కేవలం​ UPIతో క్యాష్​ను​ అకౌంట్లో డిపాజిట్​ చేయొచ్చు - ATM కార్డు, బ్యాంకుతో పనేలేదు! - HOW TO DEPOSIT CASH IN ATM WITH UPI

How to Deposit Cash in ATMs with UPI ( Getty Images )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Mar 11, 2025, 12:25 PM IST | Updated : Mar 11, 2025, 12:35 PM IST

How to Deposit Cash in ATMs with UPI: గతంలో డబ్బులు అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయాలంటే బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఆ తర్వాత ఏటీఎం సెంటర్లలో క్యాష్ డిపాజిట్ మెషీన్స్​ వచ్చాయి. అయితే ATM కేంద్రాల్లో క్యాష్‌ డిపాజిట్‌ మెషీన్లలో నగదు డిపాజిట్ చేయాలంటే డెబిట్ కార్డు లేదా అకౌంట్​ నెంబరు తప్పనిసరి. అయితే ఇకపై అలాంటి అవసరం లేకుండానే యూపీఐ సాయంతో అకౌంట్‌లోకి నగదు డిపాజిట్‌ చేయొచ్చు. ఈ పద్ధతిని యూపీఐ ఇంటరాపరేబుల్‌ క్యాష్‌ డిపాజిట్‌ (UPI-ICD) అంటారు. మరి దీని ద్వారా డబ్బులు ఎలా డిపాజిట్​ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. యూపీఐ-ఐసీడీ సాయంతో బ్యాంకులు, వైట్‌లేబుల్‌ ఆపరేటర్లు నిర్వహించే ఏటీఎం కేంద్రాల వద్ద డెబిట్‌ కార్డు అవసరం లేకుండా నగదును డిపాజిట్ చేయొచ్చు. సొంత బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌లో గానీ, ఇతరుల బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌లో గానీ ఈ డబ్బులను జమ చేయవచ్చు. మొబైల్‌ నంబర్‌తో అనుసంధానం అయిన యూపీఐ, వర్చువల్‌ పేమెంట్‌ అడ్రస్‌, ఐఎఫ్‌ఎస్‌సీ కోడ్‌ వీటిల్లో ఏదైనా ఒకటి ఎంటర్ చేసి నగదు జమ చేయొచ్చు. ఎలా డిపాజిట్​ చేయాలంటే:

