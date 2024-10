ETV Bharat / business

అత్యవసరంగా డబ్బులు కావాలా? ఇన్‌స్టాంట్‌ పర్సనల్ లోన్ పొందండిలా!

By ETV Bharat Telugu Team

How To Get Instant Personal Loan : ఆర్థిక అవసరాలు ఎప్పుడు, ఏ విధంగా వస్తాయో చెప్పలేము. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అత్యవసరంగా డబ్బులు కావాల్సి ఉంటుంది. ఇళ్లు, పొలాలు, బంగారం లాంటివి తనఖా పెట్టి డబ్బులు తీసుకోవచ్చు. కానీ ఈ రుణాలు మంజూరు కావడానికి కాస్త సమయం పడుతుంది. ఒక వేళ ఇలాంటి స్థిరాస్తులు లేకపోతే రుణం పొందడం కష్టమవుతుంది. ప్రైవేట్ వడ్డీ వ్యాపారులు కూడా ఏదో ఒక హామీ లేకుండా అప్పు ఇవ్వరు. పైగా అధిక వడ్డీ వసూలు చేస్తారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అక్కరకు వచ్చేవి వ్యక్తిగత రుణాలు. వీటికి ఎలాంటి హామీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. పైగా ప్రైవేట్ వడ్డీ వ్యాపారులు విధించే వడ్డీ కంటే, బ్యాంకులు విధించే వడ్డీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

ఇన్‌స్టాంట్ పర్సనల్ లోన్ అంటే ఏమిటి?

బ్యాంకుల దృష్టిలో వ్యక్తిగత రుణాలు అసురక్షితమైనవి. అయితే ఈ లోన్స్‌ పొందడానికి మీరు బ్యాంక్ బ్రాంచ్‌కు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆన్‌లైన్‌లోనే నేరుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. కనుక ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్‌ సింపుల్‌గా, త్వరగా పూర్తి అయిపోతుంది. డబ్బులు కూడా వేగంగా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో క్రెడిట్ అయిపోతాయి.

ఎవరికి వ్యక్తిగత రుణాలు ఇస్తారు?

వ్యక్తిగత రుణాలు పొందాలంటే, రుణగ్రహీతకు కనీసం 18 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. అయితే కొన్ని బ్యాంకులు 21 ఏళ్లు నిండిన వ్యక్తులకే రుణాలు ఇస్తుంటాయి.

బ్యాంకులు మంచి సిబిల్ స్కోర్ ఉన్నవారికి రుణాలు ఇచ్చేందుకు ఇష్టపడుతుంటాయి. సాధారణంగా సిబిల్‌ స్కోర్ 750 లేదా అంత కంటే ఎక్కువ ఉంటే మంచిది. దీని వల్ల తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ క్రెడిట్ స్కోర్ తక్కువగా ఉంటే, రుణాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. లేదా అధిక వడ్డీ వసూలు చేయవచ్చు.

సాధారణంగా ఉద్యోగం చేసేవారికి బ్యాంకులు సులువుగా రుణాలు మంజూరు చేస్తుంటాయి. ఎందుకంటే వారికి స్థిరాదాయం ఉంటుంది. దానికి రుజువుగా సాలరీ స్లిప్ ఉంటుంది. కానీ స్వయం ఉపాధి పొందేవారు వ్యక్తిగత రుణాలు పొందాలంటే, తమ ఆదాయ మార్గాల గురించి, రుణం తీర్చే సామర్థ్యం గురించి బ్యాంకులకు వివరించాల్సి ఉంటుంది.

ఇన్‌స్టాంట్ పర్సనల్ లోన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇదే!

ఆర్‌బీఐ గైడ్‌లైన్స్, బ్యాంకు నిబంధనలు అనుసరించి వ్యక్తిగత రుణాల కోసం అప్లై చేసే విధానం ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తిగత రుణం పొందాలంటే, ఈ క్రింది ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి.