"ట్యాగ్​లైన్​ చెప్పు - డబ్బు గెలుచుకో" - ఈపీఎఫ్​ఓ బంపరాఫర్​ - నిమిషాల్లో పని పూర్తి!

- ఈపీఎఫ్​ఓ ఆన్​లైన్​ పోటీ - గెలిచిన వారికి నగదు బహుమానం - చివరి తేదీ అప్పుడే!

EPFO Tagline Contest
EPFO Tagline Contest (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 1:50 PM IST

EPFO Tagline Contest: లక్షల మంది ఉద్యోగులకు సంబంధించిన భవిష్య నిధిని నిర్వహిస్తోన్న ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్(EPFO) దేశ ప్రజలకు సూపర్​ న్యూస్​ చెప్పింది. ఓ చిన్న పని చేయడం ద్వారా రూ. 21 వేలు, రూ. 11 వేలు, రూ.5 వేలు పొందే అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఇందుకోసం కేవలం పీఎఫ్ ఖాతాదారులే కాదు దేశ ప్రజలు ఎవరైనా అర్హులే. అందుకోసం మీరు చేయాల్సింది ఈపీఎఫ్​ఓ కు అద్దిరిపోయే ట్యాగ్​లైన్​ చెప్పడం. అసలు ఈ కాంటెస్ట్​ ఏంటి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? తదితర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

దేశ ప్రజలకు ప్రత్యేకమైన ఆన్​లైన్ పోటీ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ఈపీఎఫ్ఓ ప్రకటించింది. ఈపీఎఫ్ఓ సంస్థ ఆశయాలు, సేవలకు అద్దం పట్టే విధంగా ఓ అర్థవంతమైన ట్యాగ్​లైన్ (Tagline) సూచించాలని కోరింది. తమ కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కు ఆన్‌లైన్ ట్యాగ్​లైన్ పెట్టాలనుకున్న సంస్థ.. దీని కోసం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. మంచి ట్యాగ్​లైన్ సూచించిన ముగ్గురిని విజేతలుగా ఎంపిక చేసి.. వారికి నగదు బహుమతి అందిస్తామని వెల్లడించింది.

మొదటి బహుమతి రూ.21వేలు: అర్థవంతమైన, స్పష్టమైన ట్యాగ్​లైన్​ చెప్పిన వారిలో ముగ్గురిని సెలెక్ట్​ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. అందులో మొదటి బహుమతిగా రూ.21వేలు, రెండో బహుమతిగా రూ.11వేలు, మూడో బహుమతిగా రూ.5,100 ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ కాంటెస్ట్​లో విజేతలుగా నిలిచిన వారికి త్వరలో దిల్లీలో నిర్వహించనున్న ఈఫీఎఫ్​ఓ వ్యవస్థాపక దినోత్సవానికి హాజరయ్యే అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

చివరి తేదీ అప్పుడే: ఈ కాంటెస్ట్​కు చివరి తేదీని కూడా ఈపీఎఫ్​ఓ ప్రకటించింది. అక్టోబర్​ 1 ప్రారంభమైన ఈ పోటీ.. అక్టోబర్​ 10వ తేదీ సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతుందని వెల్లడించింది. కాబట్టి ఈ పోటీలో ప్రజలు పెద్దఎత్తున పాల్గొనాలని కోరింది.

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? : పోటీకి సంబంధించిన సమాచారం, సహా ఇతర విషయాలు తెలుకోవడానికి ఈఫీఎఫ్​ఓ తన X ఖాతాలో క్యూఆర్​ కోడ్​ను విడుదల చేసింది. ఈ కోడ్​ను స్కాన్​ చేసి ట్యాగ్​లను అప్​లోడ్​ చేయవచ్చు. లేదంటే ఈపీఎఫ్​ఓ అధికార వెబ్​సైట్​లో కూడా అప్​లోడ్​ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగంటే..

  • ముందుగా ఈపీఎఫ్​ఓ వెబ్​సైట్ ఓపెన్​ చేయాలి. డైరెక్ట్​ లింక్​ https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php
  • హోమ్​ పేజీలో కనిపించే EPFO Tagline Contest పై క్లిక్​ చేయాలి. అప్పుడు కొత్త విండో అంటే my gov పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • my gov హోమ్​ పేజీలో కనిపించే ట్యాగ్​లైన్​ కాంటెస్ట్​లో Login to Participate అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • మీకు స్క్రీన్​ మీద Log in to Your MyGov Account పేజీ కనిపిస్తుంది. అందులో Log in with OTP లేదా Log in with Password ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ మీకు my gov అకౌంట్​ ఉంటే ఆ వివరాల ద్వారా లాగిన్​ అవ్వాలి. అకౌంట్​ లేకుంటే ముందుగా అందులో ఓ ఆప్షన్​ సెలెక్ట్​ చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు మీరు Log in with OTP ఆప్షన్​ ఎంచుకుంటే ముందుగా మొబైల్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి దానికి తగిన ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • కొత్త పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది. అందులో పేరు, ఈమెయిల్​, డేట్​ ఆఫ్​ బర్త్​, జెండర్​ వివరాలు ఎంటర్​ చేసి Create New Account ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • మీ ఫోన్​కు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్​ చేసి సబ్మిట్​ చేయాలి. మీ రిజిస్ట్రేషన్​ పూర్తైనట్లు మెసేజ్​ వస్తుంది.
  • ఇప్పుడు మరోసారి Log in to Your MyGov Account పేజీ ఓపెన్​ చేయాలి. అక్కడ Log in with OTP ఆప్షన్​లో మీ మొబైల్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్​ చేసి సబ్మిట్​ చేస్తే కాంటెస్ట్​కు సంబంధించిన పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • ఆ పేజీ కింద రైట్​ సైడ్​ కార్నర్​లో Do Task అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్​ చేసి మీరు అనుకుంటున్న ట్యాగ్​లైన్​ను టైప్​ చేసి సబ్మిట్​ చేయాలి. దీంతో మీ ట్యాగ్​లైన్ సబ్మిట్​ అవుతుంది. ​ అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం ప్రకారం సుమారు 5 వేల మంది ఈ కాంటెస్ట్​కు అప్లై చేశారు.

EPFO పాస్​బుక్​ లైట్​ వచ్చేసింది​​- ఇకపై ఒక్క క్లిక్​తోనే PF ట్రాన్స్​ఫర్​, సెటిల్​మెంట్​ !

ఉద్యోగం చేస్తుండగా చనిపోతే రూ.15లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా- EPFO కొత్త రూల్స్

