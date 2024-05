ETV Bharat / business

భారీగా పెరుగుతున్న గోల్డ్ & సిల్వర్ రేట్లు - ఏపీ, తెలంగాణాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే? - Gold Rate Today

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 28, 2024, 9:21 AM IST | Updated : May 28, 2024, 9:32 AM IST

Gold Rate Today ( ETV Bharat )

Gold Rate Today May 28, 2024 : దేశంలో పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. సోమవారం 10 గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,355 ఉండగా, మంగళవారం నాటికి రూ.296 పెరిగి రూ.74,651కు చేరుకుంది. సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.93,030 ఉండగా, మంగళవారం నాటికి రూ.2,976 పెరిగి రూ.96,006కు చేరుకుంది. Gold Price In Hyderabad May 28, 2024 : హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది.

హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది. Gold Price In Vijayawada May 28, 2024 : విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది.

విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది. Gold Price In Vishakhapatnam May 28, 2024 : విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది.

విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది. Gold Price In Proddatur May 28, 2024 : ప్రొద్దుటూరులో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది. గమనిక​ : పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం మార్కెట్​ ప్రారంభంలో ఉన్నవి మాత్రమే. ఈ గోల్డ్​, సిల్వర్​ రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి. గమనించగలరు. స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర?

Spot Gold Price May 28, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ గోల్డ్, సిల్వర్​ రేట్లు బాగా పెరుగుతున్నాయి. సోమవారం ఔన్స్ గోల్డ్​ ధర 2345 డాలర్లు ఉండగా, మంగళవారం నాటికి 6 డాలర్లు పెరిగి 2351 డాలర్లకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఔన్స్​ సిల్వర్​ ధర 31.80 డాలర్లుగా ఉంది. క్రిప్టోకరెన్సీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Cryptocurrency News May 28, 2024 : మంగళవారం క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్ మంచి లాభాల్లో కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రధాన క్రిప్టో కరెన్సీల విలువలు ఎలా ఉన్నాయంటే? క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రస్తుత ధర బిట్​కాయిన్ రూ.51,33,000 ఇథీరియం రూ.2,78,007 టెథర్ రూ.79.59 బైనాన్స్ కాయిన్ రూ.48,837 సొలోనా రూ.12,900 స్టాక్​మార్కెట్ అప్​డేట్స్

Stock Market Today May 28, 2024 : మంగళవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంచి లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి సానుకూల సంకేతాలు వస్తుండడమే ఇందుకు కారణం. ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్​ 147 పాయింట్లు లాభపడి 75,538 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 37 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 22,970 వద్ద కొనసాగుతోంది. లాభాల్లో కొనసాగుతున్న స్టాక్స్​ : ఎన్​టీపీసీ, టాటా స్టీల్​, విప్రో, జేఎస్​డబ్ల్యూ స్టీల్​, ఎస్​బీఐ, ఎల్​ అండ్​ టీ, బజాజ్​ ఫైనాన్స్​, రిలయన్స్

ఎన్​టీపీసీ, టాటా స్టీల్​, విప్రో, జేఎస్​డబ్ల్యూ స్టీల్​, ఎస్​బీఐ, ఎల్​ అండ్​ టీ, బజాజ్​ ఫైనాన్స్​, రిలయన్స్ నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్న షేర్స్​ : టెక్ మహీంద్రా, భారతీ ఎయిర్​టెల్​, టీసీఎస్​, ఏసియన్ పెయింట్స్​, ఇన్ఫోసిస్​, ఐటీసీ, పవర్​గ్రిడ్​ రూపాయి విలువ

Rupee Open May 28, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో రూపాయి విలువ 3 పైసలు పెరిగింది. ప్రస్తుతం డాలర్​తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ రూ.83.10గా ఉంది. పెట్రోల్, డీజిల్​​ ధరలు!

Petrol And Diesel Prices May 28, 2024 : తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ, తెలంగాణల్లో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.107.39గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.95.63గా ఉంది. విశాఖపట్నం​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.108.27గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.96.16గా ఉంది. దిల్లీలో లీటర్​ పెట్రోల్​ ధర రూ.94.76గా ఉంటే, డీజిల్​ ధర రూ.87.66గా ఉంది. ముడిచమురు ధర

Crude Oil Prices May 28, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడిచమురు ధరలు 0.23 శాతం మేర పెరిగాయి. ప్రస్తుతం బ్యారెల్​ క్రూడ్​ ఆయిల్ ధర 82.29 డాలర్లుగా ఉంది. వారెన్​ బఫెట్ నుంచి 'గ్రేట్ లెసన్'​ నేర్చుకున్న బిల్ గేట్స్ - అది ఏంటో తెలుసా? - Bill Gates Time Management Lessons వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భద్రత కావాలా? ఈ టాప్​-10 పెన్షన్ ప్లాన్స్​పై ఓ లుక్కేయండి! - Top Pension Plans In India

Gold Rate Today May 28, 2024 : దేశంలో పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. సోమవారం 10 గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,355 ఉండగా, మంగళవారం నాటికి రూ.296 పెరిగి రూ.74,651కు చేరుకుంది. సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.93,030 ఉండగా, మంగళవారం నాటికి రూ.2,976 పెరిగి రూ.96,006కు చేరుకుంది. Gold Price In Hyderabad May 28, 2024 : హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది.

హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది. Gold Price In Vijayawada May 28, 2024 : విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది.

విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది. Gold Price In Vishakhapatnam May 28, 2024 : విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది.

విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది. Gold Price In Proddatur May 28, 2024 : ప్రొద్దుటూరులో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,651గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.96,006గా ఉంది. గమనిక​ : పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం మార్కెట్​ ప్రారంభంలో ఉన్నవి మాత్రమే. ఈ గోల్డ్​, సిల్వర్​ రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి. గమనించగలరు. స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర?

Spot Gold Price May 28, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ గోల్డ్, సిల్వర్​ రేట్లు బాగా పెరుగుతున్నాయి. సోమవారం ఔన్స్ గోల్డ్​ ధర 2345 డాలర్లు ఉండగా, మంగళవారం నాటికి 6 డాలర్లు పెరిగి 2351 డాలర్లకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఔన్స్​ సిల్వర్​ ధర 31.80 డాలర్లుగా ఉంది. క్రిప్టోకరెన్సీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Cryptocurrency News May 28, 2024 : మంగళవారం క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్ మంచి లాభాల్లో కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రధాన క్రిప్టో కరెన్సీల విలువలు ఎలా ఉన్నాయంటే? క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రస్తుత ధర బిట్​కాయిన్ రూ.51,33,000 ఇథీరియం రూ.2,78,007 టెథర్ రూ.79.59 బైనాన్స్ కాయిన్ రూ.48,837 సొలోనా రూ.12,900 స్టాక్​మార్కెట్ అప్​డేట్స్

Stock Market Today May 28, 2024 : మంగళవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంచి లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి సానుకూల సంకేతాలు వస్తుండడమే ఇందుకు కారణం. ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్​ 147 పాయింట్లు లాభపడి 75,538 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 37 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 22,970 వద్ద కొనసాగుతోంది. లాభాల్లో కొనసాగుతున్న స్టాక్స్​ : ఎన్​టీపీసీ, టాటా స్టీల్​, విప్రో, జేఎస్​డబ్ల్యూ స్టీల్​, ఎస్​బీఐ, ఎల్​ అండ్​ టీ, బజాజ్​ ఫైనాన్స్​, రిలయన్స్

ఎన్​టీపీసీ, టాటా స్టీల్​, విప్రో, జేఎస్​డబ్ల్యూ స్టీల్​, ఎస్​బీఐ, ఎల్​ అండ్​ టీ, బజాజ్​ ఫైనాన్స్​, రిలయన్స్ నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్న షేర్స్​ : టెక్ మహీంద్రా, భారతీ ఎయిర్​టెల్​, టీసీఎస్​, ఏసియన్ పెయింట్స్​, ఇన్ఫోసిస్​, ఐటీసీ, పవర్​గ్రిడ్​ రూపాయి విలువ

Rupee Open May 28, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో రూపాయి విలువ 3 పైసలు పెరిగింది. ప్రస్తుతం డాలర్​తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ రూ.83.10గా ఉంది. పెట్రోల్, డీజిల్​​ ధరలు!

Petrol And Diesel Prices May 28, 2024 : తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ, తెలంగాణల్లో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.107.39గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.95.63గా ఉంది. విశాఖపట్నం​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.108.27గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.96.16గా ఉంది. దిల్లీలో లీటర్​ పెట్రోల్​ ధర రూ.94.76గా ఉంటే, డీజిల్​ ధర రూ.87.66గా ఉంది. ముడిచమురు ధర

Crude Oil Prices May 28, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడిచమురు ధరలు 0.23 శాతం మేర పెరిగాయి. ప్రస్తుతం బ్యారెల్​ క్రూడ్​ ఆయిల్ ధర 82.29 డాలర్లుగా ఉంది. వారెన్​ బఫెట్ నుంచి 'గ్రేట్ లెసన్'​ నేర్చుకున్న బిల్ గేట్స్ - అది ఏంటో తెలుసా? - Bill Gates Time Management Lessons వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భద్రత కావాలా? ఈ టాప్​-10 పెన్షన్ ప్లాన్స్​పై ఓ లుక్కేయండి! - Top Pension Plans In India

Last Updated : May 28, 2024, 9:32 AM IST