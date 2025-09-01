Commercial LPG Prices Reduced : చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు గ్యాస్ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పాయి. హోటళ్లు, రెస్టారంట్లు సహా వాణిజ్య అవసరాల కోసం వాడే వాణిజ్య (కమర్షియల్) 19 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను రూ. 51.50 మేర తగ్గించినట్లు ప్రకటించాయి. ఇది సెప్టెంబర్ 1 నుంచే అమల్లోకి రానున్నట్లు తెలిపాయి. అయితే గృహ అవసరాల కోసం వినియోగించే 14.2 కిలో సిలిండర్ ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు చేపట్టలేదని పేర్కొన్నాయి.
ప్రస్తుతం దిల్లీలో 19 కిలో వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ. 1,631.50 ఉండగా తగ్గిన ధరలతో రూ. 1580 కు చేరుకుంది. అలాగే కోల్కతా, ముంబయి, చెన్నైల్లో ఎల్పీజీ ధరలు వరుసగా రూ.1,684, రూ.1,531, రూ.1,738 కి తగ్గుతాయని ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పోరోషన్(ఐఓసీ) తెలిపింది. ఈ సిలిండర్లను ఎక్కువగా హోటళ్లలో వాడతారు. అయితే ధరల తగ్గింపుతో దేశ రాజధాని అంతటా చిరు వ్యాపారులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. వారు తమ రోజూవారి పనుల కోసం (చిన్న దుకాణాలు, హోటళ్లు, వ్యాపారాలు) సిలిండర్ల పైనే ఎక్కువగా ఆధారపడతారు.
ప్రతీ నెల ఒకటో తేదీన ధరల్లో మార్పులు!
అయితే గృహ అవసరాల కోసం వినియోగించే సిలిండర్(డొమెస్టిక్) ధరలు ఏప్రిల్ ఎనిమిది నుంచే అలాగే ఉన్నాయి. దిల్లీలో డొమెస్టిక్ ధర రూ. 853 కాగా చెన్నై, కోల్కతా, ముంబయిలో ధరలు రూ. 868.50, రూ. 879. రూ. 852.50 గా ఉన్నాయని ఐఓసీ తెలిపింది. ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలైన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీ), హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (హెచ్పీసీఎల్), భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (బీపీసీఎల్)లు ప్రతి నెల 1వ తేదీన వంట, వాణిజ్య ధరలను సవరిస్తూ ఉంటాయి.
ఇటీవల చమురు కంపెనీలకు 12 భాగాలుగా రూ.30,000 కోట్లు చెల్లించాలనే కేంద్రం నిర్ణయాన్ని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయువుల శాఖ మంత్రి హర్దీప్సింగ్ పురీ ప్రశంసించారు. ఇది దేశంలో ధ్రువీకృత పెట్రోలియం గ్యాస్ ధరలను స్థిరంగా ఉంచిందని తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి ఉన్నప్పటికీ ఎల్పీజీ ధరలను స్థిరంగా ఉంచిన చమురు కంపెనీలకు పన్నెండు భాగాలుగా చెల్లించాల్సిన పరిహారాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో ఆగస్టు 8న జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదించింది.
ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలను ఎలా, ఎక్కడ చెక్ చేయవచ్చు?
ఎల్ పీజీ సిలిండర్ అసలు ధరలను తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇండియన్ ఆయిల్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://iocl.com/prices-of-petroleum-productsలో చూడవచ్చు. ఇదే వెబ్సైట్లో ఎల్పీజీ ధరలతోపాటు, జెట్ ఫ్యూయెల్, ఆటో గ్యాస్, కిరోసిన్ మొదలైన ఇంధనాల ధరలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
వంటింట్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు!
వంటింట్లో ప్రమాదాలు జరగకుండా గ్యాస్, సిలిండర్ వాడకం విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. వంట చేయడం పూర్తైన తర్వాత ఇతర సమయాల్లో సిలిండర్ రెగ్యులేటర్ను ఆఫ్ చేసి ఉంచడం మంచిది. కొత్త సిలిండర్ వాడకంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. కొత్త సిలిండర్ సీల్ తొలగించి, క్యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎక్కువ సమయం పాటు ఉంచడం సరికాదంటున్నారు. క్యాప్ తొలగించాక సిలిండర్ నుంచి ఏదైనా లీకేజీ ఉందా అన్న విషయం కూడా ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోవాలని, ఒకవేళ లీకేజీ ఉంటే సంబంధిత డీలర్ని సంప్రదించాకే సిలిండర్ వాడకం ప్రారంభాలని సూచిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన అధికారిక డీలర్ల వద్ద నుంచే సిలిండర్లు కొనుగోలు చేయాలని, అలాకాకుండా ఒక్కోసారి అత్యవసరమని ఇరుగుపొరుగు వాళ్లు, ప్రైవేటు దుకాణాల నుంచి సిలిండర్లు తీసుకోవడం జాగ్రత్త వహించాలని అంటున్నారు. అప్పుడూ సిలిండర్పై సంబంధిత అధికారిక ముద్ర ఉందో, లేదో చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అంటున్నారు. సిలిండర్లను ఎండ తగలని ప్రదేశంలో, గాలి బాగా ఆడే చోట అమర్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
గుడ్ న్యూస్- తగ్గిన కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు
సిలిండరుపై ఆరు నెలలుగా జమ కాని రాయితీ - అక్కడికి వెళ్లాలంటున్న అధికారులు