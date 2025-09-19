EPFO పాస్బుక్ లైట్ వచ్చేసింది- ఇకపై ఒక్క క్లిక్తోనే PF ట్రాన్స్ఫర్, సెటిల్మెంట్ !
ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 సంస్కరణలు- ఉద్యోగుల కోసం 'పాస్బుల్ లైట్' లాంచ్- ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
Published : September 19, 2025 at 1:53 PM IST
EPFO Launches Passbook Lite : ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ తన ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 సంస్కరణల్లో భాగంగా పాస్బుక్ లైట్ను లాంచ్ చేసింది. దీని ద్వారా అనేక కొత్త సేవలను ప్రారంభించింది. ఇది ఉద్యోగుల సమయాన్ని ఆదా చేయడమే కాకుండా, ఈపీఎఫ్ఓ లావాదేవీల పారదర్శకతను పెంచుతుంది.
కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ 'ఈపీఎఫ్ఓ పాస్బుక్ లైట్'ను తాజాగా లాంచ్ చేశారు. దీని ద్వారా ఈపీఎఫ్ఓ సేవలన్నింటినీ ఇకపై ఒకే లాగిన్ ఐడీ ద్వారా పొందవచ్చు. ఇప్పటిదాకా వేర్వేరుగా ఉన్న లాగిన్లను ఒకే గొడుగు కిందకు తెస్తున్నట్లు కేంద్ర కార్మికశాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ తెలిపారు. దీనివల్ల దాదాపు 7 కోట్ల మంది చందాదారులకు ప్రయోజనం కలగనుందని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ పాస్బుక్ లైట్ ద్వారా పీఎఫ్ ఖాతాదారులు తమ అకౌంట్ వివరాలను, పీఎఫ్ హిస్టరీని, తమ కంట్రిబ్యూషన్, విత్డ్రా, బ్యాలెన్స్ వివరాలను సులువుగా చూసుకోవడానికి వీలు ఏర్పడుతుందని పేర్కొన్నారు.
గతంలో ఇలా చేయాలంటే ఈపీఎఫ్ఓ పాస్బుక్ పోర్టల్లోకి ప్రత్యేకంగా లాగిన్ కావాల్సి ఉండేది. అంటే డ్యూయెల్ లాగిన్, పాస్వర్డ్లను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ సమస్య తొలగిపోయింది. కనుక ఇకపై పీఎఫ్ ఖాతాదారులు అత్యంత సులభంగా, వేగంగా తమ అకౌంట్ వివరాలను చూసుకోవచ్చు. అయితే పూర్తి వివరాలు చూడాలంటే మాత్రం పాత పోర్టల్ను కచ్చితంగా ఉపయోగించాల్సిందే.
పీఎఫ్ బదిలీ ఇప్పుడు మరింత సులభం!
ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగులు ఒక సంస్థ నుంచి మరొక సంస్థకు మారేటప్పుడు పీఎఫ్ బదిలీ ప్రక్రియ చాలా క్లిష్టంగా ఉంటూ వచ్చింది. అందుకే ఈ ప్రక్రియను తాజాగా సరళీకృతం చేశారు. గతంలో పీఎఫ్ బదిలీ కోసం ఫారమ్-13 కచ్చితంగా అవసరం ఉండేది. బదిలీ ధ్రువీకరణ పత్రం (ఎనెగ్జర్-కె) పీఎఫ్ కార్యాలయాల మధ్యే జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు పీఎఫ్ ఖాతాదారులే నేరుగా ఎనెగ్జర్-కె పీడీఎఫ్ ఫైల్ను ఈపీఎఫ్ఓ పోర్టల్ నుంచి నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు పీఎఫ్ బదిలీ స్టేటస్ను ఆన్లైన్లోనే ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. పాదర్శకత పెంచడానికి, ఉద్యోగులకు మరింత సౌలభ్యం కలిగించడమే లక్ష్యంగా ఈ నూతన మార్పు చేశారు.
ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్
ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 సంస్కరణల్లో భాగంగా ఇప్పటికే ఉన్న ఏపీఐలను అనుసంధానం చేశారు. దీని వల్ల పాస్బుక్ పోర్టల్పై భారం తగ్గుతుంది. కార్యాచరణ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది అని కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ తెలిపారు. దీని వల్ల లక్షలాది ఉద్యోగులకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అని ఆయన అన్నారు. ఇకపై పీఎఫ్ లావాదేవీలు, బదిలీలు సులభతరం అవుతాయని చెప్పారు.
సెటిల్మెంట్ పరిస్థితి ఏమిటి?
ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 సంస్కరణల వల్ల పీఎఫ్ సెటిల్మెంట్, ముందస్తు ఆమోదం ప్రక్రియ సరళీకృతం అవుతుంది. ఎలా అంటే చాలా సందర్భాల్లో పీఎఫ్ సెటిల్మెంట్ ముందస్తు ఆమోదం బాధ్యతను ఉన్నత అధికారుల నుంచి అసిస్టెంట్ కమిషనర్లు, దిగువ స్థాయి అధికారులకు బదిలీ చేశారు. దీని వల్ల పీఎఫ్ బదిలీలు, సెటిల్మెంట్లు, అడ్వాన్సులు, రీఫండ్లు, చెక్కు/ఈసీఎస్/ఎన్ఈఎఫ్టీ రిటర్నులు, వడ్డీ సర్దుబాట్లు ప్రాసెసింగ్ మరింత వేగవంతం అవుతుంది.
అంతేకాదు, ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాాదారులు భవిష్యత్ అవసరాల కోసం శాశ్వత డిజిటల్ రికార్డును నిర్వహించుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇది ప్రధానంగా ఈపీఎస్ (ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం) ఖాతాదారులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
