ETV Bharat / business

దీపావళికి క్రెడిట్​ కార్డ్ ఆఫర్లు- ఈ ట్రాప్​లో పడ్డారో ఇక అంతే సంగతులు- జర జాగ్రత్త!

దీపావళి సమీపించిన వేళ ఈ-కామర్స్ వేదికల్లో ఆఫర్ల వెల్లువ- క్రెడిట్ కార్డ్‌తో ఎడాపెడా కొనేస్తే అప్పుల ఊబి ఖాయం- పైగా పొంచి ఉన్న ఫేక్ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్లు

How To Avoid Credit Card Traps
How To Avoid Credit Card Traps (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 7:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

How To Avoid Credit Card Traps : దీపావళి పండుగ (అక్టోబరు 20న) సమీపిస్తున్న వేళ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వేదికల్లో ఆఫర్ల ధమాకాలు వినిపిస్తున్నాయి. అదిరిపోయే తగ్గింపు ధరలు, భారీ రాయితీలతో సేల్స్‌ మొదలయ్యాయి. ఈ తరుణంలో క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంది కదా అని ఏదిపడితే అది కొనేశారో, ఆ తర్వాత చుక్కలు కనిపించడం ఖాయం. 'నో కాస్ట్ ఈఎంఐ'పై ఇస్తున్నారు కదా అని మొత్తం క్రెడిట్ లిమిట్‌ను వాడేసి వస్తువులను కొంటే అప్పుల ఊబి తప్ప ఇంకేమీ మిగలదు. లిమిటెడ్‌ రేంజులో షాపింగ్ చేసినా, కొనబోయే వస్తువు ధర గురించి అన్నిచోట్లా ఆరా తీయాలి. ధరను బాగా పెంచి 'నో కాస్ట్ ఈఎంఐ'పై ఇస్తున్నారా అనే దానిపై క్లారిటీకి రావాలి. ఇంతకీ ఈ దీపావళి సీజన్‌లో క్రెడిట్ కార్డు ఆఫర్ల విషయంలో ఎలా స్పందించాలి? క్రెడిట్ కార్డును స్మార్ట్‌గా, పొదుపుగా వినియోగించడం ఎలా? సైబర్ కేటుగాళ్లు విసిరే ఫేక్ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్లు, ఫిషింగ్ లింక్‌ల వలలో చిక్కుకోకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్​ ట్రాప్‌లలో పడొద్దు!

1. నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ
నో కాస్ట్ ఈఎంఐ అనేది ఒక అపోహ మాత్రమే. ఈ ఆఫర్ చూడటానికి లాభదాయకంగా కనిపిస్తుంది. నో కాస్ట్ అంటే జీరో కాస్ట్ అని మనం భావిస్తాం. వాస్తవానికి ఇలాంటి ఆఫర్‌తో విక్రయించే వస్తువుల ధరలను అప్పటికే పెంచుతారు. ప్రాసెసింగ్ ఫీజును కూడా వస్తువు ధరలోనే కలుపుతారు. చివరకు ఇదే వస్తువును 'నో కాస్ట్ ఈఎంఐ'పై ఇస్తామని ప్రకటిస్తారు. ఈ ఆఫర్ ద్వారా మనం కొనే వస్తువుకు సంబంధించిన ఈఎంఐలను కొన్ని నెలల పాటు చెల్లించాలి. ఈ అప్పు తీరే వరకు మన నెలవారీ ఆదాయంపై గణనీయంగా భారం పెరుగుతుంది. ఒకవేళ ఏదైనా ఈఎంఐ మిస్ అయితే భారీగా వడ్డీని వడ్డిస్తారు.

2. క్రెడిట్ లిమిట్
కొందరి వద్ద ఒకే క్రెడిట్ కార్డు ఉంటుంది. పలువురి వద్ద ఒకటికి మించి క్రెడిట్ కార్డులు ఉంటాయి. ఎక్కువ కార్డులున్న వారు, ఒకే కార్డుతో మొత్తం ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ చేయకూడదు. ఒక్కో కార్డుతో ఒక్కో షాపింగ్ ఖర్చును చెల్లించాలి. తద్వారా అన్ని కార్డులలో క్రెడిట్ లిమిట్ వినియోగ నిష్పత్తి సముచితమైన నిష్పత్తిలో ఉంటుంది. కార్డులోని క్రెడిట్ లిమిట్‌లో 40 శాతానికి మించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఖర్చు చేయకండి. ఒకవేళ అంతకుమించి ఖర్చు చేస్తే క్రెడిట్ స్కోర్ డౌన్ అవుతుంది. మీ అప్పులు భారీగా పెరిగిపోయినా క్రెడిట్ స్కోర్ ప్రతికూలంగా ప్రభావితం అవుతుంది. భవిష్యత్తులో అప్పులు దొరకడం కష్టతరం అవుతుంది.

3. చక్రవడ్డీ, రీపేమెంట్‌లో జాప్యం
క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా ఖర్చులు చేశాక, ప్రతినెలా సకాలంలో ఈఎంఐ చెల్లించాలి. లేదంటే బ్యాంకులు సగటున 30 నుంచి 45 శాతం దాకా వార్షిక వడ్డీతో పాటు లేట్ ఫీజును విధిస్తాయి. ఈ నెగెటివ్ అంశాలన్నీ మన సిబిల్ రిపోర్టులో దాదాపు ఏడేళ్ల పాటు నమోదై ఉంటాయి. అందుకే క్రెడిట్ కార్డుకు సంబంధించిన 'మినిమం అమౌంట్' కంటే 'ఫుల్ అమౌంట్‌'ను చెల్లించడానికే ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. ఫలితంగా మీ క్రెడిట్ స్కోరు మెరుగుపడుతుంది. క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ ఆరోగ్యవంతంగా కనిపిస్తుంది.

4. నగదు విత్‌డ్రాల దుర్వినియోగం
కొంతమంది క్రెడిట్ కార్డుల నుంచి నగదును విత్‌డ్రా చేస్తుంటారు. ఈ విధంగా డ్రా చేసే డబ్బులపై సత్వరం భారీ వడ్డీతో పాటు 2 నుంచి 3 శాతం లావాదేవీ ఫీజును బ్యాంకు విధిస్తుంది. అత్యవసరాల్లో మాత్రమే క్రెడిట్ కార్డు నుంచి డబ్బులు విత్‌డ్రా చేయాలి. షాపింగ్ కోసం ఈ పని చేయడం కరెక్ట్ కాదు.

5. ఫేక్ రిబేట్లు, ఫ్లాష్ డీల్స్
పలు ఈ-కామర్స్ వేదికలు ముందుగా కొన్ని వస్తువుల ధరలను పెంచుతాయి. అనంతరం అవే వస్తువులపై డిస్కౌంట్లను ప్రకటిస్తాయి. ఫ్లాష్ డీల్స్‌ పేరుతో అట్టహాసపు ప్రచారానికి తెర తీస్తాయి. మనం నిజమే అనుకొని, ఆ వస్తువులను కొనేస్తాం. ఇలాంటి ఆఫర్లను చూసినప్పుడు, ఆ వస్తువుల ధరల సమాచారాన్ని ఇతర ఈ-కామర్స్ వేదికల్లోనూ చెక్ చేయాలి. వాస్తవిక ధరపైనే డిస్కౌంట్ ఇచ్చారా? ధరను పెంచి డిస్కౌంట్ ఇచ్చారా? అనే దానిపై స్పష్టతకు రావాలి. ఆ తర్వాతే వస్తువు కోసం ఆర్డర్ ఇవ్వాలి. ఎమోషన్‌తో వస్తువులను ఎగబడి కొనకూడదు. క్రెడిట్ కార్డు అంటే స్వల్పకాలిక రుణం. అందులో ఉన్న క్రెడిట్ లిమిట్ అనేది ఉచితంగా వచ్చిన డబ్బులేం కాదు. అందుకే ప్రతీ పైసాను ఆచితూచి ఖర్చు చేయాలి.

ఫేక్ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్లను ఇలా గుర్తించండి

  • పండుగ సీజన్లలో జనానికి కుచ్చుటోపీ పెట్టడానికి సైబర్ కేటుగాళ్లు ఫేక్ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్లను తయారు చేయిస్తారు. ఇవి తప్పుడు స్పెల్లింగ్‌లతో ఉంటాయి. ఉదాహరణకు అమెజాన్ ఫేక్ వెబ్‌సైట్‌ను amaz0n-sale.com అనేలా, ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఫేక్ వెబ్‌‌సైట్‌ను flipk0rt-sale.com అనేలా తయారు చేస్తారు. అందుకే మనం ఏదైనా ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళితే, దాని వెబ్ అడ్రస్‌‌లో ఉన్న స్పెల్లింగ్‌ను తప్పకుండా తనిఖీ చేయాలి.
  • ఫేక్ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్ల అడ్రస్ ముందు భాగంలో ‘https://’ అనేది ఉండదు. వీటికి 'ప్యాడ్ లాక్' గుర్తు కూడా ఉండదు.
  • సైబర్ కేటుగాళ్లు లాగిన్ కావాలంటూ, పేమెంట్ చేయాలంటూ ఎస్ఎంఎస్‌లు, వాట్సాప్ మెసేజ్‌లు, ఈమెయిల్స్ పంపుతారు.
  • ఫేక్ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్లలోనూ వస్తువుల ధరలు వాస్తవిక రేంజులోనే ఉంటాయి. ప్రజలను నమ్మించడానికి అక్కడ సరైన రేట్లనే డిస్‌ప్లే చేస్తారు.
  • ఫేక్ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్లలో రాసే పదాలు, వాక్యాలలో ఇంగ్లిష్ గ్రామర్ దోషాలు ఉంటాయి. రివ్యూ ఫేక్‌వి ఉంటాయి. వస్తువులను విక్రయించే వారి కాంటాక్ట్ సమాచారం ఉండదు.
  • సైబర్ కేటుగాళ్లు కేవలం ఆన్‌లైన్ ద్వారా పేమెంట్ చేయమంటారు. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్‌ను ఇవ్వరు.
  • మీ ఈ-కామర్స్ ఖాతా సస్పెండ్ అయింది. మీ ఈ-కామర్స్ ఆర్డర్‌ను వేరిఫై చేయండి అంటూ వెంటవెంటనే మెసేజ్‌లు పంపుతారు. ఓటీపీలు, పాస్‌వర్డ్‌లు, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డుల సమాచారాన్ని అడుగుతారు.

దీపావళికి టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉంటే మరింత చీప్​గా ఫ్లైట్ టికెట్స్!

బ్యాంక్ కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్​- ఇకపై గంటల వ్యవధిలోనే చెక్ క్లియరెన్స్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO AVOID CREDIT CARD TRAPSE COMMERCE SHOPPING TRAPONLINE SHOPPING CYBER ATTACKSHOW TO SAFEGAURD FROM ONLINE SCAMSHOW TO AVOID CREDIT CARD TRAPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.