ETV Bharat / business

ఫస్ట్ టైమ్​ టూ-వీలర్​​ కొంటున్నారా? ఈ బెస్ట్​ టిప్స్ మీ కోసమే! - How To Choose The Right Two Wheeler

By ETV Bharat Telugu Team Published : 19 hours ago

two wheelers ( ETV Bharat )

How To Choose The Right Two-Wheeler For A Beginner : మీరు మొదటిసారి టూ-వీలర్​ కొనాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు కొన్ని కీలక విషయాలను మదిలో ఉంచుకోవాలి. మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల బైక్​లు, స్కూటర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిలో మీకు సరిపోయే బైక్​ను లేదా స్కూటర్​ను ఎంచుకోవడం చాలా కష్టం. అందుకే ఈ స్టోరీలో మొదటిసారి ద్విచక్ర వాహనాన్ని కొనేటప్పుడు పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలేంటో తెలుసుకుందాం. ఇంజిన్ కెపాసిటీ : మొదటిసారి బైక్​ను కొనేవారు 100 సీసీ, 125 సీసీ ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఉన్న వాహనాన్ని ఎంచుకోవాలి. దీని వల్ల మీరు సులువుగా బైక్ నడపగలుగుతారు. తరువాత క్రమంగా పవర్​ఫుల్ ఇంజిన్ కలిగిన బైక్​ను నడపడానికి అలవాటు పడతారు.

మొదటిసారి బైక్​ను కొనేవారు 100 సీసీ, 125 సీసీ ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఉన్న వాహనాన్ని ఎంచుకోవాలి. దీని వల్ల మీరు సులువుగా బైక్ నడపగలుగుతారు. తరువాత క్రమంగా పవర్​ఫుల్ ఇంజిన్ కలిగిన బైక్​ను నడపడానికి అలవాటు పడతారు. బరువు : బిగినర్స్ చాలా తేలికగా, సులువుగా హ్యాండిల్ చేయగలిగే బైక్​ను ఎంచుకోవాలి. ఇలాంటి బైక్​ను కొనుగోలు చేయడం వల్ల అత్యవసర పరిస్థితుల్లో దాన్ని ఈజీగా కంట్రోల్ చేయడానికి వీలవుతుంది.

బిగినర్స్ చాలా తేలికగా, సులువుగా హ్యాండిల్ చేయగలిగే బైక్​ను ఎంచుకోవాలి. ఇలాంటి బైక్​ను కొనుగోలు చేయడం వల్ల అత్యవసర పరిస్థితుల్లో దాన్ని ఈజీగా కంట్రోల్ చేయడానికి వీలవుతుంది. సీటు ఎత్తు : బైక్ సీటు మీకు అనువుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అంటే బైక్​పై మీరు కూర్చొంటే, నేలపై సౌకర్యవంతంగా పాదాలు పెట్టగలగాలి. అప్పుడే దానిని మీరు బ్యాలెన్స్​ చేయగలుగుతారు.

బైక్ సీటు మీకు అనువుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అంటే బైక్​పై మీరు కూర్చొంటే, నేలపై సౌకర్యవంతంగా పాదాలు పెట్టగలగాలి. అప్పుడే దానిని మీరు బ్యాలెన్స్​ చేయగలుగుతారు. ఫీచర్లు : మీ ఎంచుకునే బైకులో ఏబీస్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ వంటి సెఫ్టీ ఫీచర్లు ఉండేలా చూసుకోవాలి. Tips For Buying Your First Bike : మనం కొన్ని టూ-వీలర్స్​ను ఉదాహరణగా తీసుకుని, మనం ఎలాంటి ఫీచర్లు ఉన్న బైక్​ను ఎంచుకోవాలో తెలుసుకుందాం. 1. Honda Activa 6G : హోండా యాక్టివా 6జీ మన దేశంలోని మోస్ట్​ పాపులర్ స్కూటర్లలో ఒకటి. ఇది మంచి ఇంధన సామర్థ్యంతో, బెస్ట్​ రైడింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను ఇస్తుంది. పట్టణాల్లో ప్రయాణించేవారికి, తక్కువ దూరం ప్రయాణించేవారికి ఈ స్కూటీ చాలా బాగుంటుంది. కాంపాక్ట్ డిజైన్ : హోండా యాక్టివా 6జీ అనేది ఒక కాంపాక్ట్ స్కూటర్. దీన్ని హెవీ ట్రాఫిక్​లోనూ సులువుగా నడపవచ్చు. దీని సీటు తక్కువ ఎత్తులో ఉంటుంది.

హోండా యాక్టివా 6జీ అనేది ఒక కాంపాక్ట్ స్కూటర్. దీన్ని హెవీ ట్రాఫిక్​లోనూ సులువుగా నడపవచ్చు. దీని సీటు తక్కువ ఎత్తులో ఉంటుంది. ఈజీ స్టార్టింగ్ సిస్టమ్ : హోండా యాక్టివా 6జీ ఆటోమేటిక్ కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ స్టార్టర్ సిస్టమ్​తో లభిస్తుంది. దీన్ని చల్లని వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ ఈజీగా స్టార్ట్ చేయవచ్చు.

హోండా యాక్టివా 6జీ ఆటోమేటిక్ కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ స్టార్టర్ సిస్టమ్​తో లభిస్తుంది. దీన్ని చల్లని వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ ఈజీగా స్టార్ట్ చేయవచ్చు. సమర్థవంతమైన ఇంజిన్ : యాక్టివా 6జీ 125 సీసీ ఇంజిన్​తో లభిస్తుంది. ఇది మంచి ఇంధన సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇది 50 కి.మీ/ లీటర్​ మైలేజ్ ఇస్తుంది.

యాక్టివా 6జీ 125 సీసీ ఇంజిన్​తో లభిస్తుంది. ఇది మంచి ఇంధన సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇది 50 కి.మీ/ లీటర్​ మైలేజ్ ఇస్తుంది. స్టేబుల్ హ్యాండ్లింగ్ : యాక్టివా 6జీపై నగర వీధుల్లో, రద్దీగా ఉండే హైవేలపై సాఫీగా ప్రయాణం చేయవచ్చు.

యాక్టివా 6జీపై నగర వీధుల్లో, రద్దీగా ఉండే హైవేలపై సాఫీగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. విశాలమైన స్టోరేజ్ స్పేస్ : యాక్టివా 6జీలో హెల్మెట్, ఇతర అవసరమైన వస్తువులను ఉంచగలిగే పెద్ద అండర్ సీట్ స్టోరేజ్ కంపార్ట్​మెంట్​ ఉంది.