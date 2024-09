ETV Bharat / business

50 ఏళ్లకే పెన్షన్​ - రిటైర్​మెంట్​ వరకు ఆగాల్సిన పనిలేదు - ఈ EPS రూల్​ మీకు తెలుసా? - EPS Pension Rules

Types Of EPS Pensions

ఈపీఎస్ స్కీమ్​లో అనేక రకాల పెన్షన్​లు ఉంటాయి. అవి:

వితంతు పింఛన్​ (విడో పెన్షన్​​)

పిల్లల పింఛన్​ (చైల్డ్ పెన్షన్)​

అనాథ పింఛన్​ (ఆర్ఫన్ పెన్షన్​)

ఈపీఎఫ్​ చందాదారుడు మరణిస్తే అతని భార్యకు వితంతు పింఛన్ ఇస్తారు. అతని పిల్లలకు చైల్డ్​ పెన్షన్ అందిస్తారు. ఒక వేళ చందాదారుడు, అతని భార్య ఇద్దరూ మరణిస్తే, వారి పిల్లలకు అనాథ పింఛన్​ లభిస్తుంది.

How To Check Your EPS Amount?

ముందుగా మీరు EPFO అధికారిక వెబ్​సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.

Services సెక్షన్​లోకి వెళ్లి, డ్రాప్​డౌన్​ మెనూలోని For Employees ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

Member Passbookపై క్లిక్​, UAN వివరాలు నమోదు చేసి లాగిన్ కావాలి.

తరువాత Passbookపై ట్యాప్​ చేసి, మీ 'మెంబర్ఐ డీ'ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.

వెంటనే Passbook Overviewలో మీ ఈపీఎస్​ ఖాతాలో ఎంత డబ్బు ఉందో కనిపిస్తుంది.

మీరు కావాలని అనుకుంటే పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్​లో దీనిని డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవచ్చు కూడా.

