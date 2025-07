ETV Bharat / business

గుడ్ న్యూస్​- తగ్గిన బంగారం ధర- జులై 18న ఏపీ, తెలంగాణలో ఎంతంటే? - GOLD RATE TODAY

Gold Rate Today ( GettyImages )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 18, 2025 at 9:01 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 9:09 AM IST 1 Min Read

Gold Rate Today July 18th 2025 : దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. గురువారం 10 గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.1,00,650 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.500 తగ్గి రూ.1,00,100గా ఉంది. గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.1,14,580గా ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.300 తగ్గి రూ.1,14,280కు చేరుకుంది. Gold Price In Hyderabad July 18th 2025 : హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.1,00,100గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,14,280గా ఉంది. Gold Price In Vijayawada July 18th 2025 : విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,00,100గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,14,280గా ఉంది. Gold Price In Visakhapatnam July 18th 2025 : విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.1,00,100గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,14,280గా ఉంది.

Gold Price In Proddatur July 18th 2025 : ప్రొద్దుటూరులో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,00,100గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,14,280గా ఉంది. గమనిక​ : పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం మార్కెట్​ ప్రారంభంలో ఉన్నవి మాత్రమే. ఈ గోల్డ్​, సిల్వర్​ రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి. గమనించగలరు. స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర?

Spot Gold Price July 18th 2025 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో కూడా గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు తగ్గాయి. గురువారం ఔన్స్‌ గోల్డ్ ధర 3,340 డాలర్లు ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి 05 డాలర్లు తగ్గి 3,335 డాలర్లుకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఔన్స్​ సిల్వర్​ ధర 38.12 డాలర్లుగా ఉంది. పెట్రోల్, డీజిల్​​ ధరలు

Petrol And Diesel Prices July 18th 2025 : తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ, తెలంగాణలో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.107.45గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.95.63గా ఉంది. విశాఖపట్నం​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.108.27గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.96.16గా ఉంది. దిల్లీలో లీటర్​ పెట్రోల్​ ధర రూ.94.76గా ఉంటే, డీజిల్​ ధర రూ.87.66గా ఉంది.

Last Updated : July 18, 2025 at 9:09 AM IST