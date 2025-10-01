పండగ వేళ వినియోగదారులకు షాక్- పెరిగిన LPG సిలిండర్ ధర- ఎంతంటే?
పెరిగిన కమర్షియల్ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర
Published : October 1, 2025 at 8:48 AM IST
Commercial LPG prices Hike : గత కొన్ని నెలలుగా తగ్గుతూ వచ్చిన వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. హోటల్స్, రెస్టారెంట్లలో ఉపయోగించే 19 కేజీల కమర్షియల్ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను రూ.15.50 మేర పెంచుతున్నట్లు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు వెల్లడించాయి. అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంచే కొత్త ధరలు అమలులోకి వస్తాయని తెలిపాయి. అయితే గృహ అవసరాల కోసం వినియోగించే 14.2 కిలో సిలిండర్ ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు చేపట్టలేదని పేర్కొన్నాయి.
గత సెప్టెంబర్లో రూ.51.50 మేర తగ్గి రూ. 1,580 తగ్గింది. అయితే తాజా తాజా పెంపుతో దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఈ వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ.1, 595.50కు చేరుకుంది. అలాగే ముంబయిలో రూ.15.0 పెరిగి రూ.1,547కు చేరింది. ఇక కోల్కతా, చెన్నైల్లో రూ.16 మేర పెరిగి ఎల్పీజీ ధరలు వరుసగా రూ.1,700, రూ.1,754కు పెరిగినట్లు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పోరోషన్(ఐఓసీ) పేర్కొంది. ఈ వాణిజ్య సిలిండర్లను హోటళ్లలోనే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే ధరల పెరగుదల వల్ల దేశ రాజధాని అంతటా చిరు వ్యాపారులపై భారం పడనుంది. వారు తమ రోజూవారి పనుల కోసం (చిన్న దుకాణాలు, హోటళ్లు, వ్యాపారాలు) సిలిండర్ల పైనే ఎక్కువగా ఆధారపడతారు.
అయితే గృహ అవసరాల కోసం వినియోగించే సిలిండర్(డొమెస్టిక్) ధరలు ఏప్రిల్ నుంచి ఎలాంటి మార్పు లేదు. దిల్లీలో డొమెస్టిక్ ధర రూ. 853గా ఉంది. ఇక చెన్నై, కోల్కతా, ముంబయిలో ధరలు రూ. 868.50, రూ. 879. రూ. 852.50 గా ఉన్నాయని ఐఓసీ పేర్కొంది. ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలైన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీ), హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (హెచ్పీసీఎల్), భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (బీపీసీఎల్)లు ప్రతి నెల 1వ తేదీన వంట, వాణిజ్య ధరలను సవరిస్తూ ఉంటాయి.
ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలను ఎలా, ఎక్కడ చెక్ చేయవచ్చు?
ఎల్ పీజీ సిలిండర్ అసలు ధరలను తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇండియన్ ఆయిల్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://iocl.com/prices-of-petroleum-productsలో చూడవచ్చు. ఇదే వెబ్సైట్లో ఎల్పీజీ ధరలతోపాటు, జెట్ ఫ్యూయెల్, ఆటో గ్యాస్, కిరోసిన్ మొదలైన ఇంధనాల ధరలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
వంటింట్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు!
వంటింట్లో ప్రమాదాలు జరగకుండా గ్యాస్, సిలిండర్ వాడకం విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. వంట చేయడం పూర్తైన తర్వాత ఇతర సమయాల్లో సిలిండర్ రెగ్యులేటర్ను ఆఫ్ చేసి ఉంచడం మంచిది. కొత్త సిలిండర్ వాడకంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. కొత్త సిలిండర్ సీల్ తొలగించి, క్యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎక్కువ సమయం పాటు ఉంచడం సరికాదంటున్నారు. క్యాప్ తొలగించాక సిలిండర్ నుంచి ఏదైనా లీకేజీ ఉందా అన్న విషయం కూడా ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోవాలని, ఒకవేళ లీకేజీ ఉంటే సంబంధిత డీలర్ని సంప్రదించాకే సిలిండర్ వాడకం ప్రారంభాలని సూచిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన అధికారిక డీలర్ల వద్ద నుంచే సిలిండర్లు కొనుగోలు చేయాలని, అలాకాకుండా ఒక్కోసారి అత్యవసరమని ఇరుగుపొరుగు వాళ్లు, ప్రైవేటు దుకాణాల నుంచి సిలిండర్లు తీసుకోవడం జాగ్రత్త వహించాలని అంటున్నారు. అప్పుడూ సిలిండర్పై సంబంధిత అధికారిక ముద్ర ఉందో, లేదో చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అంటున్నారు. సిలిండర్లను ఎండ తగలని ప్రదేశంలో, గాలి బాగా ఆడే చోట అమర్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు.