ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ ధరలు తగ్గిస్తున్నాయో, లేదో పర్యవేక్షిస్తున్నాం : కేంద్రం
జీఎస్టీ ధరల మార్పును పర్యవేక్షిస్తున్నాం - సెప్టెంబర్ 30లోగా క్షేత్రస్థాయి నుంచి నివేదిక అందుతుంది: కేంద్రం
Published : September 23, 2025 at 3:35 PM IST
Govt Monitoring GST Implementation : జీఎస్టీ రేట్ల కోత ప్రయోజనాలను ఈ-కామర్స్ సంస్థలు ప్రజలకు అందిస్తున్నాయో, లేదో పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. జీఎస్టీ రేట్లు తగ్గినప్పటికీ నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను కొన్ని ఈ-కామర్స్ సంస్థలు తగ్గించలేదని ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. ధరల మార్పు జరిగిందో, లేదో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షణ జరుగుతుందని కేంద్రం వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్ 30లోగా క్షేత్రస్థాయి నుంచి నివేదిక అందుతుందని వివరించింది. కాబట్టి ఆ ఫిర్యాదులపై వెంటనే స్పందించలేమని తెలిపింది.
జీఎస్టీ సంస్కరణలు సోమవారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. గతంలో ఉన్న నాలుగు స్లాబుల జీఎస్టీని రెండు స్లాబులు 5, 18 శాతంగా మార్చి అమల్లోకి తెచ్చారు. ఫలితంగా కిరాణా సరకులపై కుటుంబ ఖర్చులు 13శాతం తగ్గనుండగా, ఒక చిన్న కారు కొనుగోలు చేస్తే 70 వేల వరకు ఆదా కానుంది. ప్రభుత్వ అంచనాల ప్రకారం స్టేషనరీ, దుస్తులు, పాదరక్షలు, ఔషధాలపై ఖర్చులు 7 నుంచి 12శాతం తగ్గనున్నాయి. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య, జీవిత బీమా పాలసీలపై ఉన్న 18శాతం పన్ను తొలగించడంతో ఆ మేరకు ఆదా కానుంది. సెప్టెంబరు 9న సెంట్రల్ జీఎస్టీ ఫీల్డ్ అధికారులకు లేఖ రాసిన కేంద్ర ఆర్థికశాఖ అత్యంత సాధారణంగా ఉపయోగించే 54 వస్తువుల ధరలపై నెలవారీ నివేదికను సమర్పించాలని ఆదేశించింది. ఈ 54 వస్తువులపై బ్రాండ్ల వారీగా ఎమ్మార్పీ ధరలను సెప్టెంబరు 30 కల్లా కేంద్ర పరోక్ష పన్నులు, కస్టమ్స్- 'సీ.బీ.ఐ.సీ'కి ఫీల్డ్ అధికారులు సమర్పించనున్నారు.
రేట్లు తగ్గించలేదని ఫిర్యాదులు
సెప్టెంబర్ 22 నుంచి జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు అమలులోకి వచ్చాయి. ఒకప్పుడు ఉన్న 5, 12, 18, 28 శాతం శ్లాబుల స్థానంలో ఇప్పుడు 5 శాతం, 18 శాతం అనే రెండు శ్లాబులను మాత్రమే ఉంచారు. కేవలం కొన్నింటిని మాత్రమే 40 శాతం పన్ను బ్రాకెట్లో ఉంచారు. దీని వల్ల రోజువారీ వినియోగ వస్తువుల్లో దాదాపు 99 శాతం వస్తువుల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇప్పటికీ కొన్ని ఈ-కామర్స్ సంస్థలు జీఎస్టీ 2.0కు అనుగుణంగా ధరలు తగ్గించలేదని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. దీనిపై స్పందించిన కేంద్రం, ప్రస్తుతం యాంటీ-ప్రోఫెటీరింగ్ మెకానిజంను ప్రారంభించలేదని స్పష్టం చేసింది. కానీ మార్కెట్ ధోరణులను చాలా నిశితంగా తాము పరిశీలిస్తున్నామని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు జీఎస్టీ 2.0 అమలులోకి వచ్చాక, చాలా సంస్థలు తమ ఉత్పత్తుల ధరలను గణనీయంగా తగ్గిస్తున్నట్లు స్వచ్ఛందంగా ప్రకటించాయి. దీని వల్ల వినియోగదారులకు ఆర్థికంగా మేలు చేకూరనుందని తెలిపాయి.
ట్రాక్ చేయండి!
ఇంతకు ముందు, సెప్టెంబర్ 9న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ- జీఎస్టీ క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దైనందిన జీవితంలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 54 ఉత్పత్తుల ధర మార్పులను ట్రాక్ చేస్తూ, నెలవారీ నివేదికలను సమర్పించాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, బ్రాండ్ల వారీగా ఆ వస్తువుల గరిష్ఠ రిటైల్ ధర (ఎంఆర్పీ) ఎంత మేర తగ్గిందో తెలుపుతూ ఓ తులనాత్మక నివేదికను సెప్టెంబర్ 30 నాటికి సీబీఐసీ అధికారులు అందజేయనున్నారు.
సీబీఐసీ పర్యవేక్షించే వస్తువుల జాబితాలో ప్రధానంగా వెన్న, షాంపూ, టూత్పేస్టు, టొమాటో కెచప్, జామ్, ఐస్క్రీం, ఎయిర్ కండిషనర్లు, టీవీలు, డయాగ్నోస్టిక్ కిట్లు, గ్లూకోమీటర్లు, బ్యాండేజీలు, థర్మామీటర్లు, ఎరేజర్లు, క్రెయాన్లు, సిమెంట్ లాంటి నిత్యవసరాలు, గృహోపకారణాలు ఉన్నాయి.
