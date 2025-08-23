ETV Bharat / business

రూ.2వేల కోట్ల బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ కేసు- అనిల్ అంబానీ కంపెనీల్లో CBI సోదాలు - ANIL AMBANI CBI RAID

అనిల్‌ అంబానీ నివాసాల్లో సీబీఐ దాడులు- ఏకకాలంలో తనిఖీలు నిర్వహించిన సీబీఐ

Anil Ambani CBI Raid
Anil Ambani CBI Raid (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 23, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read

Anil Ambani CBI Raids : బ్యాంకుకు రూ.2వేల కోట్లు మోసగించిన కేసులో రిలయన్స్‌ కమ్యూనికేషన్స్‌ ప్రమోటర్‌ అనిల్‌ అంబానీతోపాటు ఆ సంస్థ కార్యాలయాల్లో సీబీఐ దాడులు నిర్వహించింది. ముంబయిలోని అనిల్‌ అంబానీ నివాసం, ఆర్‌-కామ్‌ కార్యాలయాలు కలిపి ఆరుచోట్ల ఏకకాలంలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. బ్యాంక్‌ రుణం దుర్వినియోగం, రుణం దారి మళ్లింపునకు సంబంధించిన కీలక దస్త్రాలు, డిజిటల్‌ ఆధారాల సేకరించటమే లక్ష్యంగా సోదాలు జరుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.

నష్టాల్లో చిక్కుకున్న టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్‌ కమ్యూనికేషన్స్‌ (ఆర్‌కామ్‌) తీసుకున్న రుణాన్ని కొన్ని నెలల క్రితం మోసపూరిత చర్య అని ఎస్‌బీఐ నిర్ణయించింది. ఎస్‌బీఐకి రూ.2వేల కోట్లకుపైగా నష్టం కలిగించినందుకు ఆర్‌-కామ్‌పై సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. ఆర్‌-కామ్‌, అనిల్‌ అంబానీ మోసానికి పాల్పడ్డారంటూ ఎస్​బీఐ జూన్ 13న ప్రకటించింది. రిజర్వ్‌ బ్యాంక్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఏదైనా ఒక బ్యాంకు, ఒక ఖాతాను 'మోసపూరితమైంద'ని వర్గీకరించాక, ఆ విషయాన్ని 21 రోజుల్లోగా ఆర్‌బీఐకి తెలపాలి. కేసును సీబీఐ/పోలీసులకు రిపోర్ట్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. దీనిపై జూన్​24న ఆర్​బీఐకు రిపోర్టు చేసింది. అనిల్ అంబానీపై ఆరోపణలు రావడం వల్ల గతంలో ఈడీ కూడా సోదాలు చేపట్టింది. ఆయన్ను 10 గంటల పాటు ప్రశ్నించింది. మనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద ఆయన వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసింది.

ఈడీ ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం, 2017-2019 మధ్య కాలంలో ఎస్ బ్యాంకు నుంచి అనధికారికంగా రూ.3వేల కోట్ల రుణాలను ఇతరత్రా మార్గాల్లో మళ్లించాయి. రుణం మంజూరు చేయడానికి ముందు యాస్ బ్యాంక్ ప్రమోటర్లకు సంబంధిత సంస్థల్లో నిధులు బదిలీ అయినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లు ఈడీ వర్గాలు తెలిపాయి. అనిల్ అంబానీ సంస్థలకు ఎస్ బ్యాంక్ ఇచ్చిన రుణాల్లో క్రెడిట్ అప్రూవల్ మెమోరాండమ్​ పాతవి. ఎటువంటి ఆర్థిక విశ్లేషణ లేకుండా పెట్టుబడులు ప్రతిపాదించడం బ్యాంక్​ క్రెడిట్ పాలసీని ఉల్లఘంటన వంటి విషయాలను ఈడీ గుర్తించినట్లు చెప్పాయి. ఈ రుణాలను నిబంధనలను విరుద్ధంగా గ్రూప్ సంస్థలు, షెల్ కంపెనీలకు మళ్లించాయని ఈడీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే ఆ అంశంలో యెస్‌ బ్యాంక్‌ మాజీ ఎండీ ప్రమోటర్‌ రాణా కపూర్‌పై దాఖలైన మనీలాండరింగ్‌ కేసులో భాగంగా 2020లో అనిల్‌ అంబానీ ఈడీ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు. అదే తరహాలో మరో రూ.14వేల కోట్లు ఇతర బ్యాంకుల్లో మోసానికి పాల్పడినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఈడీ గుర్తించిన విషయాలు
ఆర్థికంగా బలహీనంగా ఉన్న సంస్థలకు రుణాలు, వాటికి సరైన డాక్యుమెంటేషన్ లేకపోవడం, రుణ గ్రహీతలకు ఒకే చిరునామా, సాధారణ డైరెక్టర్లు, ప్రమోటర్ సంస్థలకు నేరుగా రుణాల మళ్లింపు, జీపీసీ రుణాలను ఎవర్ గ్రీనింగ్ చేయడం, ఒకే రోజున రుణం దరఖాస్తు, మంజూరు, రుణాల మంజూరుకు ముందే డబ్బులు విడుదల, ఆర్థిక వివరాలను తప్పుగా చూపించడం వంటివి ఉన్నాయి.

Anil Ambani CBI Raids : బ్యాంకుకు రూ.2వేల కోట్లు మోసగించిన కేసులో రిలయన్స్‌ కమ్యూనికేషన్స్‌ ప్రమోటర్‌ అనిల్‌ అంబానీతోపాటు ఆ సంస్థ కార్యాలయాల్లో సీబీఐ దాడులు నిర్వహించింది. ముంబయిలోని అనిల్‌ అంబానీ నివాసం, ఆర్‌-కామ్‌ కార్యాలయాలు కలిపి ఆరుచోట్ల ఏకకాలంలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. బ్యాంక్‌ రుణం దుర్వినియోగం, రుణం దారి మళ్లింపునకు సంబంధించిన కీలక దస్త్రాలు, డిజిటల్‌ ఆధారాల సేకరించటమే లక్ష్యంగా సోదాలు జరుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.

నష్టాల్లో చిక్కుకున్న టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్‌ కమ్యూనికేషన్స్‌ (ఆర్‌కామ్‌) తీసుకున్న రుణాన్ని కొన్ని నెలల క్రితం మోసపూరిత చర్య అని ఎస్‌బీఐ నిర్ణయించింది. ఎస్‌బీఐకి రూ.2వేల కోట్లకుపైగా నష్టం కలిగించినందుకు ఆర్‌-కామ్‌పై సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. ఆర్‌-కామ్‌, అనిల్‌ అంబానీ మోసానికి పాల్పడ్డారంటూ ఎస్​బీఐ జూన్ 13న ప్రకటించింది. రిజర్వ్‌ బ్యాంక్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఏదైనా ఒక బ్యాంకు, ఒక ఖాతాను 'మోసపూరితమైంద'ని వర్గీకరించాక, ఆ విషయాన్ని 21 రోజుల్లోగా ఆర్‌బీఐకి తెలపాలి. కేసును సీబీఐ/పోలీసులకు రిపోర్ట్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. దీనిపై జూన్​24న ఆర్​బీఐకు రిపోర్టు చేసింది. అనిల్ అంబానీపై ఆరోపణలు రావడం వల్ల గతంలో ఈడీ కూడా సోదాలు చేపట్టింది. ఆయన్ను 10 గంటల పాటు ప్రశ్నించింది. మనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద ఆయన వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసింది.

ఈడీ ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం, 2017-2019 మధ్య కాలంలో ఎస్ బ్యాంకు నుంచి అనధికారికంగా రూ.3వేల కోట్ల రుణాలను ఇతరత్రా మార్గాల్లో మళ్లించాయి. రుణం మంజూరు చేయడానికి ముందు యాస్ బ్యాంక్ ప్రమోటర్లకు సంబంధిత సంస్థల్లో నిధులు బదిలీ అయినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లు ఈడీ వర్గాలు తెలిపాయి. అనిల్ అంబానీ సంస్థలకు ఎస్ బ్యాంక్ ఇచ్చిన రుణాల్లో క్రెడిట్ అప్రూవల్ మెమోరాండమ్​ పాతవి. ఎటువంటి ఆర్థిక విశ్లేషణ లేకుండా పెట్టుబడులు ప్రతిపాదించడం బ్యాంక్​ క్రెడిట్ పాలసీని ఉల్లఘంటన వంటి విషయాలను ఈడీ గుర్తించినట్లు చెప్పాయి. ఈ రుణాలను నిబంధనలను విరుద్ధంగా గ్రూప్ సంస్థలు, షెల్ కంపెనీలకు మళ్లించాయని ఈడీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే ఆ అంశంలో యెస్‌ బ్యాంక్‌ మాజీ ఎండీ ప్రమోటర్‌ రాణా కపూర్‌పై దాఖలైన మనీలాండరింగ్‌ కేసులో భాగంగా 2020లో అనిల్‌ అంబానీ ఈడీ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు. అదే తరహాలో మరో రూ.14వేల కోట్లు ఇతర బ్యాంకుల్లో మోసానికి పాల్పడినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఈడీ గుర్తించిన విషయాలు
ఆర్థికంగా బలహీనంగా ఉన్న సంస్థలకు రుణాలు, వాటికి సరైన డాక్యుమెంటేషన్ లేకపోవడం, రుణ గ్రహీతలకు ఒకే చిరునామా, సాధారణ డైరెక్టర్లు, ప్రమోటర్ సంస్థలకు నేరుగా రుణాల మళ్లింపు, జీపీసీ రుణాలను ఎవర్ గ్రీనింగ్ చేయడం, ఒకే రోజున రుణం దరఖాస్తు, మంజూరు, రుణాల మంజూరుకు ముందే డబ్బులు విడుదల, ఆర్థిక వివరాలను తప్పుగా చూపించడం వంటివి ఉన్నాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

ANIL AMBANI LOAN CASECBI RAID ON ANIL AMBANI PREMISESANIL AMBANI BANK FRAUD CASEANIL AMBANI CBI RAID

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

తెలిసీ తెలియని వయసులో తప్పటడుగులు! - మీ పిల్లలేం చేస్తున్నారో ఓ కన్నేయండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.