ETV Bharat / business

సీటీసీ Vs గ్రాస్ శాలరీ Vs నెట్ శాలరీ అంటే ఏమిటి? వీటి మధ్య తేడాలేంటి? - CTC VS GROSS VS IN HAND SALARY

CTC Vs Gross Vs In Hand Salary ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : Mar 21, 2025, 4:31 PM IST