ETV Bharat / business

మన డిజిటల్‌, సోషల్ మీడియా ఖాతాలను IT శాఖ యాక్సెస్‌ చేస్తుందా? క్లారిటీ ఇదే! - IT DEPT ACCESS YOUR DIGITAL ASSETS

IT Dept Access Your Digital Assets ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : Mar 10, 2025, 5:16 PM IST

IT Dept Access Your Digital Assets : నూతన ఆదాయపు పన్ను బిల్లు సాధారణ పన్ను చెల్లింపుదారులకు వ్యతిరేకం కాదని ఐటీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఎవరైనా ఆదాయపు పన్ను ఎగవేతకు పాల్పడినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం ఉంటే, ఐటీ అధికారులు సోదాలు, తనిఖీలు నిర్వహిస్తారని పేర్కొన్నాయి. అప్పుడే డిజిటల్, సోషల్ మీడియా ఖాతాల వివరాలను సైతం వారు కోరుతారని వెల్లడించాయి. సాధారణ పన్ను చెల్లింపుదారుల కేసు పరిశీలనలోకి వచ్చినప్పటికీ, వారి ఆన్‌లైన్ గోప్యతను ఉల్లంఘించడం నూతన ఆదాయపు పన్ను బిల్లు ఉద్దేశం కాదని స్పష్టం చేశాయి. 'అవన్నీ అవాస్తవాలే'

"పన్ను ఎగవేతదారులపై సోదాలు జరిపినప్పుడు వారి డిజిటల్, సోషల్ మీడియా ఖాతాలను చూసే అధికారం పాత ఆదాయపు పన్ను చట్టం 1961 ప్రకారం ఐటీ అధికారులకు ఉంది. నూతన ఆదాయపు పన్ను బిల్లులో కూడా ఇదే విషయాన్ని పునరుద్ఘాటించాం. ఇకపై వ్యక్తుల సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలు, ఈ మెయిల్స్‌, ఆన్‌లైన్‌లో చేసిన పెట్టుబడులను ఐటీ అధికారులు కోరవచ్చు అనే వార్తలు అవాస్తవం. ఇటువంటి నివేదికలు భయాన్ని రేకెత్తించేవి తప్ప మరొకటి కాదు. పన్ను చెల్లింపుదారుల సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, ఆన్‌లైన్ కార్యకలాపాలపై ఐటీ శాఖ ఎటువంటి నిఘా పెట్టదు. ఐటీ సోదాల సమయంలో ఆన్‌లైన్, సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల పాస్‌వర్డ్‌లను చెప్పనప్పుడు మాత్రమే వాటిని అధికారులు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు" అని ఐటీ శాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు.

కొత్త ఆదాయపు పన్ను

ఆదాయపు పన్నును సరళీకరించేందుకు, పన్ను విధానాన్ని మరింత సులభతరం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతన బిల్లును పార్లమెంట్ ముందుకు తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుత చట్టంలోని సెక్షన్ 132 ప్రకారం, ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్‌ రూపంలో ఉన్న బుక్స్, ఖాతాలు, ఇతర పత్రాలను ఐటీ అధికారులు కోరవచ్చు. అటువంటి పత్రాన్ని స్వాధీనం కూడా చేసుకోవచ్చు. "స్మార్ట్ ఇంటర్నెట్ ఆధారిత సాధనాలు, సాంకేతికత పెరిగిపోవడం వల్ల పన్ను ఎగవేత పద్ధతులు మారిపోయాయి. ఐటీ శాఖ ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు 100-150 సోదాలు జరుపుతోంది. ఎప్పుడూ సాధారణ ట్యాక్స్ పేయర్ లేదా సంస్థను లక్ష్యంగా చేసుకోలేదు. ఐటీ శాఖ ఏ వ్యక్తి లేదా సంస్థ సోషల్ మీడియా ఖాతాల వివరాలను తీసుకోదు. డిజిటల్ ఖాతాల నుంచి ఆధారాలను సేకరించడం అనేది కోర్టు ముందు పన్ను ఎగవేతదారుడి నేరాన్ని నిరూపించడానికి అవసరం అవుతుంది. అలాగే పన్ను ఎగవేత మొత్తాన్ని లెక్కించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది" అని ఐటీ శాఖ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.