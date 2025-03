ETV Bharat / business

సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనడం కోసం లోన్​ కావాలా? ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయితే సింపుల్​గా రుణం! - HOW TO GET USED CAR LOANS

How To Get Used Car Loans ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : Mar 4, 2025, 7:11 PM IST

How To Get Used Car Loans : సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? దీనికోసం రుణం తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే. ఇప్పుడు చాలా బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు ఉపయోగించిన కార్లకు కూడా లోన్​లు అందిస్తున్నాయి. కొత్త కారు లోన్లు, పాత కార్లు లోన్ల మధ్య తేడా ఏమిటి? ఇలాంటి లోన్లకు అప్లై చేయాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. పాత కారు లోన్స్, కొత్త కారు లోన్స తేడా

పాత కారు లోన్స్, కొత్త కారు లోన్స్ ఒకే ప్రయోజనాన్ని అందిస్తాయి. వాహనం కొనేందుకు ఆర్థిక సహాయం చేస్తాయి. కానీ అవి కొన్ని విషయాల్లో భిన్నంగా ఉంటాయి. వడ్డీ రేట్లు : కొత్త వాహనాలు అధిక రీసేల్​ విలువను కలిగి ఉంటాయి. అందుకే కొత్త కారు రుణాలు సాధారణంగా తక్కువ వడ్డీ రేట్లతో (7-10%) వస్తాయి. ఉపయోగించిన కార్లతో రిస్క్ ఉంటుంది. కాబట్టి పాత కారు లోన్స్​ వడ్డీ రేట్లు కొంచెం ఎక్కువగా(10-15%) ఉంటాయి.

డౌన్​పేమెంట్ : రుణదాతలు కొత్త కారు ధరలో 90-100% వరకు ఫైనాన్స్ చేస్తారు. కొన్ని సార్లు జీరో డౌన్ పేమెంట్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఉపయోగించిన కార్ల విషయంలో అవి మార్కెట్ విలువలో 70-90% మాత్రమే కవర్ చేస్తాయి. వీటికి అధిక డౌన్​ పేమెంట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

రుణ వ్యవధి : కొత్త కార్ల కోసం రుణ కాలపరిమితి సాధారణంగా ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది, 1-7 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. ఉపయోగించిన కారు రుణాలు సాధారణంగా 1-5 సంవత్సరాల వరకు తిరిగి చెల్లించే వ్యవధిని కలిగి ఉంటాయి.

తరుగుదల విలువ : కొత్త కార్లు వేగంగా తరుగుదలకు గురవుతాయి. (మొదటి సంవత్సరంలో వాటి విలువలో 30% వరకు కోల్పోతాయి). ఉపయోగించిన కార్లు నెమ్మదిగా తరుగుదలకు గురవుతాయి.

అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు : కొత్త కారు రుణాలు మరింత సులభంగా ప్రాసెస్ అవుతాయి. ఉపయోగించిన కారు రుణం పొందడానికి ఎక్కువ పేపర్​ వర్క్​ ఉంటుంది. కారు వ్యాల్యుయేషన్, ఓనర్​షిప్ వెరిఫికేషన్ వంటివి ఉంటాయి. సెకండ్ హ్యాండ్ కారు లోన్​ ఎవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు?

జీతం పొందే వ్యక్తులకు అర్హత భారతీయుడు లేదా ప్రవాస భారతీయుడు అయి ఉండాలి

వయస్సు: 21-54 సంవత్సరాలు

కనీసం 2 సంవత్సరాల పని అనుభవం

కనీసం రూ.2 లక్షల వార్షిక ఆదాయం

స్వయం ఉపాధి పొందే వ్యక్తులకు అర్హత కచ్చితంగా భారతీయుడు అయి ఉండాలి వయస్సు: 23 - 60 సంవత్సరాలు

కనీసం 4 సంవత్సరాలు వ్యాపారం కొనసాగాలి

కనీసం రూ.1.75 లక్షల వార్షిక ఆదాయం నోట్ : రుణదాతను బట్టి అర్హత ప్రమాణాలు మారవచ్చు ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి? అర్హతను చెక్​ చేయండి - వయస్సు, ఆదాయం, ఉద్యోగ రకం, క్రెడిట్ స్కోర్‌తో సహా రుణదాత ప్రమాణాలకు మీరు అనుగుణంగా ఉన్నారో లేదో చూడండి. రుణదాతలను పోల్చండి - తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, రుణ నిబంధనలను తెలుసుకోడానికి వివిధ బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల గురించి పరిశోధన చేయండి. మీ కారును ఎంచుకోండి - రుణదాతలకు పాత వాహనాలపై పరిమితులు ఉంటాయి. దాని వయస్సు, కండీషన్​ను దృష్టిలో ఉంచుకుని మీరు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న యూజ్డ్​ కారును ఎంచుకోండి. పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోండి - ఐడీ ప్రూఫ్​, అడ్రస్​ ప్రూఫ్, ఆదాయ రుజువు, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌లు, కారు వివరాలు వంటి అవసరమైన పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోండి ఆన్‌లైన్‌లో లేదా ఆఫ్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోండి - రుణదాత వెబ్‌సైట్‌లో రుణ దరఖాస్తును నింపండి. వ్యక్తిగతంగా దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి సదరు రుణదాత బ్రాంచ్‌ను సందర్శించండి. లోన్​ వెరిఫికేషన్, అప్రూవల్ కోసం వేచి ఉండండి - రుణాన్ని ఆమోదించే ముందు రుణదాత మీ పత్రాలను ధృవీకరిస్తారు. మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను తనిఖీ చేస్తారు. కారు విలువను అంచనా వేస్తారు. లోన్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత విక్రేత లేదా డీలర్‌కు డబ్బులు వస్తాయి. అనంతరం మీరు ఈఎమ్​ఐలు కట్టుకోవచ్చు. యూజ్డ్​ కారు లోన్​ అప్లికేషన్​కు కావాల్సి డాక్యుమెంట్లు గుర్తింపు కార్డు (ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, పాస్‌పోర్ట్, ఓటరు ఐడి లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్)

అడ్రెస్ ప్రూఫ్​ (ఆధార్ కార్డ్, యుటిలిటీ బిల్లు, పాస్‌పోర్ట్, ఓటరు ఐడి లేదా రెంట్ అగ్రిమెంట్)

ఆదాయ రుజువు (జీతం పొందే వ్యక్తుల కోసం శాలరీ స్లిప్‌లు, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌లు. స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న వారికి ఐటీఆర్, వ్యాపార రుజువు)

కారు పేపర్లు (రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్, ఇన్సూరెన్స్​ డాక్యుమెంట్లు, అవసరమైతే కారు వ్యాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్)

పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటోలు