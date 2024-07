ETV Bharat / business

మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతున్నారా? ఈ ఫీజులు, ఛార్జీలు గురించి మీకు తెలుసా? - Credit Card Charges And Fees

By ETV Bharat Telugu Team

Different Types Of Credit Card Charges And Fees : మీరు క్రెడిట్‌ కార్డును వాడుతున్నారా? అయితే మీకు వచ్చిన క్రెడిట్​ కార్డు బిల్లును ఎప్పుడైనా పరిశీలనగా చూశారా? చాలా మంది క్రెడిట్‌ కార్డు బిల్లును సరిగా చూడకుండానే వాటిని చెల్లిస్తుంటారు. కానీ ఇది ఏమాత్రం మంచిది కాదు. మీ క్రెడిట్​ కార్డుపై విధించే వివిధ రుసుములు, ఛార్జీల గురించి కచ్చితంగా మీకు అవగాహన ఉండాలి. ఎందుకంటే, క్రెడిట్​ కార్డు వినియోగదారులు కేవలం అది అందిస్తున్న సౌలభ్యాల గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తే సరిపోదు. మీ దగ్గర్నుంచి బ్యాంకు వసూలు చేస్తున్న ఛార్జీలను, రుసుములను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అప్పుడే నష్టపోకుండా ఉండగలుగుతారు. అందుకే వీటి గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.