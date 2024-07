ETV Bharat / business

ఐటీఆర్​ ఫైల్ చేశారా? వెంటనే 'e-Verify' చేసుకోండి - లేదంటే? - Income Tax Return eVerification

By ETV Bharat Telugu Team

How To e-Verify Your Income Tax Return : ఆదాయ పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి మరికొద్ది రోజులే (జులై 31 వరకు) గడువు ఉంది. అయితే కొంత మంది పన్ను చెల్లింపుదారులు ఈ గడువును ఆగస్టు వరకు పొడిగించమని ఆదాయ పన్ను శాఖను కోరుతున్నారు. కానీ ఇలా చివరి వరకు వేచి ఉండడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. వీలైనంత త్వరగా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయడమే మంచిది. ఒక వేళ మీరు ఇప్పటికే, ఐటీఆర్​ దాఖలు చేసి ఉంటే, కచ్చితంగా దానిని 30 రోజుల్లోపు వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే సదరు ఐటీఆర్​ చెల్లకుండా పోతుంది. అందుకే ఐటీఆర్​ వెరిఫికేషన్​ ఎలా పూర్తి చేయాలో ఈ ఆర్టికల్​లో తెలుసుకుందాం.

ఈ-వెరిఫై ఆప్షన్‌ ద్వారా చాలా సులభంగా ఐటీఆర్​ వెరిఫికేషన్​ను పూర్తి చేయవచ్చు. ఇందుకోసం వివిధ మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

1. ఆధార్‌ ఓటీపీ ద్వారా : ఆదాయ పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేసే సమయంలోనే ఆధార్‌ ఓటీపీ ద్వారా వెరిఫై ప్రక్రియ పూర్తి చేయవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ముందుగా మీరు ఈ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లోకి లాగిన్ అవ్వాలి.

'ఈ-ఫైల్' ట్యాబ్‌పై క్లిక్ చేసి డ్రాప్​డౌన్ మెనూలోని 'ఆదాయ పన్ను రిటర్న్' (ITR)ను ఎంచుకోవాలి.

అసెస్‌మెంట్ ఇయర్, ఐటీఆర్‌ ఫారమ్ పేరు, సబ్మిషన్‌ మోడ్‌లను ఎంచుకోవాలి. తరువాత 'కంటిన్యూ'పై క్లిక్ చేయాలి.

ధృవీకరణ మాధ్యమంగా 'ఆధార్‌ ఓటీపీ'ని ఎంచుకోవాలి.

డాక్యుమెంట్లను అప్‌లోడ్ చేసి రిటర్నులు సమర్పించాలి.

తరువాత 'జనరేట్‌ ఆధార్‌ OTP'పై క్లిక్ చేయాలి.

వెంటనే మీ రిజిస్టర్డ్‌ మొబైల్‌ నంబర్‌కు OTP వస్తుంది. అది కేవలం 30 నిమిషాల వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది.

మీరు OTPని ఎంటర్​ చేసి, సబ్మిట్‌పై క్లిక్‌ చేస్తే చాలు. వెరిఫికేషన్‌ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.

2. నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌ ద్వారా : ఆదాయ పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేసే సమయంలోనే నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా వెరిఫై ప్రక్రియ పూర్తి చేయవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.