US Tariffs Effect on India : భారత్పై విధించిన అదనపు దిగుమతి సుంకాన్ని అమెరికా డబుల్ చేసి 50 శాతానికి పెంచింది. ఆగస్టు 27 నుంచి ఈ సుంకం బాదుడు మొదలు కాబోతోంది. దీనివల్ల భారత్లోని ఎన్నో రంగాలు ప్రతికూలంగా ప్రభావితం కాబోతున్నాయి. రష్యా నుంచి ముడి చమురు, ఆయుధాలను భారత్ కొనుగోలు చేస్తోందనే అక్కసుతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దిగుమతి సుంకాలను ఇష్టానుసారంగా పెంచేశారు. వీటి ఎఫెక్ట్తో అమెరికా మార్కెట్లో భారత వస్తు,ఉత్పత్తుల రేట్లు మరింత పెరుగుతాయని పరిశీలకులు అంటున్నారు. భారత్ నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతులు 40 నుంచి 50 శాతం తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. అమెరికా ప్రతీకార సుంకాల వల్ల భారత్లోని ఏయే ఎగుమతి రంగాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతాయి? భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యే ఎగుమతి రంగాలివీ
భారత్ నుంచి అమెరికాకు ఏటా ఎన్నో వస్తువులు, ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అవుతుంటాయి. ఈ జాబితాలో ప్రధానంగా చెప్పుకోదగినవి వస్త్రాలు, దుస్తులు, రత్నాలు, ఆభరణాలు, రొయ్యలు, లెదర్, పాదరక్షలు, రసాయనాలు, వాహన విడిభాగాలు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్, అమెరికా మధ్య 131.8 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం జరిగింది. ఇందులో 86.5 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన ఎగుమతులు, 45.3 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన దిగుమతులు ఉన్నాయి. అమెరికా ప్రకటించిన 50 శాతం దిగుమతి సుంకం ఆగస్టు 27 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. అప్పటి నుంచి భారత్కు చెందిన సేంద్రీయ రసాయనాలపై 54 శాతం, కార్పెట్లపై 52.9 శాతం, అల్లికతో కూడిన దుస్తులపై 63.9 శాతం, నేసిన దుస్తులపై 60.3 శాతం, వస్త్రాలు, మేడ్ అప్లపై 59 శాతం, వజ్రాలు, బంగారం ఉత్పత్తులపై 52.1 శాతం, యంత్రాలు, యాంత్రిక ఉపకరణాలపై 51.3 శాతం, ఫర్నీచర్, పరుపులపై 52.3 శాతం సుంకాన్ని అమెరికా విధిస్తుంది. దీనివల్ల అమెరికాలో భారతీయ వస్తువులు చాలా ఖరీదైనవిగా మారుతాయని గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనీషియేటివ్ - జీటీఆర్ఐ (GTRI) వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ శ్రీవాస్తవ ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు. అమెరికాకు భారత్ ఎగుమతులు సగానికి సగం తగ్గే అవకాశం ఉందన్నారు. అమెరికా సుంకాలతో ప్రభావితమయ్యే రంగాలను ఆదుకునే దిశగా భారత ప్రభుత్వం అత్యవసర చర్యలను చేపట్టాలని ఆయా రంగాలకు చెందిన వాణిజ్య సమాఖ్యలు కోరుతున్నాయి.
వస్త్ర పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగ కోతల గండం
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అమెరికా ఆర్డర్లకు తయారీని ఆపేయాలని తిరుప్పూర్ (తమిళనాడు), నోయిడా (ఉత్తరప్రదేశ్), సూరత్ (గుజరాత్)కు చెందిన వస్త్ర ఎగుమతిదారులు నిర్ణయించారు. అమెరికా పెంచిన సుంకాల ప్రకారం ఇప్పటికిప్పుడు తాము వస్త్ర ఉత్పత్తులకు ధరలను సర్దుబాటు చేయలేమని వారు అంటున్నారు. సుంకానికి అనుగుణంగా అమెరికా మార్కెట్లో తమ వస్త్ర ఉత్పత్తుల ధరలను పెంచాల్సి వస్తుందని, అదే జరిగితే ఇతర దేశాల చౌక వస్త్ర ఉత్పత్తుల నుంచి పోటీని తట్టుకోవడం కష్టతరంగా మారుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాము ప్రస్తుతానికి నష్టానికే పాత ఆర్డర్లను అమెరికాకు డెలివరీ చేయాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దిగుమతి సుంకం తగ్గిపోయి, అమెరికా నుంచి మళ్లీ ఆర్డర్లు లభించే వరకు వస్త్ర పరిశ్రమల్లో పనిచేసే ఎంతోమంది ఉపాధిని కోల్పోయే ముప్పు ఉందని పరిశ్రమ వర్గాలు అంటున్నాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచే అమెరికాకు భారత వస్త్ర ఎగుమతులు తగ్గిపోవడం మొదలైంది. ఈ ఏడాది జూన్లో అమెరికాకు వియత్నాం వస్త్ర ఎగుమతులు 26.2 శాతం, బంగ్లాదేశ్ వస్త్ర ఎగుమతులు 44.6 శాతం పెరిగాయి. భారత్ ఎదుర్కొంటున్న ప్రతికూలతల వల్ల ఆ రెండు దేశాల్లోని వస్త్ర పరిశ్రమలు లాభపడే అవకాశం ఉంది.
దుబాయ్ వైపు రత్నాలు, ఆభరణాల పరిశ్రమల చూపు
భారత్కు చెందిన వజ్రాలు, రత్నాలు, ఆభరణాలకు అమెరికా అతిపెద్ద మార్కెట్. 2024-2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ విభాగంలో భారత్ రూ.83వేల కోట్లు విలువైన ఎగుమతులు చేసింది. 50 శాతం దిగుమతి సుంకం వల్ల భారత్కు చెందిన వజ్రాలు, రత్నాలు, ఆభరణాలతో ముడిపడిన పరిశ్రమలు ప్రభావితం అవుతాయి. దీంతో ఆయా పరిశ్రమలు తమ తయారీ యూనిట్లను భారత్ నుంచి దుబాయ్, మెక్సికో వంటి చోట్లకు తరలించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. టైటాన్ కంపెనీ సైతం తమ తయారీ యూనిట్ను ఒక మిడిల్ ఈస్ట్ దేశానికి తరలించే యోచనలో ఉందని కథనాలు వస్తున్నాయి. ఈ అంశంపై భారత్లోని ఆభరణాల తయారీ పరిశ్రమతో చర్చించేందుకు ఆగస్టు 19న అమెరికా జువెల్లరీ ఇండస్ట్రీ టీమ్ భారత్లో పర్యటించే అవకాశం ఉంది.
సీ ఫుడ్ ఎగుమతులపై పిడుగు
భారత్ నుంచి ఏటా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే సముద్ర ఆహార ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల్లో 40 శాతం వాటా అమెరికాదే. దీని విలువ దాదాపు రూ.60వేల కోట్లు. 50 శాతం సుంకం దెబ్బకు భారత్ నుంచి అమెరికాకు సముద్ర ఆహార ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు అమాంతం తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. అమెరికా నుంచి ఆర్డర్లు కూడా తగ్గిపోవచ్చు. దీనివల్ల ఈ రంగంలోని ఎంతోమంది రైతుల మనుగడ కష్టతరంగా మారుతుంది. పెద్దసంఖ్యలో కార్మికులు ఉపాధి అవకాశాలను కోల్పోతారు.
వాహన విడిభాగాల పరిశ్రమలకు దెబ్బ
వాణిజ్య వాహనాలు, ట్రాక్టర్లు, ఎర్త్ మూవింగ్ మెషీన్లు, కార్లు, ట్రక్కులలో వినియోగించే పరికరాలను అమెరికాకు భారత్ ఎగుమతి చేస్తుంటుంది. 50 శాతం దిగుమతి సుంకం వల్ల వీటి ధరలను అమెరికా మార్కెట్లో పెంచాల్సి వస్తుంది. ఈ అంశం చైనా సహా పలు దేశాల్లో తయారయ్యే వాహన విడిభాగాలకు గిరాకీని పెంచనుంది. రష్యాతో వాణిజ్యం చేస్తున్నప్పటికీ చైనా, తుర్కియే లాంటి దేశాలపై అమెరికా 50 శాతం దిగుమతి సుంకాలను విధించడం లేదు. కేవలం భారత్పైనే అగ్రరాజ్యం గురిపెట్టడం గమనార్హం. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రపంచదేశాలకు భారత్ చేసిన వాహన విడిభాగాల ఎగుమతుల్లో 32 శాతం వాటా అమెరికాదే.
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం ఎంత?
అమెరికా 50 శాతం దిగుమతి సుంకం వల్ల భారత్లోని వివిధ రంగాల పరిశ్రమలు ప్రతికూలంగా ప్రభావితం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దీనివల్ల ఎంతోమంది ఉపాధిని కోల్పోయే ముప్పు ఉంది. భారత్లోకి విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం సైతం తగ్గిపోవచ్చు. దీనివల్ల ప్రధానంగా కార్మికులను ఎక్కువగా వినియోగించే వస్త్ర పరిశ్రమ, లెదర్ పరిశ్రమ వంటి రంగాలు ప్రభావితం అవుతాయి. ఈ ఏడాది జూన్లో భారత్లో నిరుద్యోగ రేటు 5.6 శాతంగా ఉంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగ రేటు 7.1 శాతంగా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 4.9 శాతంగా ఉంది. అమెరికా సుంకాల ఎఫెక్ట్తో నిరుద్యోగ రేటు మరింత పెరగొచ్చని పరిశీలకులు అంటున్నారు. అమెరికా వాణిజ్య టీమ్ ఆగస్టు 24న భారత్లో పర్యటించే అవకాశం ఉంది. ఆ పర్యటన తర్వాత ఏదైనా సానుకూల నిర్ణయం వెలువడితే మాత్రం భారత్లోని పరిశ్రమ వర్గాలు ఉపశమనాన్ని పొందుతాయి.
అమెరికాను సంతృప్తిపర్చడానికి రష్యా నుంచి కొనుగోళ్లను ఆపొద్దు : అజయ్ శ్రీవాస్తవ, జీటీఆర్ఐ (GTRI) వ్యవస్థాపకుడు
‘‘ఆర్థికంగా గిట్టుబాటు అవుతుందని భావిస్తే, రష్యా నుంచి ముడి చమురును కొనొద్దనే అంశాన్ని భారత్ పరిశీలించొచ్చు. అయితే అమెరికాను సంతృప్తిపర్చడానికి రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను ఆపకూడదు. అలా చేస్తే భారత్పై మళ్లీ పన్నులను విధించడానికి అవసరమైన కొత్త సాకులను వెతికే అవకాశాన్ని అమెరికాకు ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. భారత్ కనీసం ఆరు నెలల పాటు ప్రతీకార చర్యలకు దూరంగా ఉండాలి. బెదిరింపులు, అపనమ్మకం నడుమ అమెరికాతో అర్థవంతమైన వాణిజ్య చర్చలు జరగవని భారత్ గుర్తించాలి. అమెరికా తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు భారత్ తన వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలను పునఃపరిశీలించుకునేలా చేస్తోంది. దీనివల్ల రష్యా, చైనా సహా అనేక ఇతర దేశాలతో భారత్ సంబంధాలు మరింత పెరుగుతాయి’’ అని గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనీషియేటివ్ - జీటీఆర్ఐ (GTRI) వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ శ్రీవాస్తవ అన్నారు.
అమెరికా మార్కెట్లో పోటీపడే అవకాశం తగ్గుతుంది : ఎస్సీ రాల్హాన్, ఎఫ్ఐఈఓ అధ్యక్షుడు
‘‘అమెరికా విధించనున్న 50 శాతం దిగుమతి సుంకం వల్ల భారత్కు చెందిన ఎగుమతుల్లో దాదాపు 55 శాతం ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం అవుతాయి. దీనివల్ల భారత్ నుంచి అమెరికాకు వస్తు, ఉత్పత్తుల ఎగుమతి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఫలితంగా అమెరికా మార్కెట్లో ఆయా వస్తు, ఉత్పత్తుల రేట్లను పెంచాల్సి వస్తుంది. కొన్ని దేశాలకే అమెరికా 30 నుంచి 35 శాతమే సుంకాలను విధిస్తోంది. ఆగస్టు 27 నుంచి ఆయా దేశాల వస్తు, ఉత్పత్తులతో భారత ఎగుమతిదారులు పోటీపడే అవకాశం లేకుండా పోతుంది’’ అని భారత ఎగుమతి సంస్థల సమాఖ్య (ఎఫ్ఐఈఓ - FIEO) అధ్యక్షుడు ఎస్సీ రాల్హాన్ తెలిపారు.
అమెరికా మార్కెట్ను భారత పరిశ్రమలు కోల్పోయే ముప్పు : భారత వస్త్ర పరిశ్రమ సమాఖ్య
‘‘అమెరికా 50 శాతం దిగుమతి సుంకం మాకు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. భారతదేశ వస్త్ర, దుస్తుల ఎగుమతులకు అమెరికాయే అతిపెద్ద మార్కెట్. 50 శాతం సుంకం వల్ల ఇప్పుడు దాన్ని కోల్పోయే ముప్పు వచ్చింది. దీనివల్ల ఇతర దేశాల వస్త్ర పరిశ్రమలు లాభపడతాయి. భారత వస్త్ర పరిశ్రమలు సంక్షోభంలో పడతాయి. ఎంతోమంది ఉపాధి అవకాశాలను కోల్పోతారు’’ అని భారత వస్త్ర పరిశ్రమ సమాఖ్య (CITI) పేర్కొంది.