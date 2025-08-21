GST Slab Rationalization : ప్రజలపై జీఎస్టీ భారం తగ్గనుంది. జీఎస్టీ పన్నుల విధానంలో సంస్కరణలు అమలు చేయాలని నిర్ణయించిన కేంద్రం 5, 12, 18, 28 శాతంగా ఉన్న నాలుగు స్లాబ్ల స్థానంలో 5, 18శాతం స్లాబ్లను మాత్రమే కొనసాగించాలని ప్రతిపాదించింది. 12, 28 స్లాబ్లను తొలగించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ప్రతిపాదనకు ఆరు రాష్ట్రాల మంత్రులతో కూడిన బృందం ఆమోదం తెలిపినట్లు బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జీవోఎం కన్వీనర్ సామ్రాట్ చౌదరీ తెలిపారు. దిల్లీలో జరిగిన సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో పాటు హానికర ఉత్పత్తులకు 40 శాతం జీఎస్టీ విధించేందుకు ఆమోదం తెలిపారు. కాగా, జీఎస్టీ కౌన్సిల్లో దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
జీఎస్టీ పన్ను స్లాబ్ల తగ్గింపుతో ప్రజలు, రైతులు, ఎంఎస్ఎంఈలకు ధరల భారం నుంచి కొంత మేర ఊరట లభించనుంది. అల్ట్రా లగ్జరీ కార్లపై 40శాతం పన్ను అంశం కూడా కేంద్రం ప్రతిపాదనల్లో ఉన్నట్లు ఉత్తరప్రదేశ్ ఆర్థికమంత్రి సురేష్కుమార్ ఖన్నా తెలిపారు. 12శాతం స్లాబ్లోని వస్తువులను 5శాతం పరిధిలోకి, 28శాతం పరిధిలోకి వస్తువులను 18శాతం స్లాబ్లోకి తెచ్చే అవకాశం ఉంది.
కార్లు, హానీకారక ఉత్పత్తులతో పాటు అల్ట్రా లగ్జరీ వస్తువులపై ప్రస్తుత పన్ను రేటు కొనసాగించేందుకు తమ రాష్ట్రం 40 శాతం జీఎస్టీ రేటుపై లెవీని ప్రతిపాదించిందని బంగాల్ ఆర్థిక మంత్రి చంద్రిమా భట్టాచార్య చెప్పారు. అయితే, ఈ కొత్త జీఎస్టీ శ్లాబ్ల అమలు తర్వాత కేంద్రం, రాష్ట్రాలకు కలిగే ఆదాయ నష్టంపై కేంద్రం చేసిన ప్రతిపాదనల్లో ప్రస్తావించలేదని ఆమె తెలిపారు. జీవోఎంలో ఉత్తర్ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, బంగాల్, కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాల మంత్రులు సభ్యులుగా ఉన్నారు.
తాజాగా సవరించిన విధానాన్ని జీఎస్టీ మండలి కూడా ఆమోదిస్తే, ప్రస్తుతం 12శాతం శ్లాబ్లో ఉన్న 99శాతం వస్తువులు, 5శాతం పన్ను శ్రేణిలోకి వెళ్లనున్నాయి. అదే విధంగా ప్రస్తుతం 28శాతం పన్ను శ్లాబులో ఉన్న వస్తు సేవల్లో 90శాతం ఇకపై 18శాతం పన్ను రేటుకు తగ్గనున్నాయి. ఈ కొత్త విధానంతో బీమా, జౌళి, పునరుత్పాదక విద్యుత్తు, ఆటోమోటివ్, ఎరువులు, హస్తకళలు, వ్యవసాయం, వైద్య రంగాలకు లాభం చేకూరనుంది.