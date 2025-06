ETV Bharat / business

పెరిగిన బంగారం ధర- జూన్​ 4న ఏపీ, తెలంగాణ తులం ఎంతంటే? - GOLD RATE TODAY

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 4, 2025 at 9:18 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 10:09 AM IST 2 Min Read

Gold Rate Today June 4th 2025 : దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. మంగళవారం 10 గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.1,00,230 ఉండగా, బుధవారం నాటికి రూ.70 పెరిగి రూ.1,00,300కు చేరుకుంది. మంగళవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,02,597 ఉండగా, బుధవారం నాటికి రూ.1,393 పెరిగి రూ.1,03,990కు చేరుకుంది. Gold Price In Hyderabad June 4th 2025 : హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.1,00,300గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,03,990గా ఉంది.

హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.1,00,300గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,03,990గా ఉంది. Gold Price In Vijayawada June 4th 2025 : విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,00,300గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,03,990గా ఉంది.

విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,00,300గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,03,990గా ఉంది. Gold Price In Visakhapatnam June 4th 2025 : విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.1,00,300గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,03,990గా ఉంది.

విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.1,00,300గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,03,990గా ఉంది. Gold Price In Proddatur June 4th 2025 : ప్రొద్దుటూరులో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,00,300గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,03,990గా ఉంది. గమనిక​ : పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం మార్కెట్​ ప్రారంభంలో ఉన్నవి మాత్రమే. ఈ గోల్డ్​, సిల్వర్​ రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి. గమనించగలరు. స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర?

Spot Gold Price June 4th 2025 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో గోల్డ్ రేట్లు స్వల్పంగా తగ్గాయి. మంగళవారం ఔన్స్‌ గోల్డ్ ధర 3,362 డాలర్లు ఉండగా, బుధవారం నాటికి 2 డాలర్లు తగ్గి 3,360 డాలర్లుకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఔన్స్​ సిల్వర్​ ధర 34.50 డాలర్లుగా ఉంది. స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్‌

Stock Market Today June 4th 2025 : దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు లాభల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సానుకూల సంకేతాల నడుమ సూచీలు స్వల్ప లాభాల్లో ట్రేడింగ్‌ మొదలు పెట్టాయి.

రతీ ఎయిర్‌టెల్‌, ఎటర్నల్‌, ఇండస్‌ఇండ్‌ బ్యాంక్‌, మారుతీ సుజుకీ, టాటా మోటార్స్‌, టెక్‌ మహీంద్రా, బజాజ్‌ఫైనాన్స్‌, బజాజ్‌ఫిన్‌సర్వ్‌, టాటా స్టీల్‌, ఎంఅండ్‌ఎం, ఐటీసీ, ఇన్ఫోసిస్‌ నష్టాల్లో ఉన్న షేర్లు : టీసీఎస్‌, అల్ట్రాటెక్‌ సిమెంట్‌, టైటాన్‌, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్‌, సన్‌ఫార్మా, యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌, ఏషియన్‌ పెయింట్స్‌ రూపాయి విలువ

Rupee Value Today June 4th 2025 : బుధవారం రూపాయి విలువ 19 పైసలు తగ్గింది. ప్రస్తుతం అమెరికన్ డాలర్‌తో పోల్చితే రూపాయి మారకం విలువ రూ.85.80గా ఉంది. పెట్రోల్, డీజిల్​​ ధరలు

Petrol And Diesel Prices June 4th 2025 : తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ, తెలంగాణలో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.107.45గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.95.63గా ఉంది. విశాఖపట్నం​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.108.27గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.96.16గా ఉంది. దిల్లీలో లీటర్​ పెట్రోల్​ ధర రూ.94.76గా ఉంటే, డీజిల్​ ధర రూ.87.66గా ఉంది.

Last Updated : June 4, 2025 at 10:09 AM IST