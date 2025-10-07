"ట్యాగ్లైన్ చెప్పు - డబ్బు గెలుచుకో" - ఈపీఎఫ్ఓ బంపరాఫర్ - నిమిషాల్లో పని పూర్తి!
- ఈపీఎఫ్ఓ ఆన్లైన్ పోటీ - గెలిచిన వారికి నగదు బహుమానం - చివరి తేదీ అప్పుడే!
Published : October 7, 2025 at 1:50 PM IST
EPFO Tagline Contest: లక్షల మంది ఉద్యోగులకు సంబంధించిన భవిష్య నిధిని నిర్వహిస్తోన్న ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్(EPFO) దేశ ప్రజలకు సూపర్ న్యూస్ చెప్పింది. ఓ చిన్న పని చేయడం ద్వారా రూ. 21 వేలు, రూ. 11 వేలు, రూ.5 వేలు పొందే అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఇందుకోసం కేవలం పీఎఫ్ ఖాతాదారులే కాదు దేశ ప్రజలు ఎవరైనా అర్హులే. అందుకోసం మీరు చేయాల్సింది ఈపీఎఫ్ఓ కు అద్దిరిపోయే ట్యాగ్లైన్ చెప్పడం. అసలు ఈ కాంటెస్ట్ ఏంటి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? తదితర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
దేశ ప్రజలకు ప్రత్యేకమైన ఆన్లైన్ పోటీ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ఈపీఎఫ్ఓ ప్రకటించింది. ఈపీఎఫ్ఓ సంస్థ ఆశయాలు, సేవలకు అద్దం పట్టే విధంగా ఓ అర్థవంతమైన ట్యాగ్లైన్ (Tagline) సూచించాలని కోరింది. తమ కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్కు ఆన్లైన్ ట్యాగ్లైన్ పెట్టాలనుకున్న సంస్థ.. దీని కోసం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. మంచి ట్యాగ్లైన్ సూచించిన ముగ్గురిని విజేతలుగా ఎంపిక చేసి.. వారికి నగదు బహుమతి అందిస్తామని వెల్లడించింది.
మొదటి బహుమతి రూ.21వేలు: అర్థవంతమైన, స్పష్టమైన ట్యాగ్లైన్ చెప్పిన వారిలో ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. అందులో మొదటి బహుమతిగా రూ.21వేలు, రెండో బహుమతిగా రూ.11వేలు, మూడో బహుమతిగా రూ.5,100 ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ కాంటెస్ట్లో విజేతలుగా నిలిచిన వారికి త్వరలో దిల్లీలో నిర్వహించనున్న ఈఫీఎఫ్ఓ వ్యవస్థాపక దినోత్సవానికి హాజరయ్యే అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
చివరి తేదీ అప్పుడే: ఈ కాంటెస్ట్కు చివరి తేదీని కూడా ఈపీఎఫ్ఓ ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 1 ప్రారంభమైన ఈ పోటీ.. అక్టోబర్ 10వ తేదీ సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతుందని వెల్లడించింది. కాబట్టి ఈ పోటీలో ప్రజలు పెద్దఎత్తున పాల్గొనాలని కోరింది.
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? : పోటీకి సంబంధించిన సమాచారం, సహా ఇతర విషయాలు తెలుకోవడానికి ఈఫీఎఫ్ఓ తన X ఖాతాలో క్యూఆర్ కోడ్ను విడుదల చేసింది. ఈ కోడ్ను స్కాన్ చేసి ట్యాగ్లను అప్లోడ్ చేయవచ్చు. లేదంటే ఈపీఎఫ్ఓ అధికార వెబ్సైట్లో కూడా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగంటే..
- ముందుగా ఈపీఎఫ్ఓ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి. డైరెక్ట్ లింక్ https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే EPFO Tagline Contest పై క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు కొత్త విండో అంటే my gov పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- my gov హోమ్ పేజీలో కనిపించే ట్యాగ్లైన్ కాంటెస్ట్లో Login to Participate అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీకు స్క్రీన్ మీద Log in to Your MyGov Account పేజీ కనిపిస్తుంది. అందులో Log in with OTP లేదా Log in with Password ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ మీకు my gov అకౌంట్ ఉంటే ఆ వివరాల ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి. అకౌంట్ లేకుంటే ముందుగా అందులో ఓ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు మీరు Log in with OTP ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే ముందుగా మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి దానికి తగిన ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో పేరు, ఈమెయిల్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండర్ వివరాలు ఎంటర్ చేసి Create New Account ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ ఫోన్కు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. మీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తైనట్లు మెసేజ్ వస్తుంది.
- ఇప్పుడు మరోసారి Log in to Your MyGov Account పేజీ ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ Log in with OTP ఆప్షన్లో మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే కాంటెస్ట్కు సంబంధించిన పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- ఆ పేజీ కింద రైట్ సైడ్ కార్నర్లో Do Task అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి మీరు అనుకుంటున్న ట్యాగ్లైన్ను టైప్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. దీంతో మీ ట్యాగ్లైన్ సబ్మిట్ అవుతుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం ప్రకారం సుమారు 5 వేల మంది ఈ కాంటెస్ట్కు అప్లై చేశారు.
