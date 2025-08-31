New Rules from 1st September : 2025 సెప్టెంబర్ నుంచి దేశంలో పలు ఆర్థిక నిబంధనలు మారిపోనున్నాయి. ఈ మార్పులు వ్యక్తిగతంగా, అలాగే వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారిపైనా ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. ఐటీఆర్ రిటర్న్స్ దాఖలు చేయడం, యూపీఎస్ ఎంపిక, సిల్వర్ హాల్ మార్కింగ్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లు, ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు నియమాలు వంటి ముఖ్యమైన నిబంధనలు ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ క్రమంలో సెప్టెంబర్లో మారనున్న ఆర్థిక నియమాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఐటీఆర్ రిటర్నులు దాఖలుకు గడువు
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆదాయపు పన్ను (ఐటీ) రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి తొలుత 2025 జులై 31 వరకు గడువు ఉండేది. దాన్ని సెప్టెంబరు 15 వరకు పెంచుతున్నట్లు కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు (సీబీడీటీ) మే 27న ప్రకటించింది. సాధారణంగా ఐటీ రిటర్నులను దాఖలు చేయడానికి గడువు ప్రతి ఏటా జులై 31న ముగుస్తుంది.
యూపీఎస్ ఎంపిక
అర్హత కలిగిన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (యూపీఎస్)ను ఎంచుకోవడానికి చివరి తేదీని 2025 సెప్టెంబర్ 30 వరకు పొడిగించారు. వాస్తవానికి ఈ గడువు 2025 జూన్ 30తో ముగియాల్సింది. కానీ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ (ఎన్ పీఎస్) నుంచి యూపీఎస్కు మారాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకునే అవకాశాన్ని మరింత మంది ఉద్యోగులకు అందించడానికి ఈ గడువును ప్రభుత్వం పెంచింది.
2025 జులై 20 నాటికి 31,555 మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు యూపీఎస్లో చేరారని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. జులై 20 నాటికి 7,253 క్లెయిమ్లు అందగా, వాటిలో 4,978 క్లెయిమ్లను యూపీఎస్ కింద ప్రయోజనాల చెల్లింపు కోసం ప్రాసెస్ చేశామని తెలిపింది. ఈ మేరకు లోక్ సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు.
సిల్వర్ హాల్ మార్కింగ్
సెప్టెంబర్ 1 నుంచి సిల్వర్ కొనుగోలు విషయంలో కస్టమర్లకు రెండు ఆప్షన్లు ఉంటాయి. హాల్ మార్క్ ఉన్న వెండి లేదా హాల్ మార్క్ లేని వెండి కొనుగోలు చేసుకునే అవకాశం కస్టమర్లకు లభిస్తుంది. బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (బీఐఎస్) వెండి ఆభరణాలకు హాల్ మార్కింగ్ సౌకర్యాలను అందించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఇది మొదట తప్పనిసరి కాకుండా, ఆటోమేటిక్గా అమలు అవుతుంది. కొన్నేళ్ల క్రితం పసిడి ఆభరణాలకు ప్రవేశపెట్టినట్లే, వెండి విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కస్టమర్లు తమకు నచ్చినట్లుగా హాల్ మార్క్ ఉన్న లేదా లేని వెండి ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ నియమాలు
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సెప్టెంబర్ నుంచి అమలులోకి వచ్చే దాని క్రెడిట్ కార్డ్ నియమాలను సవరించింది. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి లైఫ్ స్టైల్ హోమ్ సెంటర్ ఎస్బీఐ కార్డు, లైఫ్ స్టైల్ హోమ్ సెంటర్ ఎస్బీఐ కార్డ్ సెలెక్ట్, లైఫ్ స్టైల్ హోమ్ సెంటర్ ఎస్బీఐ కార్డ్ ప్రైమ్ కార్డ్ హోల్డర్లకు డిజిటల్ గేమింగ్ ప్లాట్ ఫారమ్ లు, వ్యాపారులు, ప్రభుత్వ లావాదేవీల ద్వారా చేసిన కొనుగోళ్లపై రివార్డ్ పాయింట్లు సెప్టెంబరు 1నుంచి రావు.
అలాగే సెప్టెంబర్ 16 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అన్ని కార్డ్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ (సీపీపీ) ఎస్బీఐ కార్డ్ కస్టమర్లు వారి సంబంధిత పునరుద్ధరణ గడువు తేదీల ఆధారంగా ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అయిన ప్లాన్ వేరియంట్లకు మారుతారు. కార్డ్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ మూడు ఆప్షన్లలో వస్తుంది. క్లాసిక్, ప్రీమియం, ప్లాటినం ఎంపికలు ఉంటాయి. ఈ ప్లాన్ల పునరుద్ధరణ ధరలు క్లాసిక్కు రూ. 999, ప్రీమియంకు రూ. 1,499, ప్లాటినంకు రూ. 1,999కి పెంపు చేశారు.
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు రేట్లు
ఇండియన్ బ్యాంక్, ఐడీబీఐ బ్యాంక్ వంటి కొన్ని బ్యాంకులు ప్రస్తుతం ప్రత్యేక టెన్యూర్ ఎఫ్ డీ ప్లాన్ లను అందిస్తున్నాయి. ఇండియన్ బ్యాంక్ 444 రోజులు, 555 రోజుల కాలపరిమితి గల ఎఫ్ డీ ప్లాన్ లకు చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 30గా నిర్ణయించింది. ఐడీబీఐ బ్యాంక్ 444, 555, 700 రోజుల ప్రత్యేక ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్ ప్లాన్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సెప్టెంబర్ 30వ తేదీని ఆఖరి గడువుగా నిర్ణయించింది.