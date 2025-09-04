ETV Bharat / business

ఆ వస్తువులపై ఇక జీరో GST- మధ్య తరగతి ప్రజలకు కేంద్రం దీపావళి గిఫ్ట్​! - GST REFORMS 2025

దీపావళి పండుగకు కేంద్రం అద్భుతమైన కానుక- సామాన్య ప్రజలను దృష్టిలో ఉంచుకొని జీఎస్టీ పన్ను శ్లాబ్‌లను నాలుగు నుంచి రెండుకు తగ్గింపు

gst reforms 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2025 at 2:40 PM IST

GST Reforms 2025 : మధ్య తరగతి ప్రజలకు గుడ్​ న్యూస్​ చెప్పింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. సామాన్యులను దృష్టిలో పెట్టుకుని జీఎస్టీ శ్లాబ్‌లను నాలుగు నుంచి రెండుకు తగ్గించింది కేంద్రం. దీనివల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు తగ్గనున్నాయి. ఈ మేరకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ అధ్యక్షతన బుధవారం సమావేశమైన జీఎస్టీ మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. నూతన పన్నులు సెప్టెంబర్​ 22 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే, జీఎస్టీ మండలి తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఎక్కువ మంది ఉపయోగించే చాలా రకాల వస్తువుల ధరలు తగ్గనున్నాయి. 5, 18శాతం ఉన్న జీఎస్టీ శ్లాబులను పూర్తిగా ఎత్తివేసి 12, 28శాతం శ్లాబులను ఉంచారు. ఫలితంగా ఇంతకుమందు ఉన్న 5శాతం శ్లాబులో ఉన్న వస్తువులపై జీరో ట్యాక్స్​ విధించనున్నారు. అవెంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పాలు, పాల ఉత్పత్తులు : ఆహార పదార్థాల్లోని పాలు, పాల ఉత్పత్తులపై జీరో ట్యాక్స్​ విధించనున్నారు. అల్ట్రా హై టెంపరేచర్​ పాలు, శనగలు, పనీర్​పై ఇకపై ఎలాంటి జీఎస్టీ ఉండదు. పరాఠా, పిజ్జా బ్రెడ్‌, ఖాఖ్రా, రొట్టెలు లాంటి పదార్థాలను జీఎస్టీ పరిధి నుంచి తొలగించారు.

తరగతి గది వస్తువులు : విద్యకు సంబంధించిన వస్తువులకు పన్ను నుంచి పూర్తిగా మినహాయింపు ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా పెన్సిళ్లు, షార్ప్​నర్లు, క్రేయాన్స్, పేస్టల్ రంగులు, మ్యాప్​ పటాలు, ఛార్టులు, గ్లోబులపై ఇకపై ట్యాక్స్​ పడదు. ఇంతకుముందు వరకు 12 శాతం ట్యాక్సులు ఉన్న నోటు బుక్కులు, ఎక్సర్​సైజ్​ బుక్స్​లను జీఎస్టీ పరిధి నుంచి మినహాయించారు. 5శాతం శ్లాబులో ఉన్న చిన్నారులు వాడే ఏరేజర్స్​ను జీరో ట్యాక్స్​గా చేశారు.

వైద్య రంగం : క్యాన్సర్​ మందులు సహా 33 ప్రాణాలను రక్షించే మెడిసిన్లను జీఎస్టీ నుంచి పూర్తిగా మినహాయింపును ఇచ్చారు. 12 శాతం శ్లాబులో ఉన్న మందులను జీరోకు తీసుకవస్తూ జీఎస్టీ మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. వైద్య పరికరాలు, డయాగ్నోస్టిక్ కిట్‌లు, బ్యాండేజీలు, థర్మామీటర్లు, ఆక్సిజన్‌పై జీఎస్టీని 5 శాతానికి తగ్గించడంతో వాటి ధరలు తగ్గనున్నాయి. ఫలితంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రోగులకు మందులు చౌకగా లభించనున్నాయి. వీటితో పాటు ముఖ్యంగా హెల్త్​, లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను కూడా జీరో ట్యాక్స్​ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చారు.

వీటిపై కూడా భారీగా జీఎస్టీ తగ్గింపు

  • ఆహార పదార్థాల్లో వెన్న, నెయ్యి, చీజ్, జామ్‌లు, సాస్‌లు, పాస్తా, నమ్కీన్‌లు, మిఠాయిలు, బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, ఖర్జూరం, సిట్రస్ పండ్లపై 18శాతం ఉన్న జీఎస్టీని 5శాతానికి తగ్గించారు. కార్న్‌ఫ్లేక్స్, బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లు, కోకో ఉత్పత్తులపై జీఎస్టీ 5శాతానికి తగ్గించటంతో వాటి ధరలు తగ్గనున్నాయి. కూరగాయ నూనెలు, జంతు కొవ్వులు, మాంసం, చేప ఉత్పత్తులు తక్కువ ధరకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
  • హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూలు, టూత్‌పేస్ట్, సబ్బులు, షేవింగ్ ఉత్పత్తులు, టాల్కం పౌడర్, టూత్‌బ్రష్‌లు, కొవ్వొత్తులు, సేఫ్టీ మ్యాచ్‌లు, స్టేషనరీ వస్తువులు, బొమ్మలు, క్రీడా సామగ్రి, వెదురు ఫర్నిచర్‌పై పన్నును 18 నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించారు. గృహోపకరణాల వస్తువులు చాలావరకు తగ్గనున్నాయి.
  • ఇప్పటివరకు టీవీలు, ఎయిర్ కండీషనర్లు, డిష్‌వాషర్లపై జీఎస్టీని 28 శాతం నుంచి 18శాతానికి తగ్గించారు. దీంతో ఆయా ఉత్పత్తుల ధరలు తగ్గనున్నాయి. ఫుట్‌వేర్‌, టెక్స్‌టైల్స్‌పై GST 12 నుంచి 5 శాతానికి తగ్గడంతో చెప్పులు, షూలతోపాటు వస్ర్తాల ధరలు తగ్గనున్నాయి.

వీటిపై మాత్రం 28 శాతం నుంచి 40 శాతానికి పెంపు
అయితే పొగాకు, విలాసవంతమైన వస్తువులపై పన్నును 28 శాతం నుంచి 40 శాతానికి పెంచడంతో వాటి ధరలు పెరనున్నాయి. పాన్ మసాలా, గుట్కా, సిగరెట్లు ధరలు పెరగనున్నాయి. కార్బోనేటెడ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, కెఫిన్ డ్రింక్స్, ఫ్రూట్ ఆధారిత ఫిజ్జీ డ్రింక్స్‌పై కూడా 40శాతానికి GST పెరగడంతో ఆయా వస్తువుల ధరలకు రెక్కలు రానున్నాయి. 1200సీసీ లేదా 1500 సీసీపైన ఉన్న SUVలు, పెద్ద కార్లు, 350 సీసీ పైన మోటార్‌ సైకిళ్ల ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయి. ప్రైవేట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లు, రివాల్వర్లు, పిస్తోల్‌పై జీఎస్టీ 40శాతానికి పెంచటతో వాటి ధరలు పెరగనున్నాయి. బొగ్గు, లిగ్నైట్, పీట్‌పై జీఎస్టీని 5నుంచి 18 శాతానికి పెంచడంతో వాటి ధరలకు రెక్కలు రానున్నాయి..

రూ. 48వేల కోట్ల ఆదాయం లాస్​
మరోవైపు సామాన్య ప్రజలను దృష్టిలో ఉంచుకొని జీఎస్టీ సంస్కరణలను అమలు చేసినట్లు కేంద్రం తెలిపింది. చాలారకాల వస్తువులపై పన్ను భారీగా తగ్గించినట్లు పేర్కొంది. పన్నులను హేతుబద్ధం చేయటం వల్ల కార్మిక ప్రోత్సాహక పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం, వైద్యరంగానికి ఇతోదికంగా ప్రయోజనం కలగనుందని కేంద్రం అంచనా వేసింది. ఆర్థికవ్యవస్థకు కీలకంగా ఉన్న రంగాలకు పన్నుల తగ్గింపులో ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలాసీతారామన్‌ తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం జీడీపీపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు. వ్యక్తిగత బీమా, ఆరోగ్య బీమాపై జీఎస్టీ పూర్తిగా ఎత్తివేసినట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. జీఎస్టీ శ్లాబ్‌ల తగ్గింపు వల్ల రూ. 48వేల కోట్ల ఆదాయం తగ్గనుందని, అయితే వినియోగం పెరిగేకొద్ది అది మారుతుందని ఆర్థిక శాఖ తెలిపింది.

పండుగల సీజన్‌కు ముందు వ్యక్తిగత వస్తువులు, రోజూవారీ ఉత్పత్తులపై పన్ను తగ్గింపు వల్ల దేశీయ వినియోగం పుంజుకోవటంలో ఈ నిర్ణయం కీలకపాత్ర పోషిస్తుందని ఎఫ్‌ఎంసీజీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. పన్ను రేట్ల తగ్గింపు గేమ్‌ ఛేంజింగ్‌ అని, ముఖ్యమైన వినియోగ వస్తువులు మరింత చౌకగా మారుతాయని మారికో ఎండీ సౌగత గుప్తా అన్నారు. పాల ఉత్పత్తులపై పన్ను తగ్గించటం వల్ల ఈ రంగానికి వెన్నెముకగా ఉన్న రైతులకు మేలు జరుగుతుందని పరాగ్‌ మిల్క్‌ ఫుడ్స్‌ లిమిటెడ్‌ ఛైర్మన్‌ దేవేంద్ర షా అన్నారు. డిమాండ్‌ పెరగటం వల్ల రైతులకు స్థిరమైన ఆదాయం లభించటంతోపాటు పశు సంరక్షణలో పెట్టుబడులు పెరుగుతాయన్నారు. వాహనాలపై 18 శాతం, మరికొన్నింటిపై 40 శాతం పన్ను పరిధిలోకి తేవటాన్ని సొసైటీ ఆఫ్‌ ఇండియా ఆటోమొబైల్‌ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్‌ స్వాగతించింది. ఈ నిర్ణయం కస్టమర్లతోపాటు ఆటోమొబైల్‌ పరిశ్రమకు కొత్త ఉత్సాహం ఇవ్వనుందని పేర్కొంది.

