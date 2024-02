Cryptocurrency Investment Tips For Beginners : ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు. బ్లాక్​చైన్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా నగదు బదీలీలు మరింత పారదర్శకంగా, సమర్థవంతగా జరిగేందుకు ఈ క్రిప్టోకరెన్సీ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. క్రిప్టోకరెన్సీలో ఇన్వెస్ట్​ చేస్తున్న మదుపర్లకు మొదట్లో కొంత ఛాలెంజింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అయితే కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారు కొన్ని సార్లు నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే క్రిప్టోకరెన్సీలు ఎలా పనిచేస్తాయి? క్రిప్టోకరెన్సీలో ఇన్వెస్ట్​ చేసేముందు ఏయే అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

క్రిప్టో కరెన్సీ ఏవిధంగా పనిచేస్తుంది?

Cryptocurrency Technology : అన్ని క్రిప్టోకరెన్సీలు బ్లాక్ చైన్​ టెక్నాలజీ ఆధారంగానే పనిచేస్తాయి. ఇవి డిజిటల్​ లెడ్జర్​గా సేవలందిస్తాయి. ఇందులో జరిగే ప్రతి లావాదేవీపై యజమాని అథెంటికేషన్​ ఉంటుంది. క్రిప్టోకరెన్సీ సిస్టమ్​ రెండు పార్టీల మధ్య జరిగిన లావాదేవీలను రికార్ట్​ చేసి స్టోర్ ​చేస్తుంది. వీటిలో క్రిప్టో కరెన్సీలు పీర్​-టు-పీర్​ నెట్​వర్క్​లుగా పనిచేస్తాయి. ఈ క్రిప్టోకరెన్సీ సిస్టమ్​లో ఎలాంటి మధ్యవర్తులు కానీ, బ్యాంకులు, నియంత్రణ సంస్థలు గానీ ఉండవు. క్రిప్టోకరెన్సీ ద్వారా మీరు నేరుగా ఇతర పార్టీలకు చెల్లింపులు చేయవచ్చు. మీరు చెల్లింపు చేసిన వారు అంగీకరిస్తేనే ఆ లావాదేవీ పూర్తవుతుంది.

క్రిప్టో కరెన్సీలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారికి సూచనలు

How To Invest In Cryptocurrency A Beginner's Guide :

ప్రాథమిక అంశాలపై అవగాహన తప్పనిసరి : క్రిప్టోకరెన్సీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునేముందు ఈ సిస్టమ్​కు సంబంధించిన ప్రాథమిక అంశాలపై తప్పనిసరిగా పట్టుసంపాదించాలి. క్రిప్టోకరెన్సీ, బ్లాక్​చైన్ టెక్నాలజీ గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. క్రిప్టోకరెన్సీ మార్కెట్​ ఏవిధంగా పనిచేస్తుంది అనే విషయంపైనా అవగాహన ఏర్పరుచుకోవాలి. అప్పుడే మీరు సరైన పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. చిన్నమొత్తాలనే ఇన్వెస్ట్​ చేయండి : క్రిప్టోకరెన్సీలో పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది రిస్క్​తో కూడుకున్న వ్యవహారం. కనుక చిన్నచిన్నమొత్తాలను మాత్రమే ఇన్వెస్ట్​ చేయాలి. అప్పుడే నష్టాలు వచ్చినా తట్టుకోగలుగుతాము. క్రిప్టోకరెన్సీ మార్కెట్​లు ఎల్లప్పుడూ ఒడుదొడుకులకు గురవుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల కొత్తవారు చాలా జాగ్రత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. పోర్ట్​ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్​ : మీ పెట్టుబడులు అంతటినీ క్రిప్టోకరెన్సీపైనే పెట్టబడి పెట్టేబదులు, విభిన్న పెట్టుబడి మార్గాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఈ డైవర్సిఫికేషన్​ అనేది మీకు లాభాలను తెచ్చిపెట్టడంలోనూ, నష్టాలను తగ్గించడంలోను చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రముఖ ఎక్స్ఛేంజిలనే ఎంచుకోండి : క్రిప్టోకరెన్సీ కొనుగోలు, అమ్మకాల కోసం మార్కెట్​లో మంచి పేరున్న ఎక్స్ఛేంజీలనే ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. సురక్షితమైన, పారదర్శకమైన ఫీజులు ఉండే ప్లాట్​ఫామ్​లనే ఎంచుకోవాలి. నిపుణుల సూచనలు తీసుకోవాలి. ఇన్వెస్ట్​మెంట్ల పరిరక్షణ : ఆఫ్​లైన్ స్టోరేజ్​ పద్ధతులు, హార్డ్​వేర్ వాలెట్లు ఉపయోగించి మీ క్రిప్టోకరెన్సీని పరిరక్షించుకోవాలి. పాస్​వర్డ్​ సెక్యూరిటీ కోసం టూ-ఫ్యాక్టర్​ అథెంటికేషన్​ను ఎనేబుల్​ చేసుకోవాలి. స్ట్రాంగ్​ పాస్​వర్డ్​లను రూపొందించుకోవాలి. అప్​డేట్​గా ఉండండి : మార్కెట్​ ట్రెండ్స్​ గురించి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. క్రిప్టోకరెన్సీకి సంబంధించి వార్తలను చదువుతూ ఉండాలి. మీ పెట్టుబడులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. దీర్ఘకాల పెట్టుబడులకే ప్రాధాన్యం : క్రిప్టోకరెన్సీ పెట్టుబడుల విషయంలో లాంగ్​టర్మ్​ ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ వైఖరిని అవలంభించాలి. స్వల్పకాలంలోని మార్కెట్​ ఒడుదొడుకులను పరిగణనలోకి తీసుకోవద్దు.

