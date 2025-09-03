GST New Slab Rates : సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ నుంచి కొత్త జీఎస్టీ స్లాబ్ రేట్లు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ మేరకు 56వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 5, 18 శాతం స్లాబ్లు మాత్రమే కొనసాగించాలని, 12, 28 శాతం స్లాబ్లు తొలగించాలని నిర్ణయించారు. విలాస వస్తువులపై 40 శాతం ట్యాక్స్ వేయనున్నారు.
56వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో నిర్ణయం
Published : September 3, 2025 at 10:19 PM IST
