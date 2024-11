ETV Bharat / business

మీ PF అకౌంట్​ వివరాలు మార్చుకోవాలా? ఈ సింపుల్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి!

How To Change EPF Account Details : మీరు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్​) చందాదారులా? మీ పీఎఫ్ అకౌంట్​ వివరాల్లో​ ఏవైనా తప్పులున్నాయా? లేదా వ్యక్తిగత వివరాలను అప్​డేట్‌ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ ఆర్టికల్ మీ కోసమే. పీఎఫ్​ అకౌంట్​​లోని మీ వివరాలను సులువుగా ఆన్​లైన్​లోనే మార్చుకునే సదుపాయాన్ని ఈపీఎఫ్ఓ తీసుకువచ్చింది.

ఇంతకు ముందు వరకు ఈపీఎఫ్ అకౌంట్​లోని వివరాలను మార్చుకునేందుకు, ఉద్యోగులు తమ యజమాని ఇచ్చిన జాయింట్ డిక్లరేషన్ ఫారంను నింపి, దానిని ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయంలో ఇచ్చేవారు. అయితే ఇప్పుడు అలాంటి అవసరమేమీ లేకుండా, చాలా ఈజీగా ఆన్​లైన్​లోనే మీ పీఎఫ్ అకౌంట్​లోని వివరాలను మార్చుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈపీఎఫ్ చందాదారులు ఆన్​లైన్​లో తమకు చెందిన 11 వ్యక్తిగత వివరాలను మార్చుకోవచ్చు. అవేంటంటే?

11 EPF Parameters That You Can Change Through Online Mode :