చరిత్ర సృష్టించిన ఎలాన్ మస్క్- 500బిలియన్ డాలర్ల సంపద కలిగిన మొదటి వ్యక్తిగా రికార్డ్
Published : October 2, 2025 at 1:02 PM IST
Elon Musk Net Worth : ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్మస్క్ సంపద 500 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. చరిత్రలో తొలిసారి మస్క్ సంపద అర ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరిందని ఫోర్బ్స్ వెల్లడించింది. 2వ స్థానంలో ఉన్న ఒరాకిల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు లారీ ఎల్లిసన్ కంటే టెస్లా అధినేత 150 బిలియన్ డాలర్లు ఎక్కువ సంపద కలిగి ఉన్నారు. మస్క్ సంపదలో ఎక్కువ భాగం టెస్లాలో 12.4 శాతం వాటా నుంచి వస్తోంది. ఈ ఏడాది టెస్లా షేర్లు 14 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. బుధవారం 4 శాతం ఎగబాకడంతో మస్క్ సంపద ఒక్కరోజే 9.3 బిలియన్ డాలర్లు పెరిగింది.
దక్షిణాఫ్రికాలో జన్మించిన ఎలాన్ మస్క్ ఇప్పుడు టెస్లా, స్పేస్ ఎక్స్, ఎక్స్, స్టార్లింక్, న్యూరాలింక్ వంటి సంస్థలను నడిపిస్తున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితం టెస్లా షేర్లు భారీగా ఒడుదొడుకులకు లోనయ్యాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ఎలాన్ మస్క్ విభేదాల తర్వాత ఆ సంస్థ షేర్లు భారీగా పతనమయ్యాయి. అయితే కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ ఎలాన్ మస్క్ ఒక బిలియన్ విలువైన టెస్లా షేర్లను కొనుగోలు చేశారు. అంతేకాదు ఏఐ, రోబోటిక్స్ రంగాల్లో టెస్లాకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇది మదుపర్ల విశ్వాసాన్ని పెంచింది.
మరోవైపు మస్క్ సంపద పెరుగుదలకు టెస్లాతోపాటు 400బిలియన్ డాలర్ల విలువ కలిగిన స్పేస్ఎక్స్, 75 బిలియన్ డాలర్లతో ఏఐ స్టార్టప్ ఎక్స్ఏఐ కూడా దోహదం చేస్తున్నాయి. ఇదే వేగంతో సంపద పెరిగితే 2033 నాటికి మస్క్ ప్రపంచంలోనే మొదటి ట్రిలియనీర్ కావచ్చని ఫోర్బ్స్ అంచనా వేసింది. ఫోర్బ్స్ రియల్ టైం బిలియనీర్స్ జాబితాలో టాప్-10లో 9 మంది సంపన్నులు అమెరికన్లే కావడం గమనార్హం.
ఎక్కడా తగ్గేదేలే!
తమ మార్కెట్ విలువను మరింత పెంచుకునేందుకు టెస్లా ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో రోబోట్యాక్సీ, ఏఐ మార్కెట్ విస్తరణ వంటి లక్ష్యాలను పెట్టుకుంది. ఈ లక్ష్యాలను కనుక ఎలాన్మస్క్ సాధిస్తే ప్రతిపాదిత ప్రోత్సాహక ప్యాకేజీ కింద ఆయనకు భారీగా షేర్లు సమకూరతాయి. ఒక అంచనా ప్రకారం సుమారుగా 900 బిలియన్ డాలర్లు సమకూరే అవకాశం ఉంది. ఇదే జరిగితే మస్క్ సంపద విలువ ట్రిలియన్ డాలర్లు దాటిపోవచ్చని అంచనా.
అంత ఈజీ కాదు!
అయితే ఎలాన్ మస్క్ ట్రిలియనీర్ కావడం అంత సులభం కాదు. ఆయన ముందు అనేక సవాళ్లు ఉన్నాయి. చైనాలోని బీవైడీ తదితర కంపెనీల నుంచి మస్క్ కంపెనీలకు పోటీ బాగా పెరిగింది. జర్మనీలో కూడా అమ్మకాలు పడిపోయాయి. ఈయూ దేశాల్లోను దాదాదపు ఇదే పరిస్థితి.
మరోవైపు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ఉన్న విభేదాల నేపథ్యంలో ఎలాన్ మస్క్ ఈ జులైలో 'ది అమెరికా పార్టీ' పేరిట నూతన పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే మస్క్ తన పార్టీని ఇప్పటివరకు రిజిస్టర్ చేయలేదు. ఇక అమెరికాలోని రాష్ట్రాల్లో కొత్త పార్టీ రిజిస్టర్ కోసం వేర్వేరు నిబంధనలు ఉన్నాయి. అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో 50 రాష్ట్రాల్లోనూ పోటీ చేయాలంటే అన్ని రాష్ట్రాల్లోని బ్యాలెట్పై తమ అభ్యర్థి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఆ స్థాయిలో అమెరికాలో పార్టీని ఏర్పాటు చేయాలంటే చాలా కష్టం. సొంత పార్టీని ఏర్పాటు చేసినా ఎలాన్ మస్క్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అర్హుడు కాదు. ఎందుకంటే అతను దక్షిణాఫ్రికాలో పుట్టినందున అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఆయన పోటీ చేయలేరు. అమెరికా రాజ్యాంగం ప్రకారం అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేసే అభ్యర్థులు అమెరికాలో జన్మించాలి ఉండాలి. లేదా అమెరికన్ పౌరుడిగా పుట్టాలి (ఉదాహరణకి, విదేశాల్లో జన్మించినా, తల్లిదండ్రులకు అమెరికన్ పౌరసత్వం ఉండాలి). మరి కొత్త పార్టీ విషయాన్ని మస్క్ ప్రకటనకే పరిమితం చేస్తారా? లేదా కార్యాచరణ ముందుకు సాగుతుందా? అనేది ప్రస్తుతం సస్పెన్స్లో ఉంది.