అనిల్ అంబానీ కేసు- రిలయన్స్ పవర్ లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అరెస్ట్
అనిల్ అంబానీ సన్నిహితుడు అశోక్ కుమార్ పాల్ను అరెస్ట్ చేసిన ఈడీ
Published : October 11, 2025 at 9:38 AM IST
Reliance Power CFO Arrest : రిలయన్స్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీ వేల కోట్ల రూపాయల రుణాల మోసాలకు సంబంధించిన కేసుల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది. తాజాగా ఈ కేసుకు సంబంధించి మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. అనిల్ అంబానీ సన్నిహితుడు, రిలయన్స్ పవర్ లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ అశోక్ కుమార్ పాల్ను ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద అశోక్ కుమార్ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు అధికారిక వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
అశోక్ కుమార్ పాల్ 25 సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం ఉన్న చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. ఏడేళ్లుగా రిలయన్స్ పవర్ లిమిటెడ్లో చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నారు. రూ.68.2 కోట్ల విలువైన నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారంటీకి సంబంధించి ఆయన ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఈ విషయంపై దిల్లీ కార్యాలయంలో అశోక్ను దిల్లీ కార్యాలయంలో అశోక్పాల్ను శుక్రవారం ప్రశ్నించిన తర్వాత ఈడీ అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. శనివారం ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరపరుస్తారని, కస్టోడియల్ విచారణ కోసం రిమాండ్కు కోరుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
రియల్స్ పవర్ అనేది ఒక పబ్లిక్ లిస్టెడ్ కంపెనీ. దీనిలో 75 శాతం కంటె ఎక్కవ వాటా ప్రజల వద్ద ఉంది. ఈ కంపెనీలో సీఎఫ్ఓగా ఉన్న అశోక్ పాల్ నిధుల మళ్లింపు, నకిలీ ఆర్థిక ప్రతాల సమర్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారని ఈడీ ఆరోపించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. రిలయన్స్ పవర్ అనుబంధ సంస్థ అయిన రిలయన్స్ బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరజ్ సిస్టమ్(NU BESS) టెండర్ కోసం సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు సమర్పించిన రూ.68.2 కోట్ల నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారంటీకి సంబంధించినది ఈ కేసు అని పేర్కొన్నారు. నకిలీ బ్యాంకు గార్యరంటీ సమర్పించి ప్రభుత్వరంగ సంస్థను మోసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నట్లు చెప్పారు.
'నకిలీ గ్యారంటీ పత్రాలు ఫస్ట్రాండ్ బ్యాంక్, మనిలా, ఫిలిప్పీన్స్ పేరిట జారీ చేసినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. అయితే ఆ బ్యాంకుకు మనిలాలో ఎటువంటి కార్యకలాపాలు లేవు. ఈ గ్యారంటీ బిస్వాల్ ట్రేడ్లింక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (BTPL) అనే చిన్న సంస్థ ద్వారా ఏర్పాటు చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. ఈ సంస్థ రెసిడెన్షియల్ అడ్రెస్ నుంచి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ, ఇలాంటి బ్యాంకు హామీలు ఇచ్చిన రికార్డు ఏదీ లేనట్లు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్న బీటీపీఎల్ డైరెక్టర్ పార్థ సారథి బిస్వాల్ ఈ నకిలీ పత్రాల రూపకల్పనలో పాల్కు సహాయం చేశారు' అని అధికారులు ఆరోపించారు.
అశోక్ కుమార్ పాల్ కోట్ల రూపాయల నకిలీ రవాణా ఇన్వాయిసులను ఆమోదించి కంపెనీ నిధులను మళ్లించినట్లు ఈడీ తెలిపింది. రిలయన్స్ పవర్ అధికారిక SAP, వెండర్ మాస్టర్ సిస్టమ్లను పక్కనపెట్టి, ఆయన టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్ ద్వారా చెల్లింపులు, పత్రాల ఆమోదం జరిపినట్లు విచారణలో తేలిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పాల్ నకిలీ బ్యాంకు గ్యారంటీలను సిద్ధం చేసేందుకు నకిలీ డొమైన్లను ఉపయోగించినట్లు తెలిపారు. ప్రధాన భారతీయ బ్యాంకుల డొమైన్లను పోలిన నకిలీ ఇమెయిల్ డొమైన్ల ద్వారా కార్యకలాపాలు నడిపించినట్లు చెప్పారు. sbi.co.in బదులు s-bi.co.in వంటి నకిలీ డొమైన్ ఉపయోగించారు. ఇదే విధంగా ఇండియన్ బ్యాంక్, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ల పేర్లను కూడా ఉపయోగించారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.