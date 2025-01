ETV Bharat / business

EPFO UAN పేరు తప్పుగా పడిందా? నో ప్రాబ్లమ్​- ఈ 3 డాక్యుమెంట్లు ఉంటే సింపుల్​గా ఛేంజ్​ చేయొచ్చు! - HOW TO CHANGE NAME ON UAN

Published : 36 minutes ago

How To Change Name On UAN : మీరు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (ఈపీఎఫ్‌ఓ) చందాదారులా? మీ పీఎఫ్ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్-యూఏఎన్ పేరు తప్పుగా పడిందా? ఇలాంటి వివరాలను సులభంగా మార్చుకొనే సదుపాయాన్ని ఈపీఎఫ్‌ఓ తీసుకొచ్చింది. అంతేకాకుండా కొత్త మార్పులకు అవసరమయ్యే డాక్యుమెంట్లను జాబితాను కూడా పొందుపర్చింది. ఈ మేరకు ఈపీఎఫ్‌ఓ ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు చేసింది. యూఏ​ఎన్​లో పేరుతో పాటు తదితర మార్పులకు కనీసం మూడు డాక్యుమెంట్లు కచ్చింతగా ఉండాలని తెలిపింది. అందులో ఆధార్​ కార్డు తప్పనిసరి పేర్కొంది. యూఏఎన్​పై పేరు మార్పు రెండు అక్షరాల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా, రెండు అక్షరాల కన్నా తక్కువ ఉన్నా, ఫొనెటికల్​గా పేరు మార్చడానికి ఈ కింది డాక్యుమెంట్లు అవసరం అవుతాయి.

యూఏఎన్​పై పేరు మార్పునకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు ఆధార్ (తప్పనిసరి)

పాస్​పోర్ట్

మరణ ధృవీకరణ పత్రం

జనన ధృవీకరణ పత్రం

డ్రైవింగ్ లైసెన్స్

కేంద్ర ప్రభుత్వం/రాష్ట్ర ప్రభుత్వం/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం/PSU/బ్యాంకులు జారీ చేసిన సర్వీస్​ ఫొటో గుర్తింపు కార్డు

బ్యాంక్ అధికారి పేరు, ఫొటోపై క్రాస్ స్టాంప్ చేసిన బ్యాంక్ పాస్ బుక్

పాన్ కార్డ్/ఇ-పాన్

రేషన్/PDS ఫొటో కార్డ్

ఓటరు గుర్తింపు కార్డు/ఇ-ఓటర్ గుర్తింపు కార్డు

పెన్షనర్ ఫొటో కార్డ్/ఫ్రీడం ఫైటర్ ఫొటో కార్డ్

రాష్ట్ర/కేంద్ర ప్రభుత్వాలు/PSU/రాష్ట్రీయ స్వాస్థ్య బీమా యోజన (RSBY) కార్డ్ జారీ చేసిన ఫొటోతో కూడిన CGHS/ECHS/మెడి-క్లెయిమ్ కార్డ్

ఫొటోతో కూడిన ST/SC/OBC సర్టిఫికెట్

పూర్తి పేరు/మొదటి పేరు మార్పు అభ్యర్థనల కోసం: PF సభ్యుడు కొత్త పేరు గెజిట్ నోటిఫికేషన్‌తో పాటు పాత పేరుతో ఉన్న ఏదైనా సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్​ను ఫొటోతో పాటు సమర్పించాలి.

ఇతర విదేశీ జాతీయుల విషయంలో, విదేశీ పాస్‌పోర్ట్‌తో పాటు చెల్లుబాటు అయ్యే వీసా

ఫొటో ఉన్న స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడి కార్డ్

భారత ప్రభుత్వం జారీ చేసిన పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓరిజిన్ (PIO) కార్డ్ కాపీ

భారత ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఓవర్సీస్​ సిటిజెన్ ఆఫ్ ఇండియా (OCI)కార్డ్, 19. టిబెటన్ శరణార్థి కార్డ్ కాపీలు