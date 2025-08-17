Cashback Vs Reward Points : ప్రస్తుత కాలంలో క్రెడిట్ కార్డుల వాడకం సర్వసాధారణమైపోయింది. అత్యవసర సమయాల్లో ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. అయితే క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకునేటప్పుడు కస్టమర్ చూసే ప్రమాణాలలో ఒకటి రివార్డ్ పాయింట్లు. చాలా క్రెడిట్ కార్డు జారీ సంస్థలు రివార్డ్ పాయింట్లను అందిస్తాయి. వీటిని అనేక విధాలుగా రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు. మరోవైపు, కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులు క్యాష్బ్యాక్ ప్రయోజనాలను ఇస్తుంటాయి. మరి రివార్డ్ పాయింట్లతో ఎక్కువ లాభమా? క్యాష్బ్యాక్తోనా? ఏ తరహా క్రెడిట్ కార్డు ఎంపిక చేసుకోవాలి? క్రెడిట్ కార్డుల రకాలు? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
క్యాష్బ్యాక్ క్రెడిట్ కార్డులు అంటే ఏమిటి?
క్యాష్బ్యాక్ క్రెడిట్ కార్డ్ అర్హత ఉన్న లావాదేవీ విలువలో కొంత శాతాన్ని క్యాష్బ్యాక్గా ఇస్తుంది. స్టేట్మెంట్ సైకిల్ సమయంలో అర్హత ఉన్న అన్ని లావాదేవీలకు క్యాష్బ్యాక్ వస్తుంది. స్టేట్మెంట్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఏకీకృత క్యాష్బ్యాక్ కార్డ్ హోల్డర్కు అందుతుంది. క్యాష్బ్యాక్ క్రెడిట్ కార్డులు చాలా సౌలభ్యంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే నగదు నేరుగా ఖాతాల్లోకి వచ్చేస్తుంది. కార్డ్ హోల్డర్ దానిని రివార్డ్ పాయింట్ల లాగా రీడీమ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. క్యాష్బ్యాక్ క్రెడిట్ కార్డులు ఉపయోగించడానికి సులభమైనవి అయినప్పటికీ తక్కువ రివార్డ్ రేటును అందిస్తాయి. చాలా క్యాష్బ్యాక్ క్రెడిట్ కార్డులు 1-5శాతం రివార్డ్ రేటును ఇస్తాయి. అయితే, కొన్ని క్యాష్బ్యాక్ కార్డులు నిర్దిష్ట ఖర్చులకు 10శాతం రివార్డ్ రేటును అందిస్తాయి. కొన్ని క్యాష్ బ్యాక్ క్రెడిట్ కార్డులకు జీవితకాలం వార్షిక రుసుము ఉండదు. మరికొన్నింటికి రూ.500- రూ.1000 వరకు వార్షిక రుసుము ఉంటుంది.
క్యాష్బ్యాక్ క్రెడిట్ కార్డుల రకాలు
క్యాష్బ్యాక్ ఎస్బీఐ కార్డ్ : ఇది అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన క్యాష్బ్యాక్ క్రెడిట్ కార్డులలో ఒకటి. ఇది అర్హత ఉన్న అన్ని ఆన్లైన్ ఖర్చులపై 5శాతం, ఆఫ్లైన్ ఖర్చులపై 1శాతం క్యాష్ బ్యాక్ను అందిస్తుంది. స్టేట్మెంట్ సైకిల్లో పొందగలిగే గరిష్ఠ క్యాష్బ్యాక్ రూ.5,000. అందువల్ల కార్డ్ హోల్డర్ సంవత్సరానికి రూ.60,000 వరకు ఆదా చేయవచ్చు. కార్డ్పై వార్షిక రుసుము రూ.999 + పన్నులు. రూ.2 లక్షల వార్షిక ఖర్చు చేస్తే తదుపరి ఏడాది రెన్యూవల్ ఫీజు ఉండదు.
స్విగ్గీ హెచ్ డీఎఫ్ సీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ : ఈ కార్డ్ స్విగ్వీ యాప్లో (ఫుడ్ డెలివరీ, ఇన్స్టామార్ట్, డైన్అవుట్, జెనీ) 10 శాతం క్యాష్బ్యాక్ను అందిస్తోంది. ఆన్లైన్ ఖర్చులు 5శాతం క్యాష్బ్యాక్ను పొందొచ్చు. అన్ని ఇతర అర్హత ఉన్న ఖర్చులపై 1 శాతం క్యాష్బ్యాక్ అందుతుంది. వార్షిక రుసుము రూ.500 + పన్నులు. గతేడాది రూ.2,00,000 ఖర్చు చేస్తే వచ్చే ఏడాది రెన్యూవల్ ఫీజు ఫ్రీ.
ఎయిర్టెల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ : ఎయిర్టెల్ థాంక్స్ యాప్ ద్వారా ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్ పెయిడ్, బ్రాడ్ బ్యాండ్, వైఫై, డీటీహెచ్ బిల్ చెల్లింపులు వంటి ఎయిర్ టెల్ సేవలపై ఈ కార్డు 25శాతం క్యాష్బ్యాక్ను అందిస్తుంది. క్యాష్బ్యాక్ బిల్లింగ్ సైకిల్కు రూ.250కి పరిమితం చేసింది. ఎయిర్ టెల్ థాంక్స్ యాప్ ద్వారా చేసే విద్యుత్, గ్యాస్ మొదలైన బిల్లు చెల్లింపులకు 10శాతం క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. స్విగ్గీ, జొమాటో, బిగ్ బాస్కెట్లో లావాదేవీలకు 10 శాతం క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. అర్హత ఉన్న అన్ని ఇతర లావాదేవీలకు ఎటువంటి క్యాపింగ్ లేకుండా 1శాతం క్యాష్బ్యాక్ అందుతుంది. వార్షిక రుసుము రూ.500 + పన్నులు.
హెచ్ఎస్ బీసీ లైవ్+ ప్లస్ కార్డు డైనింగ్, ఫుడ్ డెలివరీ, కిరాణా ఖర్చులపై 10 శాతం క్యాష్బ్యాక్ ఇస్తుంది. అలాగే యస్ బ్యాంక్ క్లిక్ క్రెడిట్ కార్డ్ కీవీ యాప్ ద్వారా నియాన్ సభ్యులు చేసే యూపీఐ లావాదేవీలకు 5శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ను అందిస్తుంది. టాటా న్యూ ఇన్ఫినిటీ హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు టాటా బ్రాండ్లపై చేసే ఖర్చులకు 5 శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ ఇస్తుంది. ఈ క్యాష్బ్యాక్ న్యూకాయిన్స్ రూపంలో ఉంటుంది. అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ సభ్యులు అమెజాన్లో చేసే ఖర్చులకు 5 శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ను అందిస్తుంది.
రివార్డ్ క్రెడిట్ కార్డులు అంటే ఏమిటి?
రివార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూజర్లకు రివార్డ్ పాయింట్ల రూపంలో ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఖర్చు చేసే ప్రతి రూ.100కు రివార్డ్ పాయింట్ల పొందొచ్చు. అయితే, కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులు (ఉదాహరణకు, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్) ఖర్చు చేసే ప్రతి రూ.50కి రివార్డ్లను ఇస్తాయి. రివార్డు పాయింట్లను కార్డు వినియోగదారుడు రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు. క్రెడిట్ కార్డుతో చేసిన కొనుగోళ్లపై మనకు రివార్డు పాయింట్లు వస్తాయి. ఈ పాయింట్లను విమాన టికెట్లు, హోటల్ బుకింగ్స్, గిఫ్ట్ వోచర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, గ్యాడ్జెట్లు వంటివి కొనుగోలు చేయడానికి వాడుకోవచ్చు.
- ఆన్ లైన్/ఆఫ్లైన్ లావాదేవీలకు చెల్లించడం
- విమానాలు/హోటల్ వసతి బుకింగ్
- స్టేట్మెంట్ క్రెడిట్ కోసం రీడీమ్ చేయడం
- గిఫ్ట్ వోచర్ల కొనుగోలు
- ఛారిటీలకు డొనేషన్
రివార్డు పాయింట్లు ఇచ్చే క్రెడిట్ కార్డులు
యాక్సిస్ బ్యాంక్ అట్లాస్ క్రెడిట్ కార్డ్ : ఈ కార్డ్ రూ.100 ఖర్చుకు 2 ఎడ్జ్ మైల్స్ అందిస్తుంది. ప్రయాణ సంబంధిత ఖర్చులు రూ.100 ఖర్చుకు 5 ఎడ్జ్ మైల్స్ను పొందొచ్చు. ఈఎంలను 19 బదిలీ భాగస్వాములకు (14 ఎయిర్ లైన్స్, 5 హోటల్స్) బదిలీ చేయవచ్చు.
అమెరికన్ ఎక్స్ ప్రెస్ ప్లాటినం ట్రావెల్ క్రెడిట్ కార్డ్ : ఈ కార్డ్ ప్రతి రూ.50 ఖర్చుకు 1 మెంబర్షిప్ రివార్డ్ పాయింట్ బేస్ రివార్డ్ రేటును అందిస్తుంది. కార్డ్ హోల్డర్ ఒక సంవత్సరంలో రూ.1,90,000 ఖర్చు చేసినప్పుడు, వారికి 15,000 మెంబర్షిప్ రివార్డ్ పాయింట్ల బోనస్ లభిస్తుంది. అదే విధంగా, కార్డ్ హోల్డర్ ఒక ఏడాదిలో రూ.4,00,000 ఖర్చు చేసినప్పుడు, వారికి 25,000 ఎంఆర్ పాయింట్ల అదనపు బోనస్, రూ.10,000 తాజ్ గిఫ్ట్ వోచర్ లభిస్తుంది.
HSBC ట్రావెల్ వన్ క్రెడిట్ కార్డ్ : ఈ కార్డ్ విమానాలు, ట్రావెల్ అగ్రిగేటర్లు, విదేశీ కరెన్సీ లావాదేవీలపై ఖర్చు చేసే ప్రతి రూ.100కు 4 రివార్డ్ పాయింట్లను అందిస్తుంది. కొన్ని ఖర్చులపై కస్టమర్లు ఖర్చు చేసే ప్రతి రూ.100కు 2 రివార్డ్ పాయింట్లను పొందుతారు. ఈ కార్డు విమానాలు, హోటల్ బుకింగ్ల కోసం నిర్దిష్ట ట్రావెల్ అగ్రిగేటర్లపై 15 శాతం వరకు తక్షణ డిస్కౌంట్లను కూడా అందిస్తుంది.
ఏది బెటర్?
రివార్డ్ పాయింట్లు ఆఫర్ చేసే కార్డులు ఎక్కువగా ప్రయాణించే వారికి, అధిక మొత్తం ఖర్చు చేసే వారికి, ఆన్ లైన్ షాపింగ్ వంటివి ఆసక్తి ఉన్నవారికి అనుకూలంగా ఉండొచ్చు. క్యాష్బ్యాక్ కార్డులు మాత్రం రోజువారీ వినియోగానికి, తక్షణ పొదుపునకు ఉత్తమంగా ఉంటాయి. క్యాష్బ్యాక్ చాలా సౌలభ్యంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నగదు నేరుగా ఖాతాల్లోకి జమ అవుతుంది.
