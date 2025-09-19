ETV Bharat / business

EPFO Launches Passbook Lite : ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్​. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్​ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్​ తన ఈపీఎఫ్​ఓ 3.0 సంస్కరణల్లో భాగంగా పాస్​బుక్ లైట్​ను లాంచ్ చేసింది. దీని ద్వారా అనేక కొత్త సేవలను ప్రారంభించింది. ఇది ఉద్యోగుల సమయాన్ని ఆదా చేయడమే కాకుండా, ఈపీఎఫ్ఓ లావాదేవీల పారదర్శకతను పెంచుతుంది.

కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్​ మాండవీయ 'ఈపీఎఫ్​ఓ పాస్​బుక్​ లైట్'​ను తాజాగా లాంచ్ చేశారు. దీని ద్వారా ఈపీఎఫ్‌ఓ సేవలన్నింటినీ ఇకపై ఒకే లాగిన్‌ ఐడీ ద్వారా పొందవచ్చు. ఇప్పటిదాకా వేర్వేరుగా ఉన్న లాగిన్‌లను ఒకే గొడుగు కిందకు తెస్తున్నట్లు కేంద్ర కార్మికశాఖ మంత్రి మన్‌సుఖ్‌ మాండవీయ తెలిపారు. దీనివల్ల దాదాపు 7 కోట్ల మంది చందాదారులకు ప్రయోజనం కలగనుందని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ పాస్​బుక్ లైట్ ద్వారా పీఎఫ్​ ఖాతాదారులు తమ అకౌంట్ వివరాలను, పీఎఫ్ హిస్టరీని, తమ కంట్రిబ్యూషన్​, విత్​డ్రా, బ్యాలెన్స్ వివరాలను సులువుగా చూసుకోవడానికి వీలు ఏర్పడుతుందని పేర్కొన్నారు.

గతంలో ఇలా చేయాలంటే ఈపీఎఫ్​ఓ పాస్​బుక్ పోర్టల్​లోకి​ ప్రత్యేకంగా లాగిన్ కావాల్సి ఉండేది. అంటే డ్యూయెల్ లాగిన్​, పాస్​వర్డ్​లను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ సమస్య తొలగిపోయింది. కనుక ఇకపై పీఎఫ్ ఖాతాదారులు అత్యంత సులభంగా, వేగంగా తమ అకౌంట్ వివరాలను చూసుకోవచ్చు. అయితే పూర్తి వివరాలు చూడాలంటే మాత్రం పాత పోర్టల్​ను కచ్చితంగా ఉపయోగించాల్సిందే.

పీఎఫ్ బదిలీ ఇప్పుడు మరింత సులభం!
ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగులు ఒక సంస్థ నుంచి మరొక సంస్థకు మారేటప్పుడు పీఎఫ్ బదిలీ ప్రక్రియ చాలా క్లిష్టంగా ఉంటూ వచ్చింది. అందుకే ఈ ప్రక్రియను తాజాగా సరళీకృతం చేశారు. గతంలో పీఎఫ్ బదిలీ కోసం ఫారమ్​-13 కచ్చితంగా అవసరం ఉండేది. బదిలీ ధ్రువీకరణ పత్రం (ఎనెగ్జర్​-కె) పీఎఫ్ కార్యాలయాల మధ్యే జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు పీఎఫ్ ఖాతాదారులే నేరుగా ఎనెగ్జర్​-కె పీడీఎఫ్​ ఫైల్​ను ఈపీఎఫ్​ఓ పోర్టల్​ నుంచి నేరుగా డౌన్​లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు పీఎఫ్ బదిలీ స్టేటస్​ను ఆన్​లైన్​లోనే ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. పాదర్శకత పెంచడానికి, ఉద్యోగులకు మరింత సౌలభ్యం కలిగించడమే లక్ష్యంగా ఈ నూతన మార్పు చేశారు.

ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్​
ఈపీఎఫ్​ఓ 3.0 సంస్కరణల్లో భాగంగా ఇప్పటికే ఉన్న ఏపీఐలను అనుసంధానం చేశారు. దీని వల్ల పాస్​బుక్ పోర్టల్​పై భారం తగ్గుతుంది. కార్యాచరణ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది అని కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్​ మాండవీయ తెలిపారు. దీని వల్ల లక్షలాది ఉద్యోగులకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అని ఆయన అన్నారు. ఇకపై పీఎఫ్ లావాదేవీలు, బదిలీలు సులభతరం అవుతాయని చెప్పారు.

సెటిల్​మెంట్ పరిస్థితి ఏమిటి?
ఈపీఎఫ్​ఓ 3.0 సంస్కరణల వల్ల పీఎఫ్ సెటిల్​మెంట్​, ముందస్తు ఆమోదం ప్రక్రియ సరళీకృతం అవుతుంది. ఎలా అంటే చాలా సందర్భాల్లో పీఎఫ్ సెటిల్​మెంట్​ ముందస్తు ఆమోదం బాధ్యతను ఉన్నత అధికారుల నుంచి అసిస్టెంట్ కమిషనర్లు, దిగువ స్థాయి అధికారులకు బదిలీ చేశారు. దీని వల్ల పీఎఫ్ బదిలీలు, సెటిల్​మెంట్లు, అడ్వాన్సులు, రీఫండ్​లు, చెక్కు/ఈసీఎస్​/ఎన్​ఈఎఫ్​టీ రిటర్నులు, వడ్డీ సర్దుబాట్లు ప్రాసెసింగ్ మరింత వేగవంతం అవుతుంది.

అంతేకాదు, ఈపీఎఫ్​ఓ ఖాతాాదారులు భవిష్యత్ అవసరాల కోసం శాశ్వత డిజిటల్ రికార్డును నిర్వహించుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇది ప్రధానంగా ఈపీఎస్ (ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం) ఖాతాదారులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

