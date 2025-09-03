ETV Bharat / business

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- 22వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి - GST NEW SLAB RATES

56వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ సమావేశంలో నిర్ణయం

GST New Slab Rates
GST New Slab Rates (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2025 at 10:19 PM IST

1 Min Read

GST New Slab Rates : సెప్టెంబర్​ 22వ తేదీ నుంచి కొత్త జీఎస్టీ స్లాబ్‌ రేట్లు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ మేరకు 56వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 5, 18 శాతం స్లాబ్‌లు మాత్రమే కొనసాగించాలని, 12, 28 శాతం స్లాబ్‌లు తొలగించాలని నిర్ణయించారు. విలాస వస్తువులపై 40 శాతం ట్యాక్స్ వేయనున్నారు.

