New GST System India : వస్తు సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) విధానంలో మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుత జీఎస్టీ విధానంలో నాలుగు పన్ను శ్లాబ్లు (5, 12, 18, 28శాతం) ఉండగా, ఇకపై రెండు శ్లాబ్లు (5, 18 శాతం) మాత్రమే ఉండనున్నాయి. ఈ క్రమంలో పెట్రోల్, విద్యుత్, మద్యం ధరలు తగ్గుతాయా? ఇవి జీఎస్టీ పరిధిలోకి వస్తాయా? కార్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, కంప్యూటర్ల వంటివి కొత్త జీఎస్టీ విధానం వల్ల చౌకగా లభిస్తాయా? వంటి విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పెట్రోలియం, విద్యుత్, ఆల్కహాల్కు నో ఛాన్స్!
ఎనిమిదేళ్ల క్రితం నాటి జీఎస్టీ రేట్లను హేతుబద్దీకరించేందుకు కేంద్ర సర్కార్ రెడీ అవుతోంది. అయితే పెట్రోలియం, విద్యుత్, ఆల్కహాల్ వంటి ప్రధాన వస్తువులను జీఎస్టీ పరిధిలోకి ప్రస్తుతానికి తీసుకొస్తుందని కచ్చితంగా చెప్పలేని పరిస్థితి. పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకురావాలనే డిమాండ్ నేరవేరడానికి సమయం పడుతుందని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ప్రతిపాదిత సవరణ అమలు తర్వాత ఈ విషయంపై క్లారిటీ వస్తుందన్నారు. మద్యం కూడా జీఎస్టీ పరిధిలో లేదని స్పష్టం చేశారు. ఎందుకంటే మద్యాన్ని జీఎస్టీ పరిధిలోకి తేవాలంటే రాజ్యాంగ సవరణ అవసరమని పేర్కొన్నారు. అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో తమకు తెలియదన్నారు.
పంద్రాగస్టు సందర్భంగా మోదీ ప్రకటన
జీఎస్టీలో కొత్త తరం సంస్కరణలను దేశంలోని సామాన్య ప్రజలకు ఈసారి దీపావళి కానుకగా ఇవ్వబోతున్నామని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పంద్రాగస్టు సందర్భంగా వెల్లడించారు. వెలుగుల పండుగ వచ్చేలోగా రాష్ట్రాలతో చర్చించి జీఎస్టీలో కీలకమైన మార్పులు, చేర్పులు చేస్తామని ప్రకటించారు. సామాన్యులపై పన్ను భారాన్ని గణనీయంగా తగ్గించి, భారీ ఉపశమనాన్ని కలిగించేలా తమ సంస్కరణలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఏయే వస్తువులపై జీఎస్టీ తగ్గుతుందని ప్రజల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ఇకపై రెండే శ్లాబ్లు
ప్రస్తుతం జీఎస్టీ విధానం ప్రకారం నాలుగు పన్ను శ్లాబ్ ఉన్నాయి. కొత్త జీఎస్టీ విధానంలో వాటిని రెండు శ్లాబ్లకు (5 శాతం, 18 శాతం) కుదించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో 12, 28 శాతం శ్లాబ్లలో ఉన్న వస్తువులపై 5 లేదా 18 శాతం మార్చనున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం 28 శాతం జీఎస్టీ వసూలు చేస్తున్న అన్ని వస్తువులపై 90 శాతం పన్నును తగ్గించి, వాటిని 18 శాతం శ్లాబ్లోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. 12 శాతం శ్లాబ్లో ఉన్నవాటిని 5శాతం శ్లాబ్లోకి తీసుకురానున్నారు.
ఐదు శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్లో నిత్యావసర వస్తువులు ఉంటాయి. పొగాకు ఉత్పత్తులు సహా కొన్ని వస్తువులపై 40 శాతం జీఎస్టీని విధించనున్నారు. ఈ జాబితాలో ఐదు నుంచి ఏడు వస్తువులు మాత్రమే ఉంటాయని తెలుస్తోంది. ఈ విలాసవంతమైన, హానికరమైన వస్తువులపై ఇప్పటికే భారీగా పన్ను బాదుడు పడుతోంది. ఉదాహరణకు, పొగాకుపై 160 శాతం సెస్ను విధిస్తున్నారు. సిగరెట్లపై జీఎస్టీ, సెస్ కూడా పడుతోంది. అలాగే వజ్రాలు, విలువైన రాళ్లపై వంటి ఎగుమతి ఆధారిత పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి చేసే కొన్ని ఇతర వస్తువులపై ఇప్పటికే ఉన్న రేట్ల ప్రకారం పన్ను పడే అవకాశం ఉంది.
జీఎస్టీ కొత్త విధానంలో ఏవి చౌకగా లభిస్తాయి?
జీఎస్టీ విధానంలో మార్పులు వచ్చాక నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయి. కానీ ఏ వస్తువుల రేట్లు తగ్గుతాయో ఇంకా తెలియదు. టూత్ పేస్ట్, గొడుగులు, కుట్టు మిషన్లు, ప్రెషర్ కుక్కర్లు, చిన్న వాషింగ్ మెషీన్లు వంటి చిన్న గృహోపకరణాలు ఉండవచ్చు. సైకిళ్లు, రెడీమేడ్ దుస్తులు (రూ. 1,000 కంటే ఎక్కువ ధర), చెప్పులు (రూ. 500- రూ. 1,000 మధ్య) చౌకగా లభించవచ్చు. అలాగే టీకాలు, సిరామిక్ టైల్స్, వ్యవసాయ పనిముట్లు ధరలు తగ్గొచ్చు. మొబైల్ ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు (నేటి డిజిటల్ ప్రపంచంలో అవసరమైన వస్తువులు), హెయిర్ ఆయిల్, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, జ్యామెట్రీ బాక్సులు, నోట్ బుక్స్ వంటి స్టేషనరీ వస్తువులు చౌకగా లభించవచ్చు.
18 శాతం శ్లాబ్ కిందకు ఏవి వస్తాయి?
టీవీలు, ఏసీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, అలాగే నిర్మాణ పరిశ్రమలో ఉపయోగించే కొన్ని వస్తువులు, రెడీ మిక్స్ కాంక్రీట్, సిమెంట్ వంటివి కొత్త జీఎస్టీ విధానంలో 18 శాతం శ్లాబ్లో ఉండే అవకాశం ఉంది.
కార్లు, బైక్ల సంగతేంటి?
ప్రస్తుతం ప్రయాణికుల వాహనాలపై 28 శాతం జీఎస్టీ, ఇంజిన్ సామర్థ్యం, పొడవు, బాడీ రకం ఆధారంగా 22 శాతం వరకు పరిహార సెస్సును విధిస్తున్నారు. ఈవీ కార్లపై ఐదు శాతం పన్ను పడుతోంది. ఎటువంటి పరిహార సెస్సు లేదు. ద్విచక్ర వాహనాలకు 28 శాతం జీఎస్టీ ఉంది. 350సీసీ వరకు ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఉన్న మోడళ్లకు పరిహార సెస్సు లేదు. అయితే ఆ పరిమితిని దాటిన వాటిపై 3శాతం సెస్సును వడ్డీస్తున్నారు. జీఎస్టీ విధానంలో మార్పులు వచ్చి 28 శాతం శ్లాబ్ను తొలిగిస్తే, కార్లు, బైక్ లు 18 శాతం శ్లాబ్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని వలన వాహన ధరలు కనీసం 10 శాతం తగ్గనున్నాయి.