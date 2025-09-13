ETV Bharat / business

స్మార్ట్​ఫోన్స్​పై అమెజాన్, ఫ్లిప్​కార్ట్ అదిరిపోయే ఆఫర్స్- ఎప్పటి నుంచి అంటే?​

ఫ్లిప్​కార్ట్​ బిగ్​ బిలియన్​ డేస్​ - అమెజాన్​ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్​- స్మార్ట్​ఫోన్స్​పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్స్​- ఈ సెప్టెంబర్​లోనే!

Amazon Flipkart Upcoming Sales
Amazon Flipkart Upcoming Sales (X@Flipkart & X@Amazon)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2025 at 4:53 PM IST

Amazon Flipkart Upcoming Sales : ఆన్​లైన్ షాపింగ్ ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్​. ఈ నెలలో ఫ్లిప్​కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డే​, అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్​​ ఫెస్టివల్ సేల్ రాబోతోంది. ఈ సేల్​లో స్మార్ట్​ఫోన్​లపై భారీ డిస్కౌంట్స్​ అందించనున్నట్లు ఇప్పటికే ఈ రెండు ఈ-కామర్స్ ఫ్లాట్​ఫామ్స్​ ప్రకటించాయి.

ఏటా పండగ సీజన్లలో ఫ్లిప్​కార్ట్​, అమెజాన్​లు మెగా సేల్స్​ ప్రారంభిస్తాయి. ఈ సేల్​లో వివిధ వస్తువులపై బంపర్​ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు అందిస్తుంటాయి. అదే విధంగా ఈ ఏడాది కూడా సెప్టెంబర్​ 23న ఈ ఈ రెండు ఈ-కామర్స్​ ప్లాట్​ఫారమ్స్​ ఫెస్టివల్ సేల్​ను తీసుకొస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.

క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్
ఫ్లిప్​కార్ట్​, ఆమెజాన్​లు ఈ ఫెస్టివల్ సేల్​లో స్మార్ట్​ఫోన్ల భారీ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. దీని ప్రకారం, ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు, యాక్సిస్​ బ్యాంక్ కార్డులు ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి 10 శాతం ఇన్​స్టాంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాదు యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రిడెట్ కార్డు ఉపయోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి 5 శాతం క్యాష్​ బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది.

స్మార్ట్ ఫోన్ ఆఫర్స్​
ఫ్లిప్​కార్ట్​ ఫెస్టివల్​ సేల్​లో మోటో జీ96 5జీ, ఒప్పో కె13ఎక్స్​ 5జీ, సీఎంఎఫ్​ ఫోన్​ 2 ప్రో, వివో టీ4 ప్రో, మోటరోలా ఎడ్జ్​ 60 ఫ్యూజన్​, రియల్మీ పీ4 ప్రో 5జీ, శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​24 5జీ, పోకో ఎం7 ప్లస్ 5జీ ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు లభించనున్నాయి.

ఫ్లిప్​కార్డ్ ప్రకారం, ఈ సేల్​లో ఒప్పో, రియల్మీ, వివో, మెటరోలా, పోకో, నథింగ్​, గూగుల్ పిక్సెల్​ ఫోన్లపై కూడా భారీ డిస్కౌంట్స్ లభించనున్నాయి. ఇంకా ఏ ఫోన్ ఎంతకు లభిస్తుందంటే?

  • శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్​24 ఎఫ్​ఈ- రూ.35,999
  • గూగుల్​ పిక్సెల్​ 9 - రూ.34,999
  • గూగుల్ పిక్సెల్​ 9 ప్రో ఎక్స్​ఎల్​ - రూ.84,999
  • గూగుల్ పిక్సెల్​ 9 ప్రో ఫోల్డ్​ - రూ.99,999
  • గూగుల్ పిక్సెల్​ 10 - రూ.67,999
  • గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఎక్స్​ఎల్​ - రూ.1,09,999

ఐఫోన్​ 17పై ఆఫర్స్​?
ఈ మెగా సేల్​లో ఐఫోన్​ 17పై కూడా డిస్కౌంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనిపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ గతేడాది ఐఫోన్ 17 లాంఛ్ అయిన తరువాత ఐఫోన్​ 16 ధరలు భారీగా తగ్గాయి. రానున్న ఫ్లిప్​కార్ట్ ఫెస్టివ్ సేల్​లో ఇవి మరింత తక్కువ ధరకే లభించనున్నాయి. ఫ్లిప్​కార్డ్​ ఆఫర్స్ ప్రకారం, ఏ ఫోన్ ఎంతకు లభించనుందంటే?

  • ఐఫోన్​ 16 - రూ.51,999
  • ఐఫోన్​ 16ప్రో - రూ.69,999
  • ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్ - రూ.89,999

అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ డీల్స్​
అమెజాన్​ ఈ ఫెస్టివ్ సేల్​లో ఎస్​బీఐ కార్డులపై 10 శాతం ఇన్​స్టాంట్ డిస్కౌంట్స్​, ఈఎంఐ సౌకర్యం కల్పించనున్నట్లు తెలిపింది. దీనితో పాటు కూపన్స్​, ఎక్స్​ఛేంజ్ ఆఫర్స్ అందించనున్నట్లు పేర్కొంది.

అమెజాన్ ఫెస్టివ్ సేల్​లో, శాంసంగ్​, వన్​ప్లస్​, లావా, హానర్​, రియల్మీ, పోకో, ఐకూ ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా గెలాక్సీ ఎస్​24 ఆల్ట్రా, శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​25 ఆల్ట్రా, శాంసంగ్​ గెలాక్సీ జెడ్​ ఫోల్డ్​6 5జీ, శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ56 5జీ, శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ36 5జీలపై భారీ డిస్కౌంట్స్​ అందించనున్నట్లు అమెజాన్ పేర్కొంది.

అలాగే ఐఫోన్​ 15, వన్​ప్లస్​ 13ఆర్​, ఐకూ నియో 10ఆర్​, రెడ్​మీ ఏ4, రియల్మీ నార్జో 80 లైట్​ 5జీ, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం36 5జీ, వన్​ప్లస్ నార్డ్ సీఈ 5, ఐకూ జెడ్​10ఆర్​ 5జీ, రెడ్​మీ 13 ప్రైమ్​, వన్​ప్లస్​ 13ఎస్​, వివో ఎక్స్​200 ఎఫ్​ఈ 5జీ, వివో ఎక్స్200 5జీ, టెక్నో ఫాంథమ్​ వీ ఫోల్డ్ 2, మోటరోలా రేజర్​ 60 ఆల్ట్రా, రియల్​మీ జీటీ 7 ప్రో, షావోమీ 15, ఒప్పో రెనో 14 ప్రో 5జీ, వివో వీ50 5జీ లాంటి ఫోన్లపై కూడా మంచి డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. అయితే వేటిపై ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వనుందో ఇంకా ప్రకటించలేదు. బహుశా సెప్టెంబర్ 17న వీటి గురించి ప్రకటన విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.

