EPFO Services Easy Access With Apps : పీఎఫ్ చందాదారులకు గుడ్న్యూస్. భవిష్య నిధి(పీఎఫ్) చందాదారులకు యూఏఎన్ నంబర్(యూనివర్సల్ ఎకౌంట్ నంబరు) కేటాయింపు, యాక్టివేషన్ ప్రక్రియను ఈపీఎఫ్వో మరింత సులభతరం చేసింది. కొత్తగా ఈపీఎఫ్ మెంబర్లుగా చేరేవారు, గతంలో ఉద్యోగం చేసినా ఇప్పటికీ యూఏఎన్ పొందని వారు, యాక్టివేషన్లో లేని యూఏఎన్ని తిరిగి చెల్లుబాటులోకి తెచ్చుకోవాలనుకునేవారు ఇకపై వారి యాజమాన్యాలపై లేదా ఈపీఎఫ్వోపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ దగ్గర ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్లోనే ఈ సేవలను పొందవచ్చు. రెండు యాప్లు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. భారత్లో పనిచేసే అంతర్జాతీయ ఉద్యోగులు, నేపాల్, భూటాన్ పౌరులకు సంబంధించిన యూఏఎన్ల కేటాయింపు, చెల్లుబాటుకు సంబంధించిన సేవలను మాత్రం యాజమాన్యాలు నిర్వహించనున్నాయి.
కొత్తగా యూఏఎన్ కోసం :
- ఉమాంగ్ యాప్లో యూఏఎన్ ఎలాట్మెంట్ లింకు తెరవాల్సి ఉంటుంది.
- ఆధార్ నంబరు, మొబైల్ నంబరు ఎంటర్ చేసి వెరిఫికేషన్ చేయాలి.
- అనంతరం మొబైల్ నంబరుకు వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేయాలి.
- యూఏఎన్కు ఆధార్ లింక్ అయిందా లేదా అనే విషయాన్ని చెక్ చేస్తుంది.
- ఒకవేళ గతంలోనే యూఏఎన్కు అధార్ అనుసంధానమై ఉంటే ఆ విషయం వెల్లడవుతుంది. వెంటనే తిరిగి హోంపేజీకి వెళ్తుంది.
- కొత్త యూఏఎన్ కోసం చేస్తున్న వారికి ఫేస్ అథంటికేషన్ చేయాలన్న సమాచారం వస్తుంది. ఫేస్ఆర్డీలో ముఖం స్కాన్ అయిన తరువాత కొత్త యూఏఎన్ వివరాలు మొబైల్ నంబరుకు ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో వస్తాయి.
అప్పటికే కేటాయించిన యూఏఎన్ యాక్టివేషన్కు : గతంలోనే యూఏఎన్ కేటాయించినప్పటికీ అది యాక్టివేషన్లో లేకుంటే తిరిగి పొందవచ్చు. ఉమాంగ్ యాప్లో యూఏఎన్ యాక్టివేషన్లో యూఏఎన్ నంబరు, ఆధార్ సంఖ్య, మొబైల్ నంబరు ఎంటర్ చేసి వెరిఫికేషన్ చేయాలి. వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేయాలి. ఈపీఎఫ్వో డేటాబేస్ యూఏఎన్, ఆధార్ అనుసంధానాన్ని వెరిఫై చేస్తుంది. ఫేస్ అథంటికేషన్ యాప్ ద్వారా ముఖం స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ పూర్తయినట్లయితే మొబైల్ నంబరుకు యూఏఎన్ నంబరు, తాత్కాలిక పాస్వర్డ్ వస్తుంది.
యాక్టివేషన్లోని యూఏఎన్లకూ కూడా ఫేస్ అథంటికేషన్ అనేది తప్పనిసరి. ఇందు కోసం ఆధార్ఫేస్ఆర్డీ ద్వారా ముఖాన్ని స్కాన్ చేయాలి. డేటాబేస్ యూఏఎన్, ఆధార్, మొబైల్ నంబరును ధ్రువీకరిస్తుంది. ఈ సేవలను పొందడంలో సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురైనట్లయితే ఉమాంగ్ హెల్ప్డెస్క్ను సంప్రదించవచ్చు.
ఇవీ ఉపయోగాలు :
స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఈ-యూఏఎన్ డౌన్లోడ్ చేయవచ్చు.
ఫేస్ అథంటికేషన్ విధానం ద్వారా లోపాలు, అక్రమాలకు తావులేకుండా ఆధార్ డేటా ప్రకారం సభ్యులు యూఏఎన్ నంబర్ కేటాయింపు, యాక్టివేషన్ సేవలు పొందవచ్చు.
ఈపీఎఫ్వో సేవలైన పాస్బుక్ చూసుకోవడం, కేవైసీ అప్డేషన్, క్లెయిమ్ దరఖాస్తు తదితర సదుపాయాలు కూడా లభిస్తాయి.
ఏ యాప్లు అవసరం :
మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉమాంగ్ (యూనిఫైడ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఫర్ న్యూ-ఏజ్ గవర్నెన్స్) యాప్, యూఐడీఏఐ ఆధార్ఫేస్ఆర్డీ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
ఆధార్ సంఖ్య, ఓటీపీ కోసం ఆధార్కు లింక్ అయి ఉన్న మొబైల్ నంబరు ఉండాలి.
పైన వివరించిన విధంగా పీఎఫ్నకు సంబంధించిన సేవలను మీ స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారానే సులభంగా పొందేందుకు వీలుపడుతుంది. ఈపీఎఫ్వో సంస్థ తమ ఖాతాదారాల సౌకర్యార్థం ఎప్పటికప్పుడు పలు మంచి విధానాలను తీసుకువస్తోంది.
