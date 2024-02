అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమా? లోన్ తీసుకునేందుకు ఉన్న బెస్ట్​ ఆప్షన్స్​ ఇవే!

How Many Ways To Get Emergency Loan : మనకు కొన్ని సార్లు అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరం ఏర్పడుతుంది. కానీ చేతిలో చిల్లిగవ్వ ఉండదు. అలాంటి సమయంలో వెంటనే గుర్తుకొచ్చేది పర్సనల్​ లోన్​. ఈ రుణానికి మెరుగైన సిబిల్​ స్కోర్​ ఉండడం తప్పనిసరి. అప్పుడే తక్కువ వడ్డీతో, వేగంగా రుణం లభించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా ఆస్తులను పూచీకత్తుగా పెట్టి కూడా లోన్స్​ను పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా మరికొన్ని మార్గాల్లోనూ రుణాలు పొందే వీలు ఉంది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్​పై లోన్

చాలామందికి ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్(ఎఫ్​డీ) అకౌంట్​లు ఉంటాయి. డబ్బు అవసరమైనప్పుడు బ్యాంకులో ఉన్న ఈ ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్​ను రద్దు చేయకుండానే, దాన్ని పూచీకత్తుగా పెట్టి 70-95% వరకు లోన్​ తీసుకోవచ్చు. బ్యాంకులు ఈ రాణాలపై, ఎఫ్‌డీలపై తాము ఇచ్చే వడ్డీ రేటు కంటే 1-2% అదనపు వడ్డీని వసూలు చేస్తాయి. ఉదాహరణకు బ్యాంకులు ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్లపై 7% వడ్డీ ఇస్తుంటే, ఎఫ్‌డీ లోన్స్​పై 8-9% వరకు వడ్డీ రేటును వసూలు చేస్తాయి. ఎఫ్​డీపై లోన్​ అనేది మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత తక్కువ వడ్డీ రుణాల్లో ఒకటి. అదనపు డాక్యుమెంటేషన్‌ లేకుండా లోన్​ వేగంగా లభిస్తుంది. మీ క్రెడిట్‌ హిస్టరీతో పనిలేదు. మరో ముఖ్యమైన విషయం మీరు రుణం తీసుకున్నప్పటికీ డిపాజిట్‌పై వడ్డీ వస్తూనే ఉంటుంది. మైనర్ల పేరుతో ఉన్న ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్​లపై మాత్రం రుణం లభించదు. లోన్‌ డిఫాల్టయితే ఎఫ్‌డీ మొత్తాన్ని తీసుకుని బ్యాంక్‌ ఆ అకౌంట్​ను క్లోజ్​ చేస్తుంది. పీపీఎఫ్‌పై లోన్​

ప‌బ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది ఒక ప్ర‌భుత్వ ప‌థ‌కం. దీనిపై వ‌డ్డీ రేటు సుమారుగా 7.10 శాతం ఉంది. ఈ పీపీఎఫ్ 15 ఏళ్ల లాంగ్​ టర్మ్ పొదుపు పథకం. అయినప్పటికీ మీరు మెచ్యూరిటీ సమయాని కంటే ముందే, ఈ ఖాతాలో ఉన్న నిధి నుంచి కొంత శాతం వరకు లోన్​గా తీసుకోవచ్చు. ఈ పీపీఎఫ్​ ఖాతాదారులు అకౌంట్​ తెరిచిన 3-6 ఏళ్ల మధ్య పీపీఎఫ్ ఖాతాపై లోన్​ పొందేందుకు అర్హులు. పీపీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న మొత్తంపై గరిష్ఠంగా 25శాతం వరకు రుణం తీసుకునే సౌలభ్యం ఉంటుంది. దీనిపై ప్రభుత్వం ఇచ్చే వడ్డీ రేటు కన్నా 1 శాతం అదనంగా వడ్డీ వసూలు చేస్తారు. లోన్​ కాలవ్యవధి 3 ఏళ్లు. గోల్డ్​ లోన్​

ప్రస్తుతం బ్యాంకులు బంగారంపై లోన్ ఇవ్వడానికి ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. బ్యాంకుల వద్ద తాకట్టుగా బంగారం ఉంటుంది కనుక, వీటిని సెక్యూర్డ్‌ లోన్స్‌గా భావిస్తాయి. లోన్ తీసుకునేవారికి వేగంగా రుణం లభించడానికి ఈ గోల్డ్​ లోన్​ మంచి మార్గం. గోల్డ్​ లోన్​పై వడ్డీ రేటు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. చాలా బ్యాంకులు 8-9 శాతం వడ్డీరేటును విధించి వసూలు చేస్తున్నాయి. బంగారం విలువపై 50-70% వరకు రుణం లభిస్తుంది. రుణగ్రహీతలు తాకట్టు పెట్టే పసిడి విలువ ఆధారంగా రూ.20 వేల నుంచి రూ.1.50 కోట్ల వరకు లోన్ పొందవచ్చు. గోల్డ్​ లోన్​​ మంజూరు కొన్ని నిమిషాలు/గంటల్లోనే అయిపోతుంది. డాక్యుమెంటేషన్‌ పని అంతగా ఉండదు. సిబిల్​ స్కోర్​తో పని లేదు. బ్యాంకుల నియమ నిబంధనల ప్రకారం, రుణాన్ని 3-5 ఏళ్లలోపు తీర్చాల్సి ఉంటుంది. అలా చేయని పక్షంలో బ్యాంకు మీ గోల్డ్​ను వేలం వేస్తుంది. బంగారం విలువ బాగా పడిపోయిన సందర్భంలో, లోన్​ అమౌంట్​ను బేస్​ చేసుకుని, బ్యాంకు అదనపు బంగారాన్ని మీ నుంచి కోరవచ్చు. కారుపై రుణం

పలు బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్​ సంస్థలు కారును హామీగా పెట్టుకుని లోన్​లు ఇస్తుంటాయి. మీ కారు లేటెస్ట్ మోడల్‌ అయ్యుండి, అధిక రీసేల్‌ విలువ కలిగి ఉంటే నిబంధనల మేరకు మెరుగైన రుణం లభించే అవకాశం ఉంటుంది. మరీ పాత మోడల్‌ కార్లకు లోన్​ లభించే అవకాశం ఉండదు. మీ క్రెడిట్‌ ప్రొఫైల్‌ ఆధారంగా కారు విలువపై 50-150% వరకు రుణం పొందవచ్చు. వడ్డీ రేటు 11-23% మధ్య ఉంటుంది. చాలా బ్యాంకులు ప్రాసెసింగ్‌ ఫీజును వసూలు చేస్తున్నాయి. ఆయా బ్యాంకులను బట్టి ఈ ఫీజులు మారుతుంటాయి. జీవిత బీమా పాలసీపై రుణం

లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది చాలా మందికి సుపరిచితమే. పాలసీ ఉన్నవారు ఎక్కడా లోన్​ దొరకని పక్షంలో బీమా సంస్థ వద్ద ఈ పాలసీ పట్టాను పూచీకత్తుగా పెట్టి రుణం తీసుకోవచ్చు. పాలసీ సరెండర్‌ విలువపై 85-90% వరకు లోన్ లభిస్తుంది. బ్యాంకులు కూడా జీవితబీమా పాలసీని తాకట్టుగా పెట్టుకుని రుణం ఇస్తాయి. కానీ, ప్రాసెస్‌ సమయం కాస్త ఎక్కువ. బీమా సంస్థలో మాత్రం ప్రాసెస్‌ వేగంగా అవుతుంది. లోన్ చెల్లింపుల్లో డిఫాల్టయినప్పుడు, రుణం+వడ్డీ కలిపి పాలసీ విలువను మించి ఉంటే పాలసీ రద్దు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. స్థిరాస్తిపై లోన్

వివిధ స్థిరాస్తులను తాకట్టు పెట్టి లోన్​ తీసుకోవడం అనేది చాలా కాలం నుంచి ఉన్నదే. వ్యక్తుల వద్ద రుణం తీసుకున్నప్పుడు వడ్డీ రేటు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కనుక, బ్యాంకుల వద్ద ఆస్తి పత్రాలను తాకట్టు పెట్టి రుణం తీసుకోవడమే ఉత్తమం. వీటిపై బ్యాంకులు 9.50% వరకు వసూలు చేస్తాయి. ఆయా బ్యాంకులను బట్టి ఈ వడ్డీ రేట్లు మారతాయి. ఆస్తి విలువపై 50-60% వరకు లోన్ పొందవచ్చు. ఈ లోన్స్​కు ఉన్న సౌలభ్యత ఏంటంటే, క్రెడిట్‌ హిస్టరీతో అవసరముండదు. డాక్యుమెంటేషన్‌ విషయంలో లీగల్‌ వెరిఫికేషన్‌ ఉంటుంది. లోన్‌ ప్రాసెస్‌ దాదాపుగా ఇంటి రుణాన్ని పోలి ఉంటుంది. ఆస్తి ఉండే ప్రదేశాన్ని, దాని భౌతిక స్థితిని ఆధారంగా చేసుకుని లోన్ ఇవ్వాలా? వద్దా? అని బ్యాంకులు నిర్ణయించుకుంటాయి. రుణాన్ని తీసుకునేవారు లోన్ తిరిగి చెల్లించేటప్పుడు తరచూ డిఫాల్ట్ కాకుండా చూసుకోవాలి. లేనిపక్షంలో బ్యాంకులు సంబంధిత ఆస్తిని వేలం వేసే అవకాశముంది. ముందస్తు చెల్లింపులు చేసినప్పుడు బ్యాంకులు అదనపు ఛార్జీలు విధిస్తాయి. మ్యూచువల్​ ఫండ్స్, స్టాక్స్​పై లోన్​

మ్యూచువల్‌ ఫండ్లను, స్టాక్స్‌ను తాకట్టు పెట్టుకుని బ్యాంకులు లోన్​లు ఇస్తున్నాయి. బ్యాంకులు స్టాక్స్, మ్యూచువల్​ ఫండ్స్ విలువపై 50% వరకు రుణాలిస్తాయి. లోన్​ను తిరిగి చెల్లించేవరకు ఈ ఫండ్లు/స్టాక్స్‌పై వచ్చే డివిడెండ్‌లను మనం పొందుతూ ఉండవచ్చు. అయితే, షేర్ల ధరల్లో, మ్యూచువల్‌ ఫండ్ల ఎన్‌ఏవీలో తగ్గుదల ఉన్నప్పుడు, బ్యాంకు కొన్ని షేర్లను లేదా మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌ యూనిట్లను అమ్మవచ్చు. లేదా మీ నుంచి అదనపు షేర్లు/పెట్టుబడులను డిమాండ్‌ చేయవచ్చు.

