ఆధార్ కార్డ్‌తో డబ్బులు విత్‌డ్రా - ATM కార్డ్ ఇంట్లో మరిచిపోయినా బేఫికర్ - ప్రాసెస్ ఇదీ!

By ETV Bharat Telugu Team

How To Withdraw Cash Using Aadhaar Card : టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చాక డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్‌ బాగా పెరిగిపోయాయి. ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ చేయాలన్నా, పక్కనే ఉన్న కిరాణా దుకాణంలో వస్తువులు కొనాలన్నా, బిల్స్‌ పే చేయాలన్నా అన్నింటికీ ఆన్‌లైన్‌లోనే చెల్లింపులు చేస్తున్నాం. కానీ ఇంటర్నెట్‌ లేని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంకా డబ్బులు వాడుతూనే ఉన్నారు. మరి ఇలాంటి ఏరియాల్లో ఉన్నప్పుడు సమయానికి డబ్బులు లేకపోతే పరిస్థితి ఏమిటి?

సాధారణంగా మనకు డబ్బు అవసరమైనప్పుడు బ్యాంకు లేదా ఏటీఎంకు వెళ్లి క్యాష్ విత్‌డ్రా చేసుకుంటాం. కానీ కొన్నిసార్లు పొరపాటున ఏటీఎం కార్డ్ ఇంట్లో మరిచిపోయి, డబ్బులు తీయలేక చాలా ఇబ్బందిపడుతూ ఉంటాం. అందుకే ఈ సమస్యను నివారించేందుకు నేషనల్ పేమెంట్స్‌ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) - ఆధార్ ఎనేబుల్డ్‌ పేమెంట్ సిస్టమ్ (AEPS) అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా మీ దగ్గర ఏటీఎం కార్డు లేకపోయినా, ఆధార్ కార్డుతోనే డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటు కలిగింది. మరి ఇది ఎలా పని చేస్తుందంటే?

ఆధార్‌ కార్డ్‌తో మనీ విత్‌డ్రా

మీ బ్యాంకు ఖాతాతో, ఆధార్ కార్డును అనుసంధానం చేసుకుని, ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో ఎంత డబ్బు ఉందో చెక్‌ చేయవచ్చు. అవసరమైతే ఇతరులకు డబ్బులు పంపించవచ్చు. మైక్రో ఏటీఎంలు, బ్యాంక్ ఏజెంట్ల వద్దకు వెళ్లి, మీ ఆధార్‌తో, బయోమెట్రిక్‌ అథంటికేషన్‌తో ఈ సర్వీస్‌లను యాక్సెస్‌ చేయవచ్చు.