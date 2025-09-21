ETV Bharat / business

టీవీలు, ఏసీ ధరలు భారీగా తగ్గింపు- 375 వస్తువులపై అమల్లోకి రానున్న తగ్గించిన జీఎస్టీ రేట్లు

నెయ్యి, పన్నీరు, నమ్‌కీన్‌, కాఫీ, ఐస్‌క్రీమ్‌ వంటి వస్తువులపై ధరలు తగ్గింపు- ఔషధాలు, గ్లూకోమీటర్లు, డయాగ్నస్టిక్ కిట్‌లపై 5 శాతం జీఎస్టీ

GST Reforms 2025
GST Reforms 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2025 at 7:58 PM IST

GST Reforms 2025 : సోమవారం నుంచి వస్తు, సేవల పన్ను-జీఎస్టీ కొత్త రేట్లు అమల్లోకి రానున్నాయి. దాదాపు 375 వస్తువులపై తగ్గించిన జీఎస్టీ రేట్లు అమల్లోకి రానున్నాయి. దీంతో వంటగది అవసరాల ఉత్పత్తుల నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్, ఔషధాలు, వాహనాల వరకు ధరలు తగ్గనున్నాయి. నెయ్యి, పన్నీరు, నమ్‌కీన్‌, కెచప్, జామ్, డ్రై ఫ్రూట్స్, కాఫీ, ఐస్‌క్రీమ్‌ వంటి వినియోగ వస్తువులతో పాటు TV, AC, వాషింగ్‌ మెషీన్‌ వంటి వస్తువుల ధరలు దిగి రానున్నాయి. జీఎస్టీ సంస్కరణల దృష్ట్యా ఇప్పటికే ఫాస్ట్‌ మూవింగ్‌ కన్జూమర్‌ గూడ్స్‌-FMCG సంస్థలు రేట్లను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. చాలా ఔషధాలు, గ్లూకోమీటర్లు, డయాగ్నస్టిక్ కిట్‌లపై GST 5 శాతానికి తగ్గించడంతో సామాన్యులకు ధరలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఫార్మసీలు MRP తగ్గించాలని లేదా GST తగ్గింపు ప్రయోజనాలతో మందులను తక్కువ ధరకు విక్రయించాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

జీఎస్టీ రేట్లను తగ్గించడం వల్ల ఆటోమెుబెల్స్‌ వినియోగదారులకు ఎక్కువ లబ్ధి చేకూరనుంది. చిన్న కార్లపై 18 శాతం, పెద్ద కార్లపై 28 శాతం జీఎస్టీతో ఇప్పటికే కార్ల ధరలు తగ్గిస్తున్నట్లు అనేక సంస్థలు ప్రకటించాయి. హెల్త్ క్లబ్‌లు, సెలూన్లు, ఫిట్‌నెస్ సెంటర్లు, యోగా సేవలపై జీఎస్టీని 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు. అలాగే రోజువారీ వస్తువులు తలనూనె, సబ్బులు, షాంపులు, టూత్‌బ్రష్‌, టూత్‌పేస్ట్‌ వంటి వాటిపై జీఎస్టీని 5 శాతానికి తగ్గించడంతో వాటి ధరలు మరింత చౌకగా మారనున్నాయి. సిమెంట్‌పై జీఎస్టీని 28 నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించడంతో గృహ నిర్మాణ ఖర్చులు తగ్గనున్నాయి.

కొత్త జీఎస్టీ రేట్లు కారణంగా కొన్ని ప్రాణధార ఔషధాలు, వైద్య పరికరాలు చౌకగా మారనున్నాయి. దీనివల్ల ఆరోగ్య సంరక్షణ సులభంగా మారి ప్రతి పౌరుడికి అందుబాటులో ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గతంలో 12శాతంగా ఉన్న చాలా ఔషధాలపై జీఎస్టీని 5 శాతానికి తగ్గించారు. క్యాన్సర్, జన్యుపరమైన, అరుదైన, హృదయ సంబంధిత రోగాల నుంచి కాపాడే 36 కీలక ప్రాణధార ఔషధాలను జీఎస్టీ నుంచి మినహాయించారు. టీవీలపైనా సోమవారం నుంచి 2 వేల 500 నుంచి 85 వేల రూపాయలకు వరకు ధరలు తగ్గనున్నాయి. స్కీన్‌ సైజులు, స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా ధరలు తగ్గిస్తున్నట్లు సోనీ, ఎల్‌జీ, పానసోనిక్‌ వంటి సంస్థలు ప్రకటించాయి. ఈ మేరకు సోమవారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చే కొత్త ధరల జాబితాను విడుదల చేశాయి. ACలమీద సగటున 4 వేల 500 వరకూ, డిష్‌వాషర్లపైన 8 వేల వరకు ధర తగ్గనుంది. ప్రముఖ సంస్థలు వోల్టాస్, డైకిన్, గోద్రేజ్‌, పానసోనిక్, హైయర్‌ తదితర సంస్థలు ఇప్పటికే కొత్త ధరలను ప్రకటించాయి.

ఈ నెల మెుదటి వారంలో జరిగిన జీఎస్టీ పాలకమండలి 56వ సమావేశంలో జీఎస్టీ రేట్లను సవరిస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 12, 28 శాతం శ్లాబులను రద్దు చేస్తూ 5, 18 శాతం శ్లాబులనే ఉంచింది. ఖరీదైన కార్లు, పొగాకు ఉత్పత్తులపై ప్రత్యేకంగా 40 శాతం శ్లాబును ప్రతిపాదించింది. ఈ జీఎస్టీ సంస్కరణలతో దాదాపు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి వస్తాయని కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు.

