ఆల్​ టైమ్​ గరిష్ఠ స్థాయికి పెరిగిన బంగారం ధర- అంతలా పెరగడానికి కారణమేంటి? - WHY GOLD PRICES HIT ALL TIME HIGH

భారత్​లో భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఎంతంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2025 at 1:24 PM IST

Why Gold Prices Hit All Time High : భారతదేశంలో సెప్టెంబర్​ 1న (సోమవారం) బంగారం, వెండి ధరలు ఆల్​ టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ.1.06 లక్షలకు చేరుకుంది. అలాగే కిలో వెండి రూ.1.23 లక్షలకు పెరిగి జీవనకాల గరిష్ఠాన్ని తాకింది. త్వరలో (సెప్టెంబర్​ 5న) యూఎస్​ ఫెడరల్​ రిజర్వ్​ కీలక వడ్డీ రేట్లు తగ్గించవచ్చనే అంచనాల నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు నాలుగు నెలల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి.

గతవారం యూఎస్​ ద్రవ్యోల్బణం అంచనాలకు అనుగుణంగానే నమోదైంది. దీనితో శాన్​ఫ్రాన్సిస్కో ఫెడ్​ అధ్యక్షురాలు మేరీ డాలీ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది మార్కెట్ సెంటిమెంట్​ను బలపరిచింది. సీఎంఈ ఫెడ్​వాచ్​ ప్రకారం, సెప్టెంబర్​లో ఫెడరల్ రిజర్వ్​ 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర వడ్డీ రేట్లు తగ్గించవచ్చని ట్రేడర్స్​ అంచనా వేస్తున్నారు.

ట్రంప్ టారిఫ్​లు చట్ట విరుద్ధం
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ విధించిన చాలా సుంకాలు చట్టవిరుద్ధం అని యూఎస్​ అప్పీల్​ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో డాలర్​ బలహీనపడింది. అంతేకాదు కోర్టు తీర్పు అమెరికా వాణిజ్య విధానంపై అనిశ్చితి పెంచింది. ఇది కూడా బంగారం ధరలు పెరగడానికి ఓ కారణం. ఇక డాలర్​తో పోల్చితే రూపాయి విలువ జీవనకాల కనిష్ఠాలకు పడిపోయింది. ఇది ఇండియన్​ బులియన్ మార్కెట్​లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి కారణమైంది.

వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు
ట్రంప్ ప్రారంభించిన సుంకాల యుద్ధం వల్ల భారత్​ తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ వస్తువులపై 50 శాతం మేర సుంకాలు పెరిగాయి. ఈ వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు కూడా సేఫ్ హెవెన్ అయిన బంగారం పెట్టుబడులపై ప్రజల దృష్టి పడేటట్లు చేసింది. ఈ విధంగా భారత్​లో రూపాయి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్​ విలువలు బలహీన పడడం, ప్రపంచ రాజకీయాల్లో అనిశ్చితులు, సుంకాల యుద్ధం మొదలైనవి ప్రజల సెంటిమెంట్​పై తీవ్రంగా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. అందుకే అందరూ సురక్షిత పెట్టుబడి మార్గమైన బంగారం వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. అందుకే నేడు బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి.

ట్రెండ్ ఎలా ఉంది?
మెహతా ఈక్విటీస్​లో వీపీ కమోడిటీస్​గా ఉన్న రాహుల్​ కలాంత్రి, "వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, రూపాయి బలహీనపడడం వల్లనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా, దేశీయంగా బంగారం ధరలు పెరగడానికి కారణం. అయితే 10 గ్రాముల బంగారం ధరకు రూ.1.03 లక్షల - రూ.1.02 లక్షల వరకు టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఉంది. అలాగే రూ.1.04 లక్షల నుంచి 1.05 లక్షల వరకు రెసిస్టెన్స్ ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.

ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 2011 సెప్టెంబర్​ తరువాత మొదటిసారి ఔన్స్ వెండి ధర 40 డాలర్ల కంటే ఎక్కువగా పెరిగింది. బలమైన పారిశ్రామిక డిమాండ్​, స్థిరమైన పెట్టుబడులు, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించవచ్చనే అంచనాలే ఇందుకు కారణం. ప్రస్తుత ట్రెండ్ ఇలానే కొనసాగితే 2028నాటికి కిలో వెండి ధర రూ.2 లక్షలకు చేరుకుంటుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. రాహుల్ కలాంత్రి ప్రకారం, కిలో వెండికి రూ.1.19 లక్షల నుంచి 1.18 లక్షల వరకు గట్టి సపోర్టు ఉంది. ఇక రూ.1.20 లక్షల నుంచి రూ.1.21 లక్షల మధ్య రెసిస్టెన్స్ ఉంది. అయితే యూఎస్​ ఫెడరల్ రిజర్వ్​ సెప్టెంబర్​ 5న చేసే ప్రకటన బట్టి, బంగారం, వెండి ధరలు ప్రభావితమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

