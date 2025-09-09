ETV Bharat / business

బంగారం ధరకు రెక్కలు- ఒక్కరోజే రూ.5వేలు పెరిగిన పసిడి ధర!

భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఎంతంటే?

Gold Rate Today
Gold Rate Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Gold Rate Today : బలమైన ప్రపంచ ధోరణులకు అనుగుణంగా మంగళవారం దేశ రాజధాని దిల్లీలో బంగారం ధర అమాంతం పెరిగింది. 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.5,080 పెరిగి రూ.1,12,750కి చేరుకుని జీవనకాల గరిష్ఠాన్ని తాకింది. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, సోమవారం 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం రూ.1,07,670 వద్ద ముగిసింది. అయితే మంగళవారం పసిడి ధర దిల్లీలో భారీగా పెరిగి రూ.1,12,750 చేరింది.

భారీగా పెరిగిన వెండి ధర
మంగళవారం వెండి ధర కూడా కేజీ రూ.2,800 పెరిగి రూ.1,28,800కి (అన్ని పన్నులు కలిపి) చేరుకుంది. ఈ క్రమంలో జీవనకాల గరిష్ఠాన్ని తాకింది. గత మార్కెట్ సెషన్​లో ఈ విలువైన లోహం కేజీ రూ.1,26,000 వద్ద స్థిరపడింది. మరోవైపు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంగళవారం ఔన్సు బంగారం ధర 3,659.27 డాలర్లకు చేరుకుంది. స్పాట్‌ గోల్డ్‌ ఔన్సు 3,658.38 డాలర్లు వద్ద ట్రేడవుతోంది.

ఆ పరిస్థితులే కారణం
గత వారం అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, అమెరికా ఫెడరల్‌ రిజర్వ్‌ వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తుందన్న అంచనాలు వెలువడడంతో బంగారానికి భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడిందని వ్యాపారులు తెలిపారు. యూఎస్​లో బలహీనమైన లేబర్ మార్కెట్ డేటా ద్రవ్య విధాన సడలింపు అవకాశాలను పెంచిందని, ఇది పెట్టుబడిదారులను బంగారం వంటి సురక్షితమైన ఆస్తుల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు కారణమైందని అభిప్రాయపడ్డారు. డాలర్‌ ఇండెక్స్‌ బలహీనపడడం కూడా మరో కారణమని భావిస్తున్నారు. కాగా, డాలర్ ఇండెక్స్ 0.17 శాతం తగ్గి, 97.29 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

విశ్లేషకులు ఏమన్నారంటే?
బంగారం ధరలు మంగళవారం మరోసారి ఆల్ టైమ్ హైని టచ్ చేశాయని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​లోని కమోడిటీస్ సీనియర్ విశ్లేషకుడు సౌమిల్ గాంధీ తెలిపారు. కేంద్ర బ్యాంకుల నుంచి బలమైన డిమాండ్, ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్లలోకి పెట్టుబడులు, రేటు కోతలకు సంబంధించిన ఊహాగానాలు విలువైన లోహాలలో ఈ రికార్డు ర్యాలీకి ఆజ్యం పోశాయని అభిప్రాయపడ్డారు. భౌగోళిక, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం గురించి ఆందోళనలు కూడా ఈ ర్యాలీకి దోహదపడ్డాయని పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచ మార్కెట్లలో పసిడి ఔన్సుకు 3,659 డాలర్లు ఉందని బ్రోకరేజ్ సంస్థ ట్రేడ్‌ జీని సీఈఓ త్రివేశ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తుందన్నారు. "ఈ పెరుగుదల యూఎస్ ఫెడ్ ఆశావాదానికి ప్రతిస్పందన మాత్రమే కాదు. ఇది స్థూల కారకాల తుఫాను. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వచ్చే త్రైమాసికంలో 2-3 వడ్డీ రేటు కోతలను అందిస్తుందని ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. దీంతో బంగారంపై పెట్టుబడులు పెరిగాయి. కేంద్ర బ్యాంకులు యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ దిగుబడి నుంచి నిల్వలను నిరంతరం వైవిధ్యపరచడం వలన డాలర్ ఆధిపత్యం ఒత్తిడికి గురవుతోంది. ఈ ధోరణి మూడు సంవత్సరాలకు పైగా కొనసాగుతోంది. ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధ విషయంలో రష్యా తన దూకుడు చూపిస్తోంది. అమెరికా మాటలు పెడచెవిన పెట్టి దాడులకు పాల్పడుతోంది. దీంతో అమెరికా నుంచి మున్ముందు మరిన్ని ఆంక్షలు ఉండొచ్చన్న అంచనాలు కూడా సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనమైన బంగారానికి డిమాండ్‌ పెంచుతున్నాయి" అని త్రివేశ్ పేర్కొన్నారు.

