స్మార్ట్ఫోన్స్పై అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ అదిరిపోయే ఆఫర్స్- ఎప్పటి నుంచి అంటే?
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ - అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్- స్మార్ట్ఫోన్స్పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్స్- ఈ సెప్టెంబర్లోనే!
Published : September 13, 2025 at 4:53 PM IST
Amazon Flipkart Upcoming Sales : ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్. ఈ నెలలో ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డే, అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ రాబోతోంది. ఈ సేల్లో స్మార్ట్ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్స్ అందించనున్నట్లు ఇప్పటికే ఈ రెండు ఈ-కామర్స్ ఫ్లాట్ఫామ్స్ ప్రకటించాయి.
ఏటా పండగ సీజన్లలో ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్లు మెగా సేల్స్ ప్రారంభిస్తాయి. ఈ సేల్లో వివిధ వస్తువులపై బంపర్ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు అందిస్తుంటాయి. అదే విధంగా ఈ ఏడాది కూడా సెప్టెంబర్ 23న ఈ ఈ రెండు ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్స్ ఫెస్టివల్ సేల్ను తీసుకొస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.
క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్
ఫ్లిప్కార్ట్, ఆమెజాన్లు ఈ ఫెస్టివల్ సేల్లో స్మార్ట్ఫోన్ల భారీ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. దీని ప్రకారం, ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులు ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి 10 శాతం ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాదు యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రిడెట్ కార్డు ఉపయోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి 5 శాతం క్యాష్ బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది.
స్మార్ట్ ఫోన్ ఆఫర్స్
ఫ్లిప్కార్ట్ ఫెస్టివల్ సేల్లో మోటో జీ96 5జీ, ఒప్పో కె13ఎక్స్ 5జీ, సీఎంఎఫ్ ఫోన్ 2 ప్రో, వివో టీ4 ప్రో, మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్, రియల్మీ పీ4 ప్రో 5జీ, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్24 5జీ, పోకో ఎం7 ప్లస్ 5జీ ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు లభించనున్నాయి.
ఫ్లిప్కార్డ్ ప్రకారం, ఈ సేల్లో ఒప్పో, రియల్మీ, వివో, మెటరోలా, పోకో, నథింగ్, గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్లపై కూడా భారీ డిస్కౌంట్స్ లభించనున్నాయి. ఇంకా ఏ ఫోన్ ఎంతకు లభిస్తుందంటే?
- శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్24 ఎఫ్ఈ- రూ.35,999
- గూగుల్ పిక్సెల్ 9 - రూ.34,999
- గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో ఎక్స్ఎల్ - రూ.84,999
- గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్ - రూ.99,999
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10 - రూ.67,999
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఎక్స్ఎల్ - రూ.1,09,999
ఐఫోన్ 17పై ఆఫర్స్?
ఈ మెగా సేల్లో ఐఫోన్ 17పై కూడా డిస్కౌంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనిపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ గతేడాది ఐఫోన్ 17 లాంఛ్ అయిన తరువాత ఐఫోన్ 16 ధరలు భారీగా తగ్గాయి. రానున్న ఫ్లిప్కార్ట్ ఫెస్టివ్ సేల్లో ఇవి మరింత తక్కువ ధరకే లభించనున్నాయి. ఫ్లిప్కార్డ్ ఆఫర్స్ ప్రకారం, ఏ ఫోన్ ఎంతకు లభించనుందంటే?
- ఐఫోన్ 16 - రూ.51,999
- ఐఫోన్ 16ప్రో - రూ.69,999
- ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్ - రూ.89,999
అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ డీల్స్
అమెజాన్ ఈ ఫెస్టివ్ సేల్లో ఎస్బీఐ కార్డులపై 10 శాతం ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్స్, ఈఎంఐ సౌకర్యం కల్పించనున్నట్లు తెలిపింది. దీనితో పాటు కూపన్స్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్స్ అందించనున్నట్లు పేర్కొంది.
అమెజాన్ ఫెస్టివ్ సేల్లో, శాంసంగ్, వన్ప్లస్, లావా, హానర్, రియల్మీ, పోకో, ఐకూ ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా గెలాక్సీ ఎస్24 ఆల్ట్రా, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 ఆల్ట్రా, శాంసంగ్ గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్6 5జీ, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ56 5జీ, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ36 5జీలపై భారీ డిస్కౌంట్స్ అందించనున్నట్లు అమెజాన్ పేర్కొంది.
అలాగే ఐఫోన్ 15, వన్ప్లస్ 13ఆర్, ఐకూ నియో 10ఆర్, రెడ్మీ ఏ4, రియల్మీ నార్జో 80 లైట్ 5జీ, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం36 5జీ, వన్ప్లస్ నార్డ్ సీఈ 5, ఐకూ జెడ్10ఆర్ 5జీ, రెడ్మీ 13 ప్రైమ్, వన్ప్లస్ 13ఎస్, వివో ఎక్స్200 ఎఫ్ఈ 5జీ, వివో ఎక్స్200 5జీ, టెక్నో ఫాంథమ్ వీ ఫోల్డ్ 2, మోటరోలా రేజర్ 60 ఆల్ట్రా, రియల్మీ జీటీ 7 ప్రో, షావోమీ 15, ఒప్పో రెనో 14 ప్రో 5జీ, వివో వీ50 5జీ లాంటి ఫోన్లపై కూడా మంచి డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. అయితే వేటిపై ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వనుందో ఇంకా ప్రకటించలేదు. బహుశా సెప్టెంబర్ 17న వీటి గురించి ప్రకటన విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
