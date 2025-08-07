Essay Contest 2025

ట్రంప్ సుంకాల ఎఫెక్ట్- అమాంతం పెరిగిన బంగారం ధర- తులం ఎంతంటే? - GOLD PRICES HIKE

సుంకాల ప్రకటనలతో పెరిగిన బంగారం ధర- ఎంతంటే?

Gold Prices Hike
Gold Prices Hike (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 7:45 PM IST

Gold Prices Hike : అమెరికా 50శాతం సుంకాల ప్రభావంతో ఒక్క రోజులోనే బంగారం ధర రికార్డ్ స్థాయికి చేరుకుంది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర గురువారం రూ.3,600 పెరిగి రూ. 1,02,620కు చేరుకుంది. ట్రంప్ సుంకాల ప్రటనల నేపథ్యంలో సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనంగా బంగారాన్ని భావించడం వల్లే ఈ పెరుగుదలకు కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఆల్ ఇండియా సారాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, దేశ రాజధాని దిల్లీలో 99.9 శాతం స్వచ్ఛత గల బంగారం బుధవారం రూ. 99,020 వద్ద ముగిసింది. గురువారం నాటికి ఇది రూ. 3,600 పెరిగి రూ. 1,02,620కి చేరింది. 99.5 శాతం స్వచ్ఛత గల బంగారం ధర రూ. 3,600 పెరిగి రూ. 1,02,200కి (పన్నులు కలిపి) పెరిగింది. ఇది బుధవారం రూ. 98,600 వద్ద ముగిసింది.

మరోవైపు వెండి ధర కూడా భారీగానే పెరిగింది. కిలో వెండి ధర గురువారం రూ. 1,500 పెరిగి రూ. 1,14,000కు చేరింది (పన్నులతో సహా). బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ. 1,12,500గా నమోదు అయింది. అదే న్యూయార్క్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 9.76 డాలర్లు పెరిగి ఔన్సుకు 3,379.15 డాలర్లకు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ వెండి ధర 1.37 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 38.34డాలర్లకు చేరింది.

అమెరికా అదనంగా 25 శాతం సుంకాలు విధించడం వల్ల బంగారం ధరలు వారాంతపు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరాయని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్‌లో సీనియర్ అనలిస్టు సౌమిల్ గాంధీ అన్నారు. వాణిజ్య అనిశ్చితి నెలకొన్న నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆస్తులైన బంగారాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారని చెప్పారు. ఇదే బంగారం ధర పెరగడానికి కారణమని తెలిపారు.

చిప్‌ దిగుమతులపైనా 100 శాతం సుంకాలు విధిస్తామని ట్రంప్‌ బెదిరింపులకు దిగుతుండడంతో మరోసారి వాణిజ్య యుద్ధ భయాలు నెలకొన్నాయి. ఇవి బంగారానికి డిమాండ్‌ పెంచుతున్నాయని మరో అనలిస్ట్ ప్రవీణ్‌సింగ్‌ పేర్కొన్నారు. అమెరికా ఫెడ్‌ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందన్న అంచనాలు, డాలర్‌ విలువ క్షీణించడం వంటివి కూడా బంగారం వైపు పెట్టుబడులు మళ్లడానికి కారణమని తెలిపారు.

