జీవితమంతా హాయిగా గడపాలా? ఏ వయస్సులో ఎక్కడ, ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో తెలుసుకోండి! - Life Stage Investment Strategy

How To Invest At Different Stages Of Life : చాలా మంది ఆర్థిక భద్రత కోసం, భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడులు పెడుతుంటారు. అయితే ఇలా పెట్టుబడులు పెట్టేవారు ఏ వయస్సులో ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎలా పెట్టుబడులు పెడితే మంచిది? ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్​గా ఉంటుంది? పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

యుక్త వయసులో ఆదాయం తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు భయపడుతుంటారు. జీవితంలో త్వరగా సంపదను పోగుచేసుకోవాలంటే, చిన్న వయసులోనే పెట్టుబడులు ప్రారంభించాలి. అప్పుడే చిన్నచిన్న రిస్కులను సైతం తట్టుకోగలుగుతారు. దీర్ఘకాలంపాటు పెట్టుబడులు కొనసాగిస్తే, మంచి కార్పస్​ను (నిధి) సృష్టించుకోగలుగుతారు. మధ్య వయస్సున్న వ్యక్తులు ప్రధానంగా రియల్ ఎస్టేట్, బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది. దీనివల్ల ఆర్థిక వృద్ధి జరుగుతుంది. నష్టభయం తగ్గుతుంది. రిటైర్​మెంట్​ వయస్సుకు దగ్గరపడినవారు, ఎలాంటి రిస్క్​లేని, స్థిరమైన ఆదాయం ఇచ్చే పథకాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలి. అప్పుడే శేష జీవితం ఆర్థికంగా బాగుంటుంది.

20 నుంచి 30 మధ్య వయసున్నవారు ఎందులో పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది?

20- 30 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారు అప్పుడప్పుడే ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు. కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఉంటారు. ఆదాయం తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే యువతీయువకులు, యుక్త వయసులోనే ఇన్వెస్ట్​మెంట్ ప్రారంభించడం వల్ల భవిష్యత్​లో వారికి ఆర్థిక భద్రత చేకూరుతుంది. అందుకే యుక్త వయసులోనే లాంగ్​టర్మ్ ఇన్వెస్ట్​మెంట్లు పెట్టడం మంచిదని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఈటీఎఫ్‌లు, స్టాక్‌ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే రిస్క్​ను తట్టుకోగలుగుతారు. దీర్ఘకాలంలో మంచి సంపదను సృష్టించుకోగలుగుతారు.

యువత 50:30:20 నియమాన్ని పాటించి సత్ఫలితాలను పొందొచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీని ప్రకారం, మీ ఆదాయంలో 50 శాతాన్ని నిత్యావసరాల కోసం, 30 శాతాన్ని మీ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి, మిగిలిన 20 శాతాన్ని పొదుపు, పెట్టుబడులకు కేటాయించాలి. ఈ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయితే కెరీర్ తొలినాళ్లలోనే ఆర్థికంగా బలపడవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

40-50 ఏళ్ల మధ్య వయసువారు ఎందులో పెట్టుబడులు పెట్టడం బెటర్?

మధ్య వయస్సు వారు స్థిరమైన ఆదాయం వచ్చే పెట్టుబడులపై దృష్టి కేంద్రీకరించడం మంచిది. ముఖ్యంగా 40 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్నవారు వీలైనంత వరకు అప్పులకు దూరంగా ఉండాలి. పొదుపుపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించాలి. ముఖ్యంగా వారికి వచ్చే ఆదాయంలో 35-50 శాతం వరకు పొదుపు చేయడం మంచిదని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే బాగా స్థిరపడిన, అధిక మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న లార్జ్​ క్యాప్ ఫండ్స్​లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​, డెట్ ఫండ్​లలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల రిస్క్ కాస్త బ్యాలెన్స్ అవుతుంది.

పదవీ విరమణ తర్వాత పెట్టుబడులు

పదవీ విరమణ తర్వాత చాలా మంది ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలని కోరుకుంటారు. అయినప్పటికీ ప్రాథమిక అవసరాలు, ఖర్చుల కోసం ఆదాయం అవసరం. అందుకే కొందరు రియల్ ఎస్టేట్​లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు. అయితే రిటైర్​ అయినవారు సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్ స్కీమ్, పోస్టాఫీస్ మంత్లీ ఇన్​కమ్ స్కీమ్, ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఆర్​బీఐ ఫ్లోటింగ్ రేట్ సేవింగ్ బాండ్​లలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి వాటిలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక జీవితం చాలా బాగుంటుందని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

