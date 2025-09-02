Gold Prices Surge To Record High : బంగారం ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుడే కానీ తగ్గడం లేదు. సోమవారమే భారత్లో బంగార ధర జీవితకాలపు గరిష్టానికి చేరుకున్న గోల్డ్, మంగళవారం కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగింది. దీంతో బంగారం ధరలు జీవనకాల గరిష్ఠాల్లో కొత్త రికార్డులను నమోదు చేస్తోంది. డాలర్ విలువ పడిపోవడం, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ కీలక వడ్డీ రేట్లు తగ్గించనుందనే అంచనాల నేపథ్యంలో బంగారం ధర పెరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మంగళవారం స్పాట్ గోల్డ్ 0.5 శాతం పెరిగింది. దీని వల్ల ఔన్స్ గోల్డ్ ధర ఆల్ టైమ్ గరిష్ఠస్థాయి 3,508.50 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఇక యూఎస్ గోల్డ్ ఫీచర్స్ డిసెంబర్ డెలివరీ అయితే 1.4 శాతం పెరిగి 3,563.40 డాలర్లకు చేరుకుంది.
భారత్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
సోమవారం 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం (24క్యారెట్) ధర రూ.1.06 లక్షలు ఉండగా, మంగళవారం నాటికి సుమారు రూ.1,600 పెరిగి రూ.1,07,600కు చేరుకుంది. సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.1.23 లక్షలు ఉండగా, మంగళవారం నాటికి సుమారు రూ.3000 పెరిగి రూ.1,26,100కు చేరుకుంది.
ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
- Gold Price In Hyderabad September 2nd 2025 : హైదరాబాద్లో పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,07,495గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,26,000గా ఉంది.
- Gold Price In Vijayawada September 2nd 2025 : విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,07,495గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,26,000గా ఉంది.
- Gold Price In Visakhapatnam September 2nd 2025 : విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.1,07,495గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,26,000గా ఉంది.
- Gold Price In Proddatur September 2nd 2025 : ప్రొద్దుటూరులో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,07,495గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,26,000గా ఉంది.
టారిఫ్ యుద్ధాల ఫలితం
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ టారిఫ్ యుద్ధం ప్రారంభించిన తరువాత ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనిశ్చితి ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా భారత్లో ఇది మరింత ఎక్కువగా ఉంది. మరోవైపు రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, మధ్యప్రాచ్యంలోని రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కూడా అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంపై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. అందుకే మదుపరులు సేఫ్ హెవెన్గా భావించే బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఇదే బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పవచ్చు.
మరోవైపు గతవారం యూఎస్ ద్రవ్యోల్బణం అంచనాలకు అనుగుణంగానే నమోదైంది. దీనితో ఫెడ్ అధ్యక్షురాలు మేరీ డాలీ కీలక వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఉండవచ్చనే సూచనలు చేశారు. ఇది మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను బలపరిచింది. సీఎంఈ ఫెడ్వాచ్ ప్రకారం, సెప్టెంబర్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర వడ్డీ రేట్లు తగ్గించవచ్చని ట్రేడర్స్ అంచనా వేస్తున్నారు.
ట్రంప్ టారిఫ్లు చట్ట విరుద్ధం
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన చాలా సుంకాలు చట్టవిరుద్ధం అని యూఎస్ అప్పీల్ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో డాలర్ బలహీనపడింది. అంతేకాదు కోర్టు తీర్పు అమెరికా వాణిజ్య విధానంపై అనిశ్చితి పెంచింది. ఇది కూడా బంగారం ధరలు పెరగడానికి ఓ కారణం. ఇక డాలర్తో పోల్చితే రూపాయి విలువ జీవనకాల కనిష్ఠాలకు పడిపోయింది. ఇది ఇండియన్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి కారణమైంది.
గోల్డ్ రేట్లు మరింత పెరిగే ఛాన్స్
మెహతా ఈక్విటీస్లో వీపీ కమోడిటీస్గా ఉన్న రాహుల్ కలాంత్రి, "వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, రూపాయి బలహీనపడడం వల్లనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా, దేశీయంగా బంగారం ధరలు పెరగడానికి కారణం. అయితే 10 గ్రాముల బంగారం ధరకు రూ.1.03 లక్షల - రూ.1.02 లక్షల వరకు టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఉంది. అలాగే రూ.1.04 లక్షల నుంచి 1.05 లక్షల వరకు రెసిస్టెన్స్ ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.
ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 2011 సెప్టెంబర్ తరువాత మొదటిసారి ఔన్స్ వెండి ధర 40 డాలర్ల కంటే ఎక్కువగా పెరిగింది. బలమైన పారిశ్రామిక డిమాండ్, స్థిరమైన పెట్టుబడులు, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించవచ్చనే అంచనాలే ఇందుకు కారణం. ప్రస్తుత ట్రెండ్ ఇలానే కొనసాగితే 2028నాటికి కిలో వెండి ధర రూ.2 లక్షలకు చేరుకుంటుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
రాహుల్ కలాంత్రి ప్రకారం, కిలో వెండికి రూ.1.19 లక్షల నుంచి 1.18 లక్షల వరకు గట్టి సపోర్టు ఉంది. ఇక రూ.1.20 లక్షల నుంచి రూ.1.21 లక్షల మధ్య రెసిస్టెన్స్ ఉంది. అయితే యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ సెప్టెంబర్ 5న చేసే ప్రకటన బట్టి, బంగారం, వెండి ధరలు ప్రభావితమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
