాని సమాచారం డిస్‌ప్లే కాకుంటే మనం అలర్ట్ కావాలి. అది నకిలీ ఆభరణమని గుర్తించాలి.
  • వెంటనే దీనిపై 'బీఐఎస్ కేర్' యాప్ ద్వారానే 'బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్' సంస్థకు ఫిర్యాదును ఇవ్వాలి.
  • దీనిపై బీఐఎస్ సంస్థ దర్యాప్తు చేసి, హాల్ మార్క్ సర్టిఫికేషన్ లేని ఆభరణాలను విక్రయిస్తున్న వ్యాపారిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది.
  • ఈ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటే నిశ్చితంగా బంగారం, వెండి ఆభరణాలు కొనొచ్చు. ఎలాంటి భయమూ, ఆందోళన అక్కర్లేదు.

ఈ యాప్ ఉంటే మోసపోయే అవకాశాలే ఉండవు
"బంగారం, వెండి ఆభరణాలను కొనడానికి వెళ్లే ముందు ఫోన్‌లో బీఐఎస్ కేర్ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇందులో హెచ్‌యూఐడీ నంబరును ఎంటర్ చేయగానే, ఆ ఆభరణం నకిలీదా? అసలుదా? అనేది తెలిసిపోతుంది. ఫలితంగా బంగారం కొనుగోలుదారులు మోసపోయే అవకాశాలే ఉండవు. నకిలీ బంగారాన్ని విక్రయించే వారిపై ఈ యాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు కూడా చేయొచ్చు" అని ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గజియాబాద్ బీఐఎస్ బ్రాంచి అధిపతి ఏఆర్ ఉన్ని క్రిష్ణన్ ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపారు.

BIS
బీఐఎస్ హాల్ మార్క్ (ETV Bharat)

